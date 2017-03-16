Второй за неделю этап Кубка мира по скалолазанию, прошедший в Китае, вновь обернулся триумфом для российских спортсменов. В соревнованиях скоростников наши соотечественники взяли четыре медали из шести, причём три из них уехали в Тюменскую область. Не обошлось и без обновления рекордов.

Повторение тюменского финала

Спустя неделю после старта сезона Кубка мира по скалолазанию 2017 года в Чунцине лучшие скоростники планеты перебрались в другой китайский мегаполис — Нанкин. На сей раз в женском стартовом протоколе было чуть больше фамилий, чем прежде, — 22. Однако стабильным и незыблемым было другое — в финале вновь сошлись тюменки Юлия Каплина и Мария Красавина. Первая из них — действующая обладательница трофея — в 1/8 финала привезла секунду полячке Клаудии Буцек, а в четвертьфинале почти столько же — соотечественнице Елене Маркушевой. В полуфинале Каплина ускорилась до 7,44 секунды, обновив свой мировой рекорд недельной давности на две сотых. Ее оппонентка Анна Цыганова, сорвавшись, даже не добралась до кнопки.

Обладательница двух Кубков мира Мария Красавина, недавно вернувшаяся в спорт после декретного отпуска, на первых этапах прошла китаянку Ни Минг Вей и француженку Орелию Сариссон. А в полуфинале тюменка опередила еще одну «парижанку» — Анук Жобер. Быстрая француженка начала дистанцию лихо, но к середине 15-метровой трассы, когда Красавина начала нагонять, заспешила и допустила ошибку.

В финале и Каплина, и Красавина были быстры, но техника первой была чуть более чистой и быстрой. А на финише на ее табло зажегся еще один рекордный результат — 7,38 секунды. Есть такая поговорка — вода камень точит. С точки зрения любого обывателя нынешний рекорд в «скорости» не менее незыблем, чем каменная глыба, но наша тюменка капля за каплей делает ее все изящней и изящней.

Что касается Красавиной, ее результат в финале составил 8,1 секунды. Тюменка взяла второе серебро подряд. Бронза досталась Анук Жобер.

Быстрые секунды Ирана

В мужских соревнованиях на старт вышло 40 спортсменов. К сожалению, рано из борьбы выбыл тюменец Станислав Кокорин, неделей ранее завоевавший серебро. На сей раз уже в 1/8 финала судьба свела его с сильным представителем Поднебесной — Чисином Зонгом. Сибиряк был быстр, но, на мгновение замешкавшись в середине эталона, уступил сопернику 0,3 секунды.

Зато в этот раз более успешно выступил другой представитель Тюменской области — Александр Шиков. В 1/8 финала он на полсекунды опередил украинца Константина Павленко. Далее был итальянец Леонардо Гонтеро. А в полуфинале Шиков обогнал победителя прошлого этапа Владислава Деулина.

В финале Шиков сошелся с иранцем Резой Алипуршена. Весь уикэнд в Нанкине этот представитель арабской школы скалолазания показывал сверхбыстрые времена. Еще на официальной тренировке он забрался на вершину за ре-

кордные 5,53 секунды. А в полуфинале еще раз обновил мировой рекорд — 5,48. Шиков был тоже не лыком шит — 5,81; 5,80; 5,70, 5,61. Первые десять метров эталона в финале он прошел нога в ногу и рука в руку с иранцем, однако потом произошел досадный срыв. Результат Алипуршены — 5,54 секунды, а Шиков был близок к тому, чтобы увидеть и на своем табло эти почти рекордные цифры. Бронзу взял Владислав Деулин.

Из Азии — в Европу

После двух из запланированных восьми этапов Кубка мира уже можно взглянуть на мировые рейтинги. В женском списке пальму первенства удерживают тюменки. В активе Каплиной максимально возможные 200 очков, у Красавиной — 160. Третьей идет Анук Жобер (116).

У мужчин на обоих этапах удалось попасть только россиянину Деулину. Именно он со 165 баллами возглавляет мужской рейтинг. У Алипуршены 143 очка, у Александра Шикова — 131.

Следующий этап состоится через два месяца уже в Европе. 7-8 июля его примет швейцарский Вилларс.