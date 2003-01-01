На днях я получил — и с радостью принял — приглашение от литературно-краеведческого центра имени В. Крапивина побывать на фотовыставке под открытым небом. Посвящена она резьбе на фасадах и наличниках окон старинных деревянных зданий Тюмени. Событие состоялось во вторник, 25 апреля, на городской площади у здания администрации нашего города.

На старт!

Краевед, доктор исторических наук Наталья Балюк, обращаясь к собравшимся, подчеркнула:

— Домовая резьба — это древняя культура, которую принесли на нашу землю поморы, старообрядцы. Часами можно любоваться этой красотой — она содержит в себе совершенно уникальные знаки и символы. Здесь и защита человека от воздействия внешнего мира, и аграрно-заклинательная семантика… Мало осталось городов, которые позволяют нам видеть эту летопись времен, пытаться прочесть и понять то, что так тесно сближает нас с прошлым, — с сожалением констатировала Наталья Алексевна.

«Резная мелодия Тюмени» — так называется эта выставка, что созвучно с названием красочного альбома, книги, выпущенной к 430-летию Тюмени. Автор фотографий одиннадцати исторических зданий нашего города, фрагментов прекрасной резьбы, представленных на 24 больших планшетах, автор выставки и альбома «Резная мелодия Тюмени» — выдающийся тюменский мастер резьбы по дереву, художник, почетный гражданин Тюмени Вадим Макарович Шитов. Его мнение:

— Тюмень — действительно уникальный город, с уникальной резьбой. И его надо любить. Любить его историю, культуру, которую предки сумели донести до нас. И надо прилагать все усилия для сохранения вверенного нам наследия.

Внимание!

Выставка будет работать до 20 июля. К слову, на каждом планшете здесь присутствует QR-код, просканировав который, можно прослушать аудиоэкскурсию. Ну, а 25 апреля, на открытии, о своих работах рассказал сам Вадим Шитов.

Каждое из зданий, фотографии которых представлены сегодня на городской площади, имеет свою неповторимую историю, как и каждый из людей, живших и работавших в этих домах, заявил мастер. Архитектурные особенности купеческих и мещанских построек XIX — начала XX веков также отличаются субъективным подходом и изысканностью вкуса зодчих того времени. Дома говорили о своих хозяевах, пожалуй, даже больше, чем сами жильцы. Стоило лишь приостановиться и взглянуть на витиеватые узоры на фасадах и наличниках. Они подобны отпечаткам пальцев, линиям на руке либо снежинкам — едва ли можно встретить одинаковые. Однако есть то, что объединяет эти здания — все они были построены на рубеже веков. И все они были отреставрированы Вадимом Шитовым.

По словам Вадима Макаровича, выставка «Резная мелодия Тюмени» очень красноречива, она раскрывает множество граней деревянной домовой резьбы в нашем городе. Однако полностью ощутить всю ее прелесть, подпитаться энергией вековых деревьев, из которых сделаны наличники окон, можно, лишь прогуливаясь пешком, под лучами вечернего солнца. Когда все символы и узоры приобретают новые краски и очертания, а некоторые из них и вовсе, как кажется, приходят в движение. Такие оптические иллюзии — одна из многих отличительных особенностей, определяющих уникальность деревянного зодчества в нашем городе.

Марш!

Какие же здания представлены сегодня на фотографиях в самом центре Тюмени на городской площади? Представим кратко их список.

1) Дом Д.Г. Барышникова (Осипенко, 19). Построен во второй половине XIX века. Один из лучших образцов деревянного зодчества в Тюмени. Филенчатые пилястры и большой карниз здесь будто создают рамку для окон с узорчатыми нарядными наличниками. Как говорит Вадим Шитов, дом этот стал «жертвой» неверного подхода к реставрации, когда здание теряет свой истинный общий вид. Так или иначе, сегодня дом Барышникова являет собой яркий пример деревянной резьбы в Тюмени.

2) Дом Дементьевых (Хохрякова, 33). Сегодня фасады памятника благополучно восстановлены по старым образцам, хотя во время реставрационных работ здание было полуразрушено и разграблено. Уцелел лишь один наличник. В настоящее время здесь находится кафе «Чердак», благодаря хозяевам которого удалось сохранить здание для города.

3) Дом Игнатьевых (Ленина, 46). Здание сохраняет свой подчеркнуто исторический облик и является истинным украшением центральной улицы Тюмени благодаря также хозяевам ресторана («У Раневской»), находящегося в его стенах. С 1888 года здесь проживала семья Игнатьевых, а в 1913-м аптекарь Зеневич открыл в этом доме свою аптеку.

4) Дом М.В. Миншутина (Водопроводная, 43). Построен в 1891 году ялуторовскими мещанами Миншутиными. Особо подчеркнутых наличников, которые выполнены в традициях местной школы объемной резьбы, мы могли бы и не увидеть. Перед началом реставрации Вадим Шитов обнаружил их горящими в костре. Восстановление было хлопотным, однако, как видно, все обошлось.

5) Дом С.Г. Селиверстова — Л.Х. Брандта (Комсомольская, 6). Построенный в 1905 году, сегодня этот дом является украшением улицы Комсомольской. Второй этаж здесь имеет подчеркнуто более мощные размеры, чем первый. Бросаются в глаза и объемные наличники на окнах. Здание принадлежало судовладельцу Стефану Григорьевичу Селиверстову и представителю еврейского клана Лейбе Хаимовичу Брандту. Позже здесь была поликлиника. Сегодня здание занято сразу несколькими организациями.

6) Дом С.С. Бровцына (Дзержинского, 32 / Хохрякова, 28). Один из трех домов, принадлежавших мещанину Сергею Степановичу Бровцыну (1909 г.). В 1917 году перешел во владение врачу О.М. Френкелю. Позже здесь был детский сад. Сегодня — центр эстетического воспитания детей «В доме Буркова».

7) Дом С.С. Бровцына (Дзержинского, 40). Есть красивая легенда, что С.С. Бровцын выстроил этот дом для своей возлюбленной, что была из низшего сословия, однако смогла выучиться грамоте, стать интеллигентной дамой и дождаться своего счастья. Интересна также и история ворот, которых изначально здесь не было. Предназначались они для дома на улице Осипенко, 19, однако документы были утеряны и ворота было решено перенести сюда.

8) Купеческий жилой дом (Водопроводная, 13/ Комсомольская, 18). Интересна история реставрации этого дома. В.М. Шитов рассказал: «Я увидел дом с 20-ю окнами, что стоял без дверей, на окнах — ни одного наличника. Мы начали ходить по округе и спрашивать у жителей, не видели ли они драгоценных наличников, пока у одной бабки не нашелся один. Она сказала, что он ей нужен на дрова. Так мы выменяли дрова на детали наличников и смогли восстановить декор здания».

9) Купеческий жилой дом (Дзержинского, 13). Еще один пример того, как неравнодушные рестораторы сохраняют для города памятники архитектуры и деревянного зодчества в лучшем виде. Здание ресторана «Тамрико» неоднократно горело, однако благодаря ответственности и благородству его хозяев мы имеем возможность как лицезреть этот шедевр, так и наслаждаться в нем вкусными обедами и ужинами.

10) Усадьба Козловых (Тургенева, 9). Прекрасный образец ответственного отношения к сохранению исторических объектов. Усадьба мещан Марии и Ивана Козловых прекрасно сливается со сквером Прощания, создавая благодушное спокойное настроение граждан, радуя глаз и оставляя теплое меланхоличное ощущение близости старины.

11) Усадьба С.И. Колокольникова (Республики, 18). Один из самых известных и популярных старинных особняков города, обладающий богатейшей историей. Музей, находящийся в нем, по моему мнению, обязан посетить каждый житель Тюмени, коренной или приезжий. Каждый наш гость. Дом принадлежал городскому голове И.В. Иконникову. В нем в 1837 году останавливался цесаревич Александр Николаевич. В 1919 году здесь находилась штаб-квартира В.К. Блюхера. Я бы хотел отметить еще один любопытный факт, связанный с этим зданием. Работа над восстановлением утраченных элементов сложнейшей фасадной резьбы усадьбы Степана Ивановича Колокольникова стала первой работой в выдающейся карьере тюменского реставратора Шитова.

Таким образом, у нас с вами есть превосходный маршрут для того, чтобы всей семьей собраться и выйти на романтичный познавательный променад по старинной деревянной Тюмени. И начать стоит, конечно же, с посещения фотовыставки под открытым небом «Резная мелодия Тюмени».

При подготовке использовались материалы из книги «Архитектурное наследие Тюменской области», Тюмень, 2008.