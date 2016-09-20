Ямал вновь отличился. Несмотря на кадровый голод в полиции, на краю земли зафиксирован самый низкий уровень преступности среди всех регионов Уральского федерального округа.

Криминальная кривая идёт вниз

Для генерала полиции Александра Удовенко ежегодный отчёт в Законодательном Собрании Ямала стал первым. Предыдущие пять лет ему приходилось отчитываться на Алтае в качестве министра внутренних дел республики. Указ о новом назначении — начальником окружного управления МВД — глава государства подписал в последние дни августа. Значительную часть 2016-го полицейское управление арктического края находилось без первого руководителя. Предыдущего начальника ещё в начале года перевели на должность министра внутренних дел Карелии.

Одновременно с этим происходила структурная перестройка. В прошлом году были ликвидированы Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Их функции были переданы Министерству внутренних дел. При этом из состава МВД были выведены спецподразделения быстрого реагирования, особого назначения, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Все они вошли во вновь созданную Федеральную службу войск национальной гвардии.

— Несмотря на сложности, связанные с организационно-штатными мероприятиями, в целом правоохранителям удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой, обеспечить решение основных задач по охране общественного порядка и безопасности граждан, — рапортует генерал. — В 2016 году число зарегистрированных преступлений снизилось более чем на полторы тысячи. Общий уровень преступности сократился на 15 процентов. Количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью на бытовой почве уменьшилось вдвое. Также полиции удалось добиться снижения количества краж, которые составляют значительную часть среди посягательств против собственности. При этом раскрываемость данного вида преступлений в округе выше среднероссийского, а в Уральском федеральном округе мы вторые по данному показателю.

Вместе с тем докладчик заострил внимание народных избранников на росте мошенничеств, особенно связанных с использованием мобильных телефонов. К сожалению, все принимаемые профилактические меры и информирование населения не дают должного эффекта. А раскрытию преступлений мешает то, что мошенники, как правило, действуют с территории других регионов.

Людмила Иванова

депутат Законодательного Собрания Ямала:

— Необходимо как можно скорее запретить на Ямале продажу алкоголя в ночное время. Ранее по этому пути пошли Югра и Тюменская область, и там наблюдается устойчивое снижение бытовой преступности.

«Мотивов уже не осталось»

Александр Удовенко посетовал парламентариям на серьёзный некомплект участковых. Причём мотивов привлечения людей на эту службу, по признанию генерала, практически не осталось. Работа крайне сложная, нагрузка большая, а стимулирующих мер немного. В других регионах действуют программы по обеспечению участковых жильём. Уже после пяти лет работы он получает в собственность квартиру, предоставленную ему регионом или муниципалитетом в качестве служебной.

— Мы обратились в правительство Ямала с аналогичной инициативой, надеемся на её положительное разрешение, — замечает начальник. — Кроме того, в связи с недостаточностью финансирования не представляется возможным привести в соответствие с требованиями антитеррористического законодательства две трети (!) зданий и сооружений органов внутренних дел. Особенно остро данный вопрос стоит для участковых пунктов полиции, которые необходимо отремонтировать, оснастить системами контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации. Я обращаюсь к депутатам и представителям правительства округа с просьбой поддержать нас и найти способы решения проблемы за счёт окружного бюджета.

Попросил генерал также ускорить и процесс заключения соглашения между правительством Ямала и Министерством внутренних дел России по исполнению законов автономного округа. В частности, при нарушении тишины и покоя граждан. Этот документ позволил бы полицейским не только фиксировать правонарушения, но и незамедлительно привлекать виновных к административной ответственности.

Игры статистики

Депутат от ЛДПР Иван Вершинин вспомнил: проект такого соглашения был согласован ещё пару лет назад. Однако до сих пор он не подписан. Депутаты хотели бы знать причину проволочки. В противном случае они вряд ли смогут «ускорить процесс».

По мнению Александра Удовенко, всё, как обычно, упирается в деньги. Вернее, в их отсутствие. Соглашение предусматривает выделение дополнительного финансирования из окружного бюджета.

Елена Кукушкина, руководитель депутатской фракции КПРФ, заинтересовалась в докладе цифрами, говорящими о весомом снижении преступлений в сфере оборота наркотиков. За прошлый год таковых зафиксировали 635, что на 43,2 процента ниже показателей 2015-го. Полицейские ликвидировали два наркопритона в Ноябрьске и Новом Уренгое, пресекли работу пяти групп распространителей наркотиков, изъяли 23 тысячи доз.

Александр Удовенко предостерёг от эйфории, объяснив снижение статистических данных преимущественно ослаблением контроля вследствие ликвидации Роснаркоконтроля и передачи соответствующих полномочий полиции. В этом году новое подразделение заметно активизировало работу, и соответственно наблюдается рост выявления подобных преступлений.

Елена Кукушкина предложила восстановить в округе стационарные посты полиции. Сегодня на всей трассе от Ноябрьска до Надыма не осталось ни одного поста. По словам генерала, в прошлом году на восстановление Карамовского поста близ Ноябрьска было выделено 10 миллионов рублей. Как только он будет оборудован техническими средствами, обеспечен теплом и электроэнергией, начальник управления готов сразу же выставить там подразделение дорожно-патрульной службы.

Группы смерти

Елена Кукушкина обеспокоилась также активизацией в округе так называемых групп смерти. В них вовлечены десятки ямальских подростков. А одна девочка в Новом Уренгое не так давно разбилась, выпрыгнув из окна. Для борьбы с подобными группами депутат предложила полицейским наладить сотрудничество с советами молодёжи в городах и районах округа.

Генерал заверил депутата, что такая работа идёт и в социальных сетях, и в реальной жизни. Больше всего информации поступает от учителей, которые сообщают о специфических следах на руках своих учеников. Ведь вовлечённые в «игру» подростки обязаны делать соответствующие пометки. Сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних проводят психологическую работу с детьми, поскольку никаких претензий предъявить им невозможно. А вот организаторов, прячущихся в интернете, привлечь к ответственности крайне трудно. Доказательная база собирается сложно. Необходимо вносить изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточили бы ответственность распространителей такой информации в сети.

Победить зелёного змия

Валерий Степанченко, руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия», пожаловался на некорректную расстановку дорожных знаков. Депутату пришлось недавно изрядно поплутать на участке между Надымом и Тарко-Сале, поскольку в ряде случаев указатели направления движения были установлены уже после нужного перекрёстка. Генерал пообещал исправить ситуацию.

Сергей Харючи, вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, предложил коллегам вписать в итоговое постановление ещё один пункт, обязывающий провести серию круглых столов и совещаний для поиска решений обозначенных в докладе проблем. Обновлённое постановление депутаты приняли единогласно.

К слову, уже после заседания Законодательного Собрания парламентарии вышли с инициативой по установлению запрета на розничную продажу алкоголя с десяти часов вечера до десяти утра. Соответствующий законопроект может быть принят уже на ближайшем заседании регионального парламента. Он должен сократить не только злоупотребление спиртным, но и число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Пока их количество на Ямале неуклонно растёт. В Югре и Тюменской области, где ранее ввели такой запрет на продажу с восьми и девяти часов вечера соответственно, наблюдается устойчивое снижение уровня бытовой преступности и прочих правонарушений, а также смертности из-за злоупотребления горячительными напитками.