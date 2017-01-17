Иосиф Иванович БАРСУК родился 1 мая 1925 года в деревне Хонов Могилёвской области БССР.

Иосиф Иванович БАРСУК родился 1 мая 1925 года в деревне Хонов Могилёвской области БССР. С начала войны в 16 лет ушёл в партизанский отряд, в леса. Задача была доставать различные сведения о фашистах: об их оружии, боеприпасах, продовольствии. А самое главное — связь с воинскими частями Красной армии. Отряд был большой, в его составе были и красноармейцы, бежавшие из немецкого плена. Затем, вступив в ряды Красной армии, принимал участие во взятии Кёнигсберга, где был ранен и попал в госпиталь. Затем была война с Японией, а после её окончания продолжил службу в Сибирском военном округе, общий стаж выслуги составил 33 года, прапорщик. Награждён орденом Отечественной войны

I степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и другими наградами. Живёт в Ишиме.

Георгий Герасимович ГЕРАСИМОВ родился 1 мая 1924 года в деревне Аликово Чувашской АССР. После окончания седьмого класса школы в 1939 году переехал с родителями в село Чугунаево Нижнетавдинского района. В 1942 году, окончив среднюю школу, поступил в пехотное училище в Тюмени. В 1943-м участвовал в боевых действиях на 3-м Украинском фронте, с боями прошёл от Харькова до Одессы. В 1944 году получил серьёзное ранение обеих ног и после госпиталя был комиссован.

В 1945-м поступил на службу в милицию, после учёбы в Ленинградской высшей школе милиции был направлен в Якутию. Вернувшись в родные края, служил оперуполномоченным, участковым инспектором, следователем в Ярковском, Исетском, Юргинском и Ялуторовском районах. Награждён орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. Живёт в Ялуторовске.