Служба инспекторов по охране детства появилась в Тюменской области ровно год назад. В школы пришли специалисты, перед которыми была поставлена конкретная цель: снизить количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

О том, как новая социальная служба справилась с задачей, говорят цифры. В 2016 году на 18 процентов меньше стало преступлений, совершенных школьниками. Было урегулировано более 400 конфликтных ситуаций (драки, мелкие хищения, в том числе из торговых центров).

Директор центра помощи семье и детям «Семья» Елена Перминова рассказала, что служба инспекторов по охране детства, действующая в социальной сфере, до сих пор остаётся единственной в России. Не так давно губернатор и прокурор Тюменской области докладывали в генеральной прокуратуре о том, как удалось найти нестандартное решение для преодоления проблемы.

После реорганизации правоохранительных органов инспекторы ПДН ушли из школ. Межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» продолжал пополняться. «На выручку» пришли 59 инспекторов по охране детства. У них нет полномочий полицейских. Зато, как пояснила заместитель директора центра «Семья» Елена Харламова, они целенаправленно занимаются профилактикой правонарушений и преступлений, употребления алкоголя и психоактивных веществ. Их задача — собрать межведомственную команду и координировать работу социальных служб, педагогов, психологов, наркологов, правоохранителей… Еще одна задача «социального» инспектора — урегулировать конфликт, когда преступление или правонарушение уже произошло. Специалист работает с детьми, задействованными в конфликте, и их родителями, взаимодействует с полицейскими, дознавателями, следователями…

— Мы отбирали на новую должность лучших, — заверила директор «Семьи» Елена Перминова. — Каждый инспектор должен быть Личностью, которая сможет завоевать авторитет у детей. Почти у всех инспекторов — два высших образования. Это юристы, педагоги, психологи.

Юлия Коткова— одна из 25 тюменских инспекторов по охране детства. За ней закреплены 22-я и 51-я школы, в каждой из которых по два корпуса, и Тюменский лесотехникум. Всего около 4 тысяч человек! Недавно инспекторов обязали наладить взаимодействие с дошкольными образовательными организациями. Юлия Сергеевна с января посещает родительские собрания в подготовительных группах семи корпусов детского сада № 50, рассказывает о проблемах, которые могут поджидать взрослеющих ребятишек, разъясняет, как их не допустить и кто поможет их решить.

Такая нагрузка — у всех инспекторов по охране детства. Те, кому трудности оказались по плечу, остались на рабочих местах. Юлия Коткова никуда уходить не собирается. Следователь по образованию, она имеет степень кандидата юридических наук и большой опыт преподавания в Тюменском юридическом институте. Юлия Сергеевна рассказала: «Я из теории ушла в практику. У меня большая тяга к получению новых знаний. И эта работа открывает новые возможности и горизонты». Инспектор разработала социально-правовой проект «Фемида», который сейчас опробует в классах, где требуется особая профилактическая работа. Даже в самых благополучных и успешных школьных коллективах всегда находятся ребята, которых обижают, бывают выяснения отношений и драки.

Мы побывали на одной из встреч Юлии Сергеевны с семиклассниками, которая проводилась по авторской программе. Ребята слушали заинтересованно, активно включались в диалог, бойко рассуждали. А ведь речь шла о «скучных» правах и обязанностях. Юрист-педагог донесла до юных слушателей идею: не бывает прав без обязанностей. Необходимо уважать права, интересы других, прислушиваться к их мнению, уважать чужую культуру и религию, не применять насилия. Юлия Сергеевна доступно разъяснила, какую ответственность за нарушения несут несовершеннолетние.

«Инспекторы используют различные методы и формы работы: тренинги, интерактивные игры, организуют летние программы, тесно сотрудничают с лагерями на базе школ,— разъяснил руководитель службы инспекторов по охране детства Алексей Щеглов. — Ребята получают полезную информацию о том, как строить бесконфликтные взаимоотношения, решать возникающие трудности, приобретают навыки общения с ровесниками и взрослыми».

Профилактические мероприятия бывают и индивидуальные. К примеру, недавно Юлия Коткова разбирала такой случай: два мальчика нашли в классе оставленный телефон. Сдали его, как положено, на вахту. Но позже отправили третьего товарища, который эту вещь тайно забрал. Пока друзья увлеченно изучали возможности новой модели смартфона, законный хозяин не обнаружил его ни в классе, ни у охранника. По записям камеры видеонаблюдения «воришек» быстро отыскали. Как выяснили школьный психолог и инспектор по охране детства, ребятами двигало любопытство, а не умысел на совершение хищения. Но их действия были очень похожи на кражу. Пришлось провести серьёзную разъяснительную работу.

О том, что на закрепленной территории совершено преступление, инспекторы по охране детства чаще всего узнают уже от правоохранительных органов. В следственный процесс не вмешиваются. Но на этапе подготовки судебных разбирательств стараются примирить стороны. Бывает, что это удается, и уголовное дело закрывается. «Если мы хоть одного из десяти случайно оступившихся ребят сможем уберечь от судимости, которая сломает дальнейшую жизнь, — мы уже поработаем не зря», — убежден Алексей Щеглов.