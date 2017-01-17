Глава администрации Исетского муниципального района Николай Теньковский лично встретится с пострадавшими во время пожара в жилом двухэтажном 18-квартирном доме в посёлке Кировский.

«Социальная служба работала всю ночь: нуждающихся разместили на ночёвку, предоставили питание. Сегодня на встрече индивидуально с каждой семьей проработаем план поддержки, не оставим без внимания ни одного жителя», — заявил он и напомнил, что пожары в этом доме уже происходили неоднократно. Наблюдение за ним велось давно.

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области, многоквартирник сгорел по довольно частой в наше время причине непотушенной сигареты. Такова предварительная причина возгорания, о котором сообщили на пульт оперативного дежурного 27 апреля в 22 часа 01 минуту. К моменту прибытия первых подразделений крыша сборно-щитового дома была охвачена огнем на площади 432 м2. Эвакуированы 42 человека, среди них 17 детей.

В ликвидации возгорания участвовали 19 человек личного состава, 8 единиц техники Ялуторовского пожарно-спасательного гарнизона и службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 23 часа 19 минут огонь был локализован и в 00 часов 21 минуту полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.