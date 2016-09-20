Тюменке Кашифе Мухаметовне Бакиевой 96 лет. За свою долгую жизнь она встретила немало праздников, но 9 Мая для неё — особенный. Он — напоминание и о страшной войне, которой женщина отдала почти три года жизни, и о самом светлом дне — Дне Победы.

Уроженке Тобольского района, окончившей школу, рисовалось прекрасное будущее: она выучится на врача и будет помогать людям. Кашифа уехала в Ташкент, чтобы поступить там в медицинский институт. Три года студенческой жизни были счастливыми: большой город, новые друзья, интересная учеба. А затем началась война. В 1941 году третьекурсница отложила конспекты и ушла на фронт. Спасать жизни ей пришлось гораздо раньше, чем она планировала, и делать это не в стерильных условиях больницы, а в лазарете под грохот орудий.

На Втором Белорусском фронте она воевала два года и десять месяцев. Хрупкая девушка на себе вытаскивала раненых, сдавала для них кровь, много и тяжело работала в госпитале, выхаживая бойцов. После контузии ей пришлось оставить службу и перебраться в тыл, но для нее война не закончилась — на фронте оставались ее родные. Отца Кашифа Бакиева дождалась — он вернулся живой, а на брата пришла похоронка: «Пал смертью храбрых».

После войны она продолжила учебу, а затем вернулась в родной Тобольский район, где устроилась на работу, вышла замуж, родила детей. О том, как воевала, не рассказывает даже сейчас: слишком тяжелы воспоминания, и неважно, что с тех пор прошло больше 75 лет. А вот о любимой медицине говорит с удовольствием: в этой сфере она трудилась более 50 лет.

В пожилом возрасте Кашифа Мухаметовна переехала в Тюмень, к своей дочери. Еще до нынешнего Нового года она чувствовала себя неплохо, но после падения и перелома ноги оказалась прикованной к постели. Инвалидная коляска стала бы хорошим выходом из ситуации.

За помощью в ее приобретении Кашифа Бакиева обратилась к секретарю Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрею Артюхову. На днях он побывал в гостях у ветерана и ее семьи, передал коляску и поздравил тюменку с праздником. В свою очередь родные Кашифы Мухаметовны выразили депутату свою признательность за то, что он так быстро отозвался на просьбу.

«Иногда возникают такие случаи, когда требуется оперативная помощь. Тогда единороссы выделяют личные средства, чтобы быстро решить проблему. К нам обратилась участница Великой Отечественной войны — естественно, мы не могли не откликнуться. Особенно приятно оказать эту помощь в преддверии 9 Мая. К сожалению, ветераны уходят, поэтому поддержку фронтовикам считаю обязательной», — отметил Андрей Артюхов.