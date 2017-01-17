Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ.

Подписан закон о бессрочной приватизации жилья

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ.

Эти изменения устанавливают для граждан бессрочную бесплатную приватизацию жилья. Документ, который Совет Федерации одобрил 15 февраля, был опубликован на официальном портале правовой информации. В начале февраля Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что решение об отмене сроков было принято после многочисленных обращений граждан к депутатам. Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года. Продлить ее до 2020 года предполагалось для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот.

О суррогатном материнстве и оспаривании отцовства

Верховный суд РФ рассмотрит проект постановления, которое касается правил рассмотрения дел об установлении или лишении отцовства, а также споров с участием суррогатных матерей.

Согласно проекту суд не должен всегда вставать на сторону суррогатной матери в спорах с потенциальными родителями, а отказ передать ребенка не может служить «безусловным основанием» для вынесения решения. При рассмотрении таких споров надлежит, в частности, выяснить, был ли заключен договор между сторонами, каковы его условия и являются ли истцы генетическими родителями ребенка. ВС также разъяснит судам, что делать в случаях оспаривания отцовства родителя «по документам». Отмечается, что в «исключительных случаях» суд имеет право отказать матери, подавшей иск об оспаривании отцовства, даже если записанный отец генетически им не является. Это разрешается сделать, если родного отца нет, а между фактическим отцом и ребенком есть устойчивая эмоциональная привязанность.

Кому судиться выгодно, а кому — нет...

В России участилась практика кражи денежных средств юридических лиц с их счетов при помощи выданных судами исполнительных листов.

В качестве жертвы выбирается крупная компания со счетом в большом банке, к ней в мировой суд в регионе подается иск от физлица о взыскании некой суммы в качестве невозвращенного долга — не более 500 000 рублей. Судья рассматривает такое заявление в упрощенном порядке и выносит приказ о взыскании без разбирательства и вызова сторон. Если суд настаивает на присутствии ответчика, то его изображает другой мошенник, ранее обманным путем заполучивший необходимые реквизиты компании, который признает долг. Требования по исполнительному листу банк обязан удовлетворить в течение суток, если нет сомнений в его подлинности, при этом уведомлять клиента о списании он не должен. Существование проблемы подтвердили в Ассоциации региональных банков России. Судиться за возврат средств для компаний экономически невыгодно — спор займет минимум полгода.

Налоговые долги будут списывать с банковских счетов граждан?

Правительство Московской области предложило российским властям ужесточить механизм взыскания налоговой задолженности физических лиц: списывать долги с банковских счетов, а самих неплательщиков ограничить в пользовании государственными услугами.

Нынешний механизм взыскания малоэффективен: процедура занимает более 300 дней, между задействованными в ней органами отсутствует электронный документооборот, а оказать реальное воздействие на должников можно, только ограничив их выезд за пределы РФ, что для большинства россиян не является серьезной санкцией. Между тем долги физлиц по имущественным налогам за прошлый год на 18% превысили годовые поступления в консолидированный бюджет РФ и теперь составляют 212,6 млрд рублей. Предлагается поправить ст. 48 Налогового кодекса РФ, разрешив Федеральной налоговой службе (ФНС) самостоятельно выносить решения о взимании долгов на сумму более 10 000 рублей. Налоговики смогут списывать эти средства с зарплатных и банковских счетов россиян. Если таких счетов нет, то активируется механизм приказного производства и взысканием, как и сейчас, будут заниматься судебные приставы. Кроме того, до полного погашения долга гражданам будет запрещено пользоваться некоторыми государственными и муниципальными услугами. Речь идет о тридцати трех госуслугах — например, регистрации сделок с недвижимостью и автомобилями, получении заграничного паспорта, лицензий на оружие, охотничьего билета и выписок из реестров. Должника могут в том числе временно ограничить в пользовании транспортным средством. Если у гражданина вовсе нет денег, то запрет будет действовать в течение года.

Для защиты малообеспеченных граждан придется выработать ряд специальных мер «в целях исключения негативных социальных последствий». Санкции не соответствуют уровню нарушения, зато могут привести к ошибочным списаниям, причем из-за дороговизны юридических услуг граждане такие списания вряд ли будут оспаривать, говорят эксперты.

По материалам ПРАВО.ру.