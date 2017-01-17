29 апреля — Международный день танца. Праздником он стал по решению ЮНЕСКО в 1982 году. Отмечается в день рождения знаменитого французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра: именно он в середине XYIII века при дворе короля Людовика XY произвёл настоящий фурор в танцевальном искусстве. Мсье Новерр разрешил артистам снять неудобные громоздкие камзолы и длинные пышные юбки, сильно мешающие танцевать. Другое не менее значительное преобразование маэстро: балет стал «самостоятельным», то есть независимым от оперы.

Сегодня наши туристы, бывая в различных точках мира, зачастую удивляются, насколько жители других стран любят танцевать. В Испании танец — твоя визитная карточка. В Китае модно по вечерам выходить на танцплощадки, кружиться в вальсе, фокстроте или отплясывать ламбаду. В Бразилии, Аргентине и других государствах Латинской Америки с удовольствием — без всяких инструкторов! — танцуют на улице, создавая атмосферу всеобщего веселья. И это невзирая на экономический кризис! А вот где и когда танцуют тюменцы?

Татьяна Даринина, библиотекарь:

— Когда я училась в третьем классе, то мы, все дети, умели превосходно танцевать вальс. Это были шестидесятые годы, мы жили в крохотном посёлке, в Ханты-Мансийском автономным округе, у нас преподавали талантливейшие педагоги. Считалось, что школьники просто обязаны быть эстетически воспитанными. Вальс я и сейчас не забыла, а танцую лишь на корпоративных, чаще всего, новогодних вечеринках.

Анна Ромашко, актриса по специальности:

— В детстве увлекалась народными танцами. «Пленяла» мальчишек: эдакая Василиса Прекрасная с золотой косой, в кокошнике да в нарядном сарафане. Позже поняла, что актёрское призвание — не моё. Вышла замуж, родились дочки. Танцую только на каких-нибудь семейных праздничных мероприятиях, вроде дней рождения или свадеб.

Олег Сурков, менеджер:

— Терпеть не могу танцы! В нашей фирме не принято уклоняться от корпоративов, но я всегда, попав в ресторан, выбираю место подальше. И если тамада-ведущий смотрит на меня, приглашая «в круг», я делаю вид, что сосредоточенно уплетаю салат или разглядываю рыбий хвост на тарелке. А тут придумал трюк — всем сообщаю, что ногу растянул на тренировке. Меня оставили в покое.

Елизавета Арсеньева, экономист:

— Танцую я, честно сказать, «без блеска». Изящно подвигаться под музыку смогу, элементы классики продемонстрировать, но не больше. В девятом классе моя подруга сагитировала меня идти вместе учиться танцевать, да опыт мой оказался неудачен. Меня не устроила преподавательница танцев: никакого индивидуального подхода! Весь её педагогический принцип укладывался в формулу: «Делай, как я!» Ну, а если у девочки пресловутое «как я» не получалось, наша «танцмейстерша» теряла к ней всякий интерес.

Дарья Иванцова, представитель бизнес-сообщества:

— Конечно, я занимаюсь танцами, хожу в клуб. Умение танцевать меня раскрепощает, помогает общению, завязыванию новых знакомств.

Даниил Якин, студент:

— Я пробовал дома по утрам перед тем, как бежать на лекцию, танцевать хип-хоп. Включил любимую мелодию. Получил нагоняй от соседей, услышал всё, что они думают о моей музыке и танцах. Родители велели надевать наушники и «не прыгать». Пришлось послушаться.

Владимир Столяров, депутат Тюменской областной Думы, член комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия»:

— К любому искусству, в том числе и танцевальному, если оно настраивает на позитив, отношусь положительно. Танцевать умею: у меня неплохо получается хоть танго, хоть вальс, хоть фокстрот. К танцам меня приучили девчонки — одноклассницы и сокурсницы. Во времена моей юности дискотек ещё не было — их заменяли танцплощадки. Играл духовой оркестр; мальчишки, как правило, стеснялись и толпились в уголке. А я не боялся танцевать, учился с удовольствием. Сегодня в Тюмени есть прекрасные танцевальные коллективы, например «Формейшн Вера» — он блестяще выступает на конкурсах международного уровня. Ансамбль «Зори Тюмени» знаменит на весь мир. Сейчас всё больше молодых людей начинает увлекаться танцевальным искусством. Это радует.

Опрос провела

Наталья Ковалёва