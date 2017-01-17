С 1 июля увеличатся тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. В среднем — на 29,7%. Однако для граждан платежи не поднимутся выше 5,4%. Об этом журналистам в минувший четверг сообщил директор областного департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков.

Рядовых потребителей подстрахует правительство Тюменской области — во втором полугодии из регионального бюджета будет выделено 900 млн рублей на компенсацию роста тарифов. Собственно, компенсацию мы получаем и сейчас. В платежных квитанциях присутствует графа «Льготы, субсидии», где указаны суммы, доплачиваемые из бюджета за коммунальные расходы. Названное ограничение будет обеспечено, как и прежде, за счет дополнительных мер социальной поддержки граждан, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области от 22 июня 2015 года, напомнил директор департамента.

Тарифы, надо сказать, поднимутся значительно. На водоснабжение — на 21,9%, на водоотведение — на 47,8%, на тепловую энергию и того больше — аж на 81,8%! Но, подчеркнул Евгений Карташков еще раз, потребители будут платить меньше. Например, при стоимости кубометра воды 33,3 рубля горожане заплатят 28,8 рубля. Тариф на водоотведение вырастет до 25,57 рубля, а фактический платеж составит 18,23 рубля.

В начале года у тюменцев возникли вопросы по оплате отопления. Дело в том, что в августе прошлого года была принята единая схема теплоснабжения Тюмени, согласно которой Минэнерго утвердило единую теплоснабжающую организацию АО «УТСК». Теперь тариф на тепло будет единым как для потребителей, подключенных к магистральным сетям (это 6,9% всех домов Тюмени), так и для тех, чьи дома питаются от распределительных сетей (92,1% домов города). Тариф составит 1 610,68 рубля за Гкал. Таким образом, для первой категории потребителей с 1 июля он вырастет в 1,8 раза, для второй — на 9,2%.

Тарифы на электроэнергию для обладателей однотарифных счетчиков вырастут на 3,9%, до 1,88 рубля за кВт/ч. Для обладателей двухтарифных счетчиков — на 3,8% днём (до 1,91 рубля за кВт/ч) и на 3,3% ночью (до 0,95 рубля за кВт/ч). В квартирах с газовыми плитами тариф составит 2,68 рубля за кВт/ч.

Чтобы наглядно показать рост тарифов, Евгений Карташков привел пример. Он рассчитал платеж за коммунальные услуги в квартире площадью 54 кв. м, где проживают 3 человека. Получилось, что летом плата вырастет на 123 рубля, а зимой — на 217 рублей.

— В целом в Тюмени стоимость коммунальных услуг для потребителей останется одной из самых низких в УрФО, — подчеркнул директор департамента. — Например, в Кургане или Екатеринбурге совокупный платеж будет выше.

— Ежегодный пересмотр тарифов, — объяснил Евгений Карташков, — необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий. Основными факторами, повлекшими увеличение тарифов на 2017 год, стали инфляционные процессы, увеличение оплаты труда, прирост основных фондов.