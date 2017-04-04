Всем известно, что театр начинается с вешалки. «Библионочь» — тоже. Доказательством огромной популярности этого события у тюменцев служит тот факт, что уже через полчаса после старта «Библионочи» в гардеробе библиотеки закончились номерки…

В минувшую пятницу уже в шестой раз под крышей Тюменской областной научной библиотеки имени Дмитрия Менделеева собрались тюменцы, готовые провести ночь содержательно: окунуться в атмосферу театра, проверить свои творческие способности от танцев до живописи, прикоснуться к тайнам книжных хранилищ.

Отметим: число «полуночников» растет с каждым годом. В «научке» их считают так: умножьте число отпечатанных программок (а в этом году их было 1300 штук) как минимум на два — и получите количество тюменцев, побывавших в областной библиотеке в пятничный вечер.

Вечерняя встреча с читателями началась с видеомоста с коллективом и гостями Черноморской Централизованной библиотечной системы Республики Крым.

Директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович тепло приветствовала подшефный район:

— Мы рады, что сегодня у нас столько гостей — от мала до велика! Надеемся, что каждый найдет для себя интересное занятие, площадку для души…

Затем тюменцы увидели видеопрезентацию национального природного парка «Тарханкутский», узнали о природных особенностях заповедника. Сибиряки оценили увиденное и тут же поинтересовались у черноморцев: действительно ли у них самое чистое море в Крыму? С телеэкрана с нескрываемой гордостью подтвердили: да, наше море самое чистое на побережье, в районе нет промышленности, соблюдаются нормы экологии. И пригласили всех приехать и убедиться в этом воочию.

Крымчане, собравшиеся для общения с тюменцами, поделились: для полуострова крайне важна тема экологии. И буквально накануне «библиовстречи» они днём высадили вокруг здания библиотеки саженцы пихты…

Видеомост был завершён, и во всех читальных залах и холлах четырех этажей заработали 25 тематических площадок для взрослых и детей.

Для самых маленьких на первом этаже открылась «Шахматная студия»: мальчишки и девчонки знакомились с шахматными фигурами и делали свои первые ходы.

Гости вечера отправились на мастер-класс по изготовлению конфет из какао и бисквита, розы из полимерной глины. Старательно выводили узоры на занятии по тюменской домовой росписи. Под руководством знаменитого резчика по дереву Святослава Шитова учились украшать сибирскую деревянную игрушку. Поклонники хореографии отправились на танцплощадку, где под руководством Алены Зыковой (мастерская хореографии Victory) разучивали кельтский танец и пробовали исполнить фламенко. Любители русской народной культуры охотно встали в хоровод под напевы коллектива «Радавесъ» колледжа искусств Тюменского государственного института культуры.

Настоящий аншлаг у гостей вызвало песочное шоу мастера Елены Ивченко. Она рада, что её занятие находит такой отклик у зрителей:

— На подготовку каждой сказки уходит около месяца: перечитываю произведение, знакомлюсь с иллюстрациями, смотрю фильмы и мультфильмы, подбираю музыку, — поделилась она с корреспондентом «ТИ».

Как всегда, было многолюдно за столиками с играми от «Мосигры»: не утихали азартные шумные баталии. На третьем этаже выстроилась внушительная очередь из жаждущих получить шаржи от художников: за 5-10 минут художники Екатерина Курбатова, Анна Семений, Татьяна Адамова и Валерия Ленартович создали десятки неповторимых образов. Пригласили зрителей и в театр теней, на представление фокусника-иллюзиониста Александра Яблочкова и поэтический нон-стоп «СТИХиЯ». Преподаватели школы №2 Заводоуковска научили всех желающих создавать мультфильмы…

То, что современные подростки называют «фишкой»: на всех площадках зрителей встречали герои сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», приглашая поиграть то в королевский крокет, то в «Чаепитие». Разумеется, Белая Королева и Чеширский кот пользовались большим успехом у любителей селфи всех возрастов.

2017 год — Год экологии в России, и ему Светлана Лихошёрстова, преподаватель детской школы искусств имени В.В. Знаменского, подготовила мастер-класс «Волшебная мозаика из хлама». Её идея творческой переработки мусора в панно или арт-объект увлекла многих.

В этот вечер нам удалось попасть на самый, что называется, профильный мастер-класс — по переплету книг. Начальник отдела консервации и реставрации документов Марина Долгих научила разновозрастную публику виртуозно обращаться с иголкой и сшивать листы в книгу. К слову, шов, который используют в переплетном деле, — кельтский — известен еще с давних времен. Все, кто терпеливо выполнял все указания мастера, смогли забрать домой брошюру, изготовленную своими руками: «Афоризмы о литературе и творчестве» останутся нам на память.

Уже шестой год экскурсия по библиотеке продолжает оставаться самым популярным событием «Библионочи». Кто бывал в библиотеке, знает, что только в апреле, раз в год можно побывать в святая святых — книгохранилище и фонде редкой книги. Помимо знакомства с основным фондом в этот раз все желающие смогли понаблюдать за сложнейшим процессом реставрации книги Дмитрия Менделеева «Основы химии», изданной в 1903 году в Санкт-Петербурге.

В отделе редких изданий вниманию тюменцев представили исторический фолиант — первый систематический научный труд по истории нашего края Герхарда Миллера «Описание Сибирского царства» 1787 года издания, а также репринтное издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина.

— Всего в наших фондах хранится более 30 тысяч редких экземпляров, из них 400 книг на иностранных языках, — подчеркнула Людмила Самоловова, главный библиотекарь отдела использования и хранения фондов.

Ярким завершающим аккордом вечера стало шоу театра огня «Семаргал», исполнительское мастерство актеров зрители оценили оглушительными аплодисментами.