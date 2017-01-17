Русская община Австралии первой в этом году провела шествие «Бессмертного полка». Торжества прошли в городе Аделаида.

25 апреля австралийцы собрались по случаю Дня ветеранов и памяти погибших на войне. И власти страны доброжелательно отнеслись к просьбе Совета российских соотечественников Южной Австралии присоединиться к общему параду.

Потомки тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, прошли по центральным улицам Аделаиды с портретами своих героических предков. Местные жители встречали их аплодисментами.

Закончилось шествие в мемориальном парке, где участники акции читали стихи и пели песни военных лет.