Пожар в резервуарном парке ЛПДС «Торгили» Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО «Транснефть — Сибирь» был условный. Но пожарные из МЧС и их добровольные помощники с самой станции ликвидировали его по всем правилам.

На территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Торгили» в этот солнечный и очень ветреный день было непривычно многолюдно. Для проведения пожарно-тактических учений, на площадке недалеко от резервуара № 12, в котором по легенде возникло возгорание, собрались пожарные из четвертого отряда Федеральной противопожарной службы по Тюменской области, Тюменского гарнизона пожарной охраны, работники ЛПДС «Торгили», руководство аппаратов управления АО «Транснефть — Сибирь» и Тюменского УМН. Всего 45 человек, не считая наблюдателей и журналистов.

Учения — это очень важно. Если закрыть глаза и слушать только звуки, то постоянные оповещения по громкой связи, сообщения по рациям, топот ног, рёв автомобильных двигателей, грохот колёс тележек подтвердят серьёзность происходящего.

Донесения летят из разных раций. «14:59. Объявляется сбор личного состава». «15:01. На месте вызова работает разведка». «15:02. Произошёл взрыв газовоздушной смеси. Крыша оторвана взрывом».

Нашему условному пожару присвоен ранг № 4. Википедия подсказывает, что характеризует такое ЧП: сложная обстановка, запрошены дополнительные силы, на месте пожара работают 13 отделений.

Задач у пожарно-тактических учений несколько. Нужно определить уