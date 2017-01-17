В последний весенний месяц все силы бросаем на участок. Работы здесь с каждым днём становится всё больше. Правильно спланировать её поможет лунный календарь.

1 мая и до 08-13 2 мая растущая Луна в Раке. Дни посадочные. В открытый грунт сеем зеленные культуры — укроп, петрушку, салаты, шпинат. Все посевы закрываем лёгким «Агрилом». В теплицах готовим землю к посадке рассады.

2 мая с 08-13 до 13-48 4 мая растущая Луна в знаке Льва. Дни непосадочные. Обрабатываем сад от вредителей и болезней, проводим санитарную обрезку, лечим раны на плодовых деревьях, комплексными удобрениями подкармливаем все многолетние культуры. Земляничные кустики следует очистить от прошлогодней листвы, подкормить и укрыть «Агрилом» — для защиты от вредителей и возможных похолоданий.

4 мая с 13-48 до 22-21 6 мая растущая Луна в Деве. Хорошие дни для ухода за цветами на участке и в квартире. Если погода позволяет, перевозим на дачу и высаживаем в теплицу рассаду томатов и перцев. Рассаду капусты пересаживаем из теплицы в открытый грунт под укрывной материал. На клумбах под укрывной материал сеем однолетники, высаживаем луковицы гладиолусов. А вот с высадкой рассады цветочных культур не спешите. Можно заняться посадкой плодово-ягодных культур и земляники, которую тоже необходимо защитить «Агрилом».

6 мая с 22-21 до 09-02 9 мая растущая Луна в Весах. Удачные посадочные дни, гарантирующие качественный урожай. Высаживаем рассаду в теплицы, сеем огурцы, кабачки, тыквы как на рассаду, так и на постоянное место, а также горох, бобы, фасоль. Посевы в открытом грунте защищаем укрывным материалом. Подкармливаем землянику, готовим грядки под новые плантации. Высаживаем приобретенные саженцы. Зацветающие сливы и вишни опрыскиваем раствором антистрессового препарата «Эпин-Экстра» — для лучшего завязывания ягод и плодов.

9 мая с 09-02 до 21-01 11 мая Луна в Скорпионе. Дни полнолуния. Полнолуние 11 мая в 01-44. 9 мая можно вести любые посадки и посевы. На постоянное место высаживаем рассаду капусты, цветов, готовим теплицы и парники для высадки томатов. 10 и 11 мая растения желательно не беспокоить, так как в эти дни очень уязвима их корневая система. Сеять корнеплоды, высаживать картофель и лук-севок можно.

11 мая с 21-01 до 09-39 14 мая убывающая Луна в Стрельце. Дни непосадочные. Но поскольку весенний день весь год кормит, продолжаем работы, начатые накануне. При обнаружении вредителей или очагов болезней на цветущих плодовых и ягодных культурах используем биопрепараты.

14 мая с 09-39 до 21-51 16 мая убывающая Луна в Козероге. Благоприятные дни для любых посадок, пересадок и посевов. В старину на Арину-рассадницу (18 мая) высаживали рассаду капусты, приговаривая: «Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна; не будь стара, будь молода; не будь мала, будь велика». Самое время и для посева огурцов в парники.

16 мая с 21-51 до 07-53 19 мая убывающая Луна в Водолее. Дни непосадочные. Другой работы в саду достаточно: прополка, рыхление почвы, обработка от насекомых и болезней, подготовка грядок и посадочных ям.

19 мая с 07-53 до 14-12 21 мая убывающая Луна в Рыбах. Дни хороши для любых посадок, пересадок, посева, а также полива, подкормки растений, обработки как от стресса (в случае похолодания), так и от вредителей, болезней.

21 мая с 14-12 до 16-34 23 мая убывающая Луна в Овне. Относительно непосадочные дни. Готовим грядки, клумбы к высадке рассады, занимаемся прополкой.

23 мая с 16-34 до 16-16 25 мая убывающая Луна в Тельце. Хорошие посадочные дни, особенно для корнеплодных культур и лука. Досаживаем картофель, лук-севок и яровой чеснок, сеем редис, редьку летнюю, дайкон, свеклу, морковь, зеленные культуры. 25 мая посевы проводим только сухими семенами. Посеянные в эти дни морковь и свекла будут хорошо храниться зимой.

25 мая с 16-16 до 15-26 27 мая Луна в знаке Близнецов. Дни новолуния. Новолуние 25 мая в 23-46. Дни непосадочные, особенно 25 и 26 мая. С 27 мая продолжаем сеять цветочные культуры, высаживать в грунт рассаду, а также саженцы плодовых и ягодных культур. Для защиты растений от возможных возвратных заморозков или, наоборот, от сильной жары используем укрывной материал.

27 мая с 15-26 до 16-13 29 мая растущая Луна в Раке. Благоприятные дни для работы с растениями: полив, подкормка, пасынкование, повторные посевы зеленных культур, высадка рассады в грунт. Не забудем полить, подкормить комнатные растения, при необходимости — пересадить.

29 мая с 16-13 до 20-17 31 мая растущая Луна в знаке Льва. Дни непосадочные. Можно заняться обработкой культур от появившихся вредителей и болезней, прополкой сорняков, рыхлением почвы.