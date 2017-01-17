Шесть танков Т-72, выпустив клубы белого дыма, тронулись с места и стали набирать скорость. Затем воздух разорвала дробь гулких выстрелов — один, другой, третий, десятый…

Экипажи танков — мальчишки, вчерашние школьники. Они были призваны в армию прошлой осенью из Тюмени, Югры, Ямала, Перми, Свердловской области, других городов. И всего за четыре-пять месяцев стали настоящими солдатами. А в танковых стрельбах они участвовали впервые.

Начало танковых стрельб в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 31612) совпало с приездом в часть большой делегации из Тюмени.

Навестить земляков — а в танковой учебке служат сейчас 174 курсанта из Тюменской области, Югры и Ямала — приехали представители областного военкомата, ветераны Вооруженных сил, юнармейцы из «Аванпоста», родители, журналисты, артисты.

Поездка была организована военным комиссариатом при поддержке областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике в рамках проекта «Служат наши земляки».

Есть с чем сравнивать

Сам я отслужил в армии ровно 20 лет назад — в самое страшное и несчастное для нее «ельцинское» время. Голод и холод, разгул дедовщины, пьяные офицеры, поножовщина, самоубийства и бессмысленность службы, в ходе которой бойцы не расстаются с лопатой, но почти не видят автомата.

Тогда про танковую учебку в Елани ходили страшные слухи. При всех кошмарах нашей части солдаты свято верили, что «в Елани еще хуже», Елань прочно ассоциировалась с филиалом солдатского ада на земле. Там и люди гниют, и танки тонут, и дедовщина такая, что впору вешаться.

Двадцать лет спустя. Автобус с делегацией минует ворота воинской части и направляется вглубь этой огромной территории. Мелькают танки и бронемашины на постаментах, памятники, многочисленные казармы со спортивными городками, полосы препятствий, огневые сооружения.

Первое впечатление — нет праздношатающихся бойцов. У всех есть дело. Второе впечатление — единообразие формы. Опять же сразу вспомнилась моя родная часть, где бойцы были одеты, как вольная армия батьки Махно. Причем армия грязная и оборванная. Видимо, после отступления…

Номера не снимать!

Наконец, импровизированная автобусная экскурсия завершается и начинается экскурсия плановая. Офицеры предупреждают: покажем все, но номера боевых машин просим не снимать. Время сейчас такое.

Стартуем с парка, где стройными рядами стоит техника, укрытая брезентом. Грузовики, БМП-1, БМП-2, танки Т-72 двух модификаций — стальные монстры пока спят. И лучше бы им просыпаться только для обучения солдат, а не для настоящей войны.

Затем нам показывают новинку части, куда совсем недавно поступил электронный тренажёр для огневой подготовки. Здесь можно освоить стрельбу из пистолета, автомата, пулемета, снайперской винтовки и даже из гранатомета.

Оружие — близкое к боевым образцам, все действия с ним производятся, как с реальным. Главное отличие — при стрельбе не нужны боеприпасы. А цели выдает на большом экране компьютер. В зависимости от поставленной задачи.

В это время в соседнем ангаре школьники из «Аванпоста» «разбирают» боевую машину пехоты. Изнутри и снаружи. Потрогать технику своими руками и посидеть внутри башни ребятам явно понравилось.

Танки наши быстры

Приятным сюрпризом, который не значился в проекте программы визита, стало приглашение на полигон — понаблюдать за танковыми стрельбами.

Сейчас курсанты готовятся к выпускным экзаменам, эти стрельбы для них первые после нескольких месяцев интенсивной подготовки. Уже 2 мая начнутся сами экзамены.

После них ребята получат свои первые документы младшего специалиста — механика-водителя или оператора-наводчика. А потом отправятся в одну из воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Настоящими танкистами.

Для подготовки используются танки Т-72Б. Эта боевая машина, детище «Уралвагонзавода», в армии нашей страны с 1984-1985 годов. 44,5-тонной машиной управляет экипаж в составе трех человек — командир, механик-водитель, наводчик. На вооружении — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, пулеметы НСВТ и ПКТ.

На шести дорожках танковой директрисы — шесть «семьдесят вторых». Экипажи ждут сигнала, по которому устремляются вперед, отстреливая снаряд за снарядом.

За каждым танком внимательно следит наблюдатель — такой же молодой боец-танкист. Он делает пометки. Не только на бумаге, но и в голове, получая опыт на чужих ошибках.

Танки, отстрелявшись, достигают заданной точки, выстраиваются в рядок и красиво едут назад. Стволы орудий повернуты в обратную от наблюдательной вышки сторону — безопасность прежде всего.

Обед по расписанию

Затем путь тюменской делегации лежит в казарму курсантов. Там гостей явно ждали. Это бросалось в глаза. С другой стороны, бытовые условия солдат действительно стали значительно лучше. В казармах даже появились стиральные машины — на мой взгляд, это вообще перебор.

А вот сантехнику не мешало бы обновить. Она в «предынфарктном» состоянии. Хотя тоже можно понять — чудес не бывает, после оглушительного развала армии в 90-х понадобятся десятилетия, чтобы навести порядок везде и во всем. А разболтанные краны и старые унитазы не стоят на первом месте в списке преобразований.

Руководству страны и так удалось совершить чудо. За несколько лет российская армия стала гораздо лучше вооруженной, подготовленной, профессиональной. И, что крайне важно, престижной.

Это подтвердил боец учебки Саша Соловьев, который служит в части с декабря 2016 года. По его словам, половина взвода, в котором он проходит службу, уже сейчас желает подписать контракт и остаться в армии. Сам Саша ограничится срочной службой, но хочет связать свою жизнь с силовыми органами — возможно, это будет МЧС.

К бытовым условиям у бойца претензий нет: строить дачи генералам не заставляют, картошку чистить на кухне тоже. Практически все время посвящено учебе и боевой подготовке, от всего остального, непосредственно не связанного со службой, солдат освобожден.

Что касается питания, то Александра оно тоже устраивает. «Многие даже поправляются», — говорит он.

Как можно догадаться, следующей точкой стала солдатская столовая. На обед армия послала курсантам два вида супа (на выбор) — борщ и рисовый, три вида мяса — говядина, курица, свинина, несколько гарниров, включая горошницу, гречку и макароны с овощами, два вида салатов — винегрет и капустный, компот.

И это еще не все. После раздачи солдаты могут выбрать себе подгарнировку или холодную закуску на витаминном шведском столе. Там есть чеснок, капуста, свекла, овощная икра, соленые огурцы, маринованные помидоры… Хлеба полагается три ломтя — два белых и один черный. А на весь день, на три приёма пищи, солдату дается 650 граммов хлеба.

Скажу честно: вид у всех блюд не очень презентабелен. А вот вкус и питательность вполне на уровне. Кусок мяса каждый день — даже на гражданке у многих из парней такого питания не было.

Работники столовой рассказали, что в первые дни новобранцы часто отказываются от их еды. А потом, когда «выходят мамины пирожки», трескают за милую душу. И прибавляют в весе.

До встречи, земляки!

Конечным пунктом программы поездки стали концерт и общение с земляками — ребятами, призванными из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Почти час тюменцы пели для солдат. А вот разговор получился коротким. У бойцов не оказалось жалоб — все службой довольны. Они лишь высказали пожелание, чтобы гости приезжали почаще. И желательно с подарками.