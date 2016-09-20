В Югре состоялось VIII заседание Думы ХМАО 6-го созыва, которое пришлось на профессиональный праздник — День российского парламентаризма.

«Обещанного три года ждут» — поговорка, что давно стала принципом жизни многодетных семей Югры, кажется, меняется на робкое «дождались». Региональные власти принялись выполнять обязательства по предоставлению бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. Без директивы сверху не обошлось. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев велел субъектам в трехлетний срок ликвидировать очереди многодетных семей на землю. Правительство ХМАО спешно перетрясает порядки передачи земли в собственность. Муниципалитеты заняты межеванием. Часть городов автономии уже готовы передать землю в пользование гражданам. Однако есть трудности.

Требует уточнения имеющийся список очередности. Причины кроются в отсутствии надлежащего контроля за движением очереди со стороны югорских муниципалитетов. Длительное ожидание реализации права на бесплатный надел для некоторых семей сделало этот процесс невозможным. Так, одним из условий предоставления бесплатной земли многодетным является наличие минимум трех несовершеннолетних детей, а дети, как известно, растут. Для примера приведем Ханты-Мансийск. Муниципалитетом сформировано 203 участка для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Восточный». Свыше 100 семей были сняты с учета в связи с утратой оснований на бесплатное предоставление участка в собственность.

Кроме того, жители отказываются от земли, находящейся в удалении от центра города и объектов социальной инфраструктуры. Вызывает недовольство и минимальный уровень коммуникаций, положенный бесплатным земельным наделам в Югре законодательно.

Такое положение дел не может нравиться региональной власти. Правительство ХМАО кинулось спешно принимать меры по исправлению ситуации. В апреле окружная Дума приняла проект изменений к Закону «О регулировании отдельных земельных отношений в Югре».

В документе шесть основных поправок. Прежде всего прислушаться стоит органам местного самоуправления ХМАО и потенциальным землевладельцам. Муниципалитеты обязываются производить ежегодную проверку сведений, свидетельствующих о сохранении либо утрате права граждан, принятых на учет для бесплатного предоставления земельных участков. Во-вторых, уполномоченные органы на местах будут ежегодно утверждать актуализированный список граждан и направлять уведомления о порядковых номерах в списке очередности всем находящимся в перечне. Планируется размещать списки на официальном сайте уполномоченных органов.

В-третьих, дополняется перечень оснований снятия граждан с учета желающих бесплатно приобрести земельный участок для ИЖС. Так, основанием будет двухразовый отказ от предоставляемого участка земли вне зависимости от причин этого отказа. Хотя рассмотрения в зале суда законом не ограничены. Также будут исключены из очереди те, кто сознательно игнорирует уведомления местных властей и не приходит для ежегодного подтверждения своего права на бесплатный надел трижды.

Есть в новеллах закона и положительное для очередников: сокращается пакет документов, нужный для постановки на учет или подтверждения очередности. Будут неактуальными справки, подтверждающие факт совместного проживания с членами семьи заявителя.

Главное в законопроекте — это расширение полномочий правительством региона в части контроля исполнения всех вышеперечисленных нововведений муниципалитетами, что, конечно, свидетельствует об укреплении властной вертикали.

— Самое главное, это расширение полномочий правительства автономного округа по установлению порядка взаимодействия с заявителями права на предоставление бесплатных земельных участков под ИЖС. Но это и большая ответственность власти по соблюдению его норм и правил. Есть две стороны: правительство и гражданин. Должна существовать и взаимная ответственность, четко регламентированная законом, — прокомментировал нововведения в окружном законодательстве председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Думы Югры Сергей Великий.

Проект изменений рассматривался в работе двух думских комитетов югорского парламента, и хотя был принят, как водится в Югре, скопом во всех чтениях, обсуждали поправки дружно, всем депутатским корпусом. Проблематика вопроса, как ни крути, вышла нешуточная.

— Надо смотреть в лицо действительности. 90 процентов всех российских участков многодетными перепродается, — начал заострять вопрос единственный справедливоросс Югорской Думы Михаил Сердюк. — Югра не исключение. У нас этот показатель равен 67 процентам. По сути же, люди нуждаются в деньгах. Надо стараться находить больше способов удовлетворять потребности многодетных семей финансово. Принимая этот закон, нужно принимать и другие нормы, которые позволят сократить эту очередь.

