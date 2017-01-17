Тюменцы, как и вся страна, отметили Первомай — Международный день солидарности трудящихся.

Солнечный, хотя и прохладный день собрал не менее пяти тысяч человек в «профсоюзной» колонне, и еще 800 — в шествии левых сил. И там и там хоть и шли под разными флагами, но 1 Мая назвали большим праздником и поводом в очередной раз задуматься о положении трудящихся в России.

Первая колонна стартовала от Тюменского технопарка, прошла по главной улице областной столицы и заполнила Цветной бульвар. Здесь состоялся митинг, а также выступили лучшие творческие коллективы города.

Открыл митинг Михаил Кивацкий, председатель облсовпрофа. По его словам, в России происходят большие преобразования. Но, несмотря на это, остается много проблем: это и безработица, и высокие цены, и маленькие пенсии…

От имени депутатов Тюменской областной Думы участников праздника поздравил председатель регионального парламента Сергей Корепанов. Он напомнил, что парламентарии принимают законы, направленные на сокращение безработицы, создание нормальных условий труда наших граждан, повышение их благосостояния. И делается это в тесном сотрудничестве с профсоюзами.

— Мы делаем всё, чтобы обеспечить социальные гарантии для наших жителей. Сегодня здесь присутствуют представители разных партий, движений и общественных организаций. Только объединив усилия, мы сможем решить сложные задачи, которые стоят перед нашим обществом, — сказал Сергей Евгеньевич.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев передал тюменцам привет от главы региона Владимира Якушева. Сергей Михайлович подчеркнул, что труд объединяет всех. В последние годы в области привлечены серьезные инвестиции, на производствах создано много новых рабочих мест.

— Самое главное, чтобы наши земляки были счастливыми. Именно вы сделали регион таким, какой он есть сегодня, а наш город чистым, уютным, свежим. Главное — двигаться вперёд! Предела совершенству нет! — заявил вице-губернатор.

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов рассказал горожанам о реализации ряда партийных проектов, в том числе о проекте «Достойный труд», главной целью которого стало повышение эффективности и производительности труда.

На Центральной площади перед памятником Ленину преобладали красные флаги. Там своих сторонников на Первомай собрали активисты КПРФ. По их информации, в областной центр поучаствовать в демонстрации прибыли жители других муниципальных образований региона: Тюменского, Ярковского, Исетского и других.

Депутат областной Думы Тамара Казанцева, лидер коммунистов региона, выразила уверенность в том, что сплачиваться и побеждать люди могут под руководством партии коммунистов.

В качестве реальных примеров успешной деятельности она назвала борьбу против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и работу по сохранению льгот тюменским пенсионерам.