В Тюменской области питьевой водой обеспечены 83 процента населения. О том, как повысить эту цифру, говорили на днях на общественном совете регионального проекта партии «Единая Россия» «Чистая вода». Координатор проекта — депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров.

Жители Тюменской области в обозримом будущем будут пить воду из подземных источников, а селяне, не имеющие доступа к центральному водоснабжению, — из специальных павильонов питьевой воды. Такую перспективу представили специалисты, приглашенные на заседание общественного совета.

Вопрос о переходе на подземные источники обсуждают сегодня не только профильные специалисты — горожане также активно высказывают своё мнение на просторах интернета. Главные споры возникают вокруг возможного влияния на подземные воды мирных ядерных взрывов, проводимых в области полвека назад.

— Мое мнение таково: два источника водоснабжения — подземный и наземный — лучше, чем один, а пропорции надо считать, — заявил депутат городской Думы Николай Романов.

Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина развеяла опасения.

В последние годы в регионе проводился масштабный поиск подземных источников. Найдена вода в Тюмени, Юргинском, Уватском районах, даже в Бердюжье, где мало кто предполагал наличие пресной воды. Два года назад проведена большая работа не только по поиску, но и по оценке ее качества и влияния радиоактивности. Радиоактивность, по данным исследований, не подтвердилась.

В этом году, по словам Жанны Злобиной, будет проводиться поиск и оценка подземных запасов воды в Абатском, Армизонском, Казанском, Ишимском и Упоровском районах.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Михаил Гилев убеждён: общая логика развития водоснабжения в регионе заключается в переходе на подземные воды.

— При этом мы не отказываемся от поверхностных вод, систему их очистки мы не рушим, — уточнил он.

А в сельской местности, сообщил директор департамента, продолжится установка павильонов чистой питьевой воды. Правда, не везде население пользуется ими охотно.

— Как только вводишь какую-то копейку за воду, павильонами перестают пользоваться. А в стоячей воде лопаются фильтры, выходят из строя механизмы, — рассказывает Гилёв.

С таким «саботажем» павильонов со стороны населения столкнулись в Тюменской районе: за семь месяцев продано всего 302 литра воды. Содержание в месяц стоит 86 тыс. рублей, а сбор составляет всего 46 тысяч рублей, рассказывает начальник управления ЖКХ администрации Тюменского района Артем Чертов.

Бывший куратор проекта, депутат областной Думы Сергей Медведев предложил привлекать больше ученых к обсуждению этой темы, просвещать население, которое, по его словам, доверяет людям науки больше, чем политикам.