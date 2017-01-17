Тюменцы с особенностями здоровья хотят иметь площадку, где можно заниматься спортом и творчеством, проводить мероприятия и просто комфортно отдыхать на свежем воздухе.

Особое пространство планируется оборудовать у здания на Уральской, 60, где размещается областной центр реабилитации и Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Сейчас здесь находится запущенная спортплощадка, на которой располагаются стандартные дворовые тренажеры. Но молодым инициативным тюменцам хочется «обжить» эту площадь, превратить её в то место, куда с удовольствием станут приходить дети и взрослые круглый год. Причем открыта она будет не только для посетителей реабилитационного центра и ВОИ, но и для всех желающих.

Эта площадка должна стать примером организации безбарьерной и доступной среды для инвалидов. Здесь смогут без труда ориентироваться незрячие, свободно передвигаться и отдыхать на специальных скамейках люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На сцене в беседке или под открытым небом будут проходить фестивали творчества и психологические тренинги. Спортивные соревнования станут популярнее и начнут собирать не только больше участников, но и зрителей. На территории предполагается установить металлический арт-объект — футбольный мяч в венке из цветов.

— Сегодня в Тюмени есть парки и скверы, которые частично доступны для людей с особенностями здоровья, — отмечает один из членов инициативной группы проекта Елизавета Фоминцева. — Однако площадки торжественно открыли — и забыли. Наша территория будет заполнена людьми круглый год. Здесь будет кипеть жизнь. В Тюмени более 400 инвалидов занимаются адаптивным спортом. Сотни людей с ограниченным здоровьем поют, танцуют, читают стихи, рисуют… В областном центре реабилитации ежегодно восстанавливаются более 1,5 тысячи детей и взрослых.

Активисты окружных обществ инвалидов уже провели на территории субботник: сами очистили пространство от мусора, побелили деревья и бордюры. Они мечтают о том, чтобы спортивно-экологический проект стартовал уже летом. Сейчас он выставлен на открытый конкурс грантов «Моя идея». И у мечты есть все шансы стать реальностью.