Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске 20 мая. Новое Тюменское музейно-просветительское объединение, для которого эта «Ночь» станет первым масштабным событием, обещает сделать её незабываемой.

Над созданием яркой программы в необычном формате работают сотрудники Музейного комплекса имени Словцова, Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и Ялуторовского музейного комплекса. Они уже сформулировали лозунг нынешней акции — «Музейной революции быть!» и наметили основные мероприятия.

В Ялуторовске «Музейная ночь» стартует в 18-00 с развлекательной программы «Музейный квартал», в которой примут участие «живые» статуи от тюменского театра «Мимикрия» и лучшие творческие коллективы Ялуторовска. Горожане также смогут побывать на квест-экскурсии «Прогулки с фонарем», продегустировать кофе «Мокко-Занзибар» по-муравьёвски, освоить искусство скрапбукинга и изготовления оберегов из бересты на мастер-классах. В полночь пройдёт розыгрыш призов и шоу «Огня и света».

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник откроет двери для посетителей, не дожидаясь вечера. Уже в 10-00 здесь начнётся работа выставок, будут проводиться экскурсии и мастер-классы. Церемония открытия акции состоится в 18-00. Зрители увидят театрализованное представление, подготовленное совместно с Тобольским драматическим театром, а также интерактивное дефиле героев фильма «Тобол» в исторических костюмах. В программе «Ночи» также интерактивная программа «Воеводская школа» в музейном комплексе «Гостиный двор», интерактивный маршрут «Тайны Тюремного замка» в музейном комплексе «Тюремный замок», мастер-классы в «Музее народного рукоделия» и семейном музейном центре «Камелек».

20 мая в тобольском «Музее уникальных книг и редких изданий» впервые будут экспонироваться карты XVIII — начала XX веков и уникальные издания XIX-XX веков о живом мире нашей планеты. В «Музее истории управления Сибирью» вниманию посетителей будут представлены картины Василия Кандинского, Ивана Айвазовского, Константина Коровина, переданные 60 лет назад из Тобольска в областную картинную галерею. Кроме того, этой «Ночью» тут состоится и презентация проекта года «Музей царской семьи Романовых». Горожане, которые заглянут в «Первый музей Сибири», попадут на экскурсию-пленэр, поучаствуют в игре-путешествии «Экспедиция на Северный полюс».

В Тюмени музеи будут работать в обычном режиме с 10-00, но сам музейный праздник начнётся в 18-00. Основные его события развернутся в «Музейном квартале» (сквер Прощания, площадь Борцов революции, набережная реки Туры, сквер Ермака, территория у здания Музейного комплекса на улице Советской, 63). Здесь пройдут парад студенческих агитбригад, спортивно-танцевальный марафон, пленэр, кинопоказ, будут работать музейный книгообменник и сувенирная лавка.

На площади Борцов революции состоятся показательные выступления команды «Street Workout Тюмень», соревнования по армрестлингу с розыгрышем клубной карты от сети спортивных клубов «CityFitness». Тут же желающие смогут сдать нормы ГТО. А в 20-00 и 22-00 на площади стартует флешмоб «Звезда».

Всем, кто любит спорт, будет интересно понаблюдать за «Эко-пробегом», который организаторы проведут на набережной реки Туры. К участию в нём приглашаются обладатели роликовых коньков, велосипедов, сегвеев, самокатов, моноколёс и гироскутеров. Стать участником соревнования можно при условии наличия не только личного транспорта, но и атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века. В это время в сквере Ермака пройдёт сити-квест «Неуловимые». Победителю приключенческой игры обещают сертификат на бесплатное обучение в автошколе «Класс-В». Заявки на участие в «Эко-пробеге» принимаются до 15 мая, а в сити-квесте — до 19 мая по телефону 45-35-90.

В 17-00 и 18-00 начнутся экскурсии на двухэтажном автобусе с духовым оркестром «Музыкальный экспресс». А в 20-00 и 22-30 — гастрономические поездки по городу с дегустацией «Тюмень в тарелке, или Катись колбаской по бывшей Спасской».

В новом здании Тюменского музейно-просветительского объединения будут организованы первые экскурсии по фондохранению: VIP-экскурсии от гендиректора ТМПО и главного хранителя Музейного комплекса имени Словцова, обзорная экскурсия «Тысяча шагов в историю» и «Спортивная экскурсия», требующая необычного дресс-кода (посетители должны быть в спортивных костюмах). На все экскурсии необходимо предварительно записаться по вышеназванному телефону.

В эту «Ночь музеев» развлекать посетителей будут все структурные подразделения Музейного комплекса имени Словцова: «Городская Дума», «Дом Машарова», Музей-усадьба Колокольниковых, Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском. К акции также присоединится Тюменский драматический театр, здесь будут экспонироваться живописные полотна на сюжеты сказок Александра Пушкина и Павла Бажова.