Сердюка поддержал спикер окружного парламента Борис Хохряков, напомнив об альтернативных мерах поддержки многодетных семей региона. В ХМАО действует практика по замене права на бесплатный участок земли денежной компенсацией. Соответствующие поправки к окружному законодательству приняты в 2015 году. По результатам 2016 года данной мерой поддержки воспользовались порядка 1400 граждан региона, сократив очередь среди многодетных до 6500 человек.

— И опираясь на эти результаты, можно утверждать, что очередь для многодетных семей движется. Кроме того, есть стопроцентная уверенность, что к 2019 году получится ликвидировать эту очередь, как того требует Президент России, — сказал Борис Хохряков.

В обсуждение включился Евгений Марков. Соратник Жириновского напомнил о подмене понятий: деньги вместо обеспечения граждан жильем. Беседа заиграла новыми красками. Либерал-демократ отметил, что земельные участки в ХМАО предоставляются без нужной инфраструктуры. Факт объективный: автономным округом установлены минимальные требования оснащенности бесплатных земельных участков. Дорога четвертой категории, электроснабжение на удалении не более 10 метров от участка. Таким образом, вопросы газификации, водоснабжения, канализации ложатся на плечи собственников земли. Муниципалитеты в большинстве не идут на дополнительные затраты: бюджеты в основном дотационные, прокладка инженерных сетей — дело дорогостоящее. Для многодетных, да и для простых смертных это весомый аргумент в пользу отказа от земельной собственности или ее перепродажи.

— Ключевой задачи, что поставил президент, не выполняется. Мы решаем вопрос ликвидации очереди. Что говорит президент? Обеспечить жильем семьи. Решения вопроса-то нет, — считает Евгений Марков. В качестве попытки найти альтернативу депутат предложил дать право желающим получать землю на юге Тюменской области, как того добились наши ямальские соседи.

— ЯНАО тесно взаимодействует с югом Тюменской области. Люди могут переехать туда, могут построиться. Но таких возможностей лишены граждане ХМАО. Дайте возможность людям, дайте право. То, что мы им даем из денежных средств, никоим образом не решает их жилищную проблему, — убеждал собравшихся либерал-демократ.

Остальные депутаты встретили инициативу со скепсисом.

— Мы все — патриоты Югры, и понимаем, что люди хотят жить здесь. У нас все условия для этого есть, — первым отреагировал глава парламента Борис Хохряков.

— Люди здесь остаются, потому что социальная инфраструктура лучше. Больницы лучше, поликлиники. Мы не должны относиться к этому формально. Людей действительно надо обеспечивать жильем. Мне хотелось бы, чтобы все многодетные семьи имели свои дома, квартиры. Это только первый шаг к обустройству. Вместе с тем программа реализуется. Главное, чтоб мы темпов не теряли, — подытожил глава фракции «справедливороссов» Михаил Сердюк.

— Давайте не будем забывать, что помимо денежных выплат у семей еще есть материнский и югорский капиталы. Когда все это складывают, получается приличная сумма. Я считаю, что позитивного здесь больше, чем негативного, — выразила свое мнение руководитель окружной ячейки партии «Единая Россия» Наталья Западнова.

— По опыту мэра знаю: земельные участки для предоставления находятся на окраине города. Туда еще надо подтянуть инфраструктуру. Мы тратим миллионы на подведение коммуникаций к этому небольшому количеству участков. И вкладывая миллионы, заселим, может быть, 9 семей. При этом, как правило, люди отказываются от земли. Дорогая получается программа, — делился опытом управления городом Советский глава фракции КПРФ в окружной Думе Алексей Савинцев.

— В моей практике нет ни одного положительного примера удачного переселения людей на другую территорию, в другой регион. Допустим, в 90-х, еще при Сарычеве, в районе Белого Яра (Сургутский район) было ликвидировано жилье на территории телецентра. Там промышленная зона. Денег в 90-х годах не было, сотрудничали с «Газпромом». «Газпром» предоставил жилье в Белгороде. Климат хороший, благодатный край. Но категорическое большинство вернулось назад. Нет у нас положительной практики, чтобы наши товарищи где-то на стороне обустраивали другую территорию. Тем более многодетные семьи. Дети здесь. Растить надо. Учить надо. Все на месте, все под боком. Ну кто куда поедет? — рассуждал главный воспитатель думской молодёжи Александр Сальников.

На том и закончили, приняв законопроект большинством голосов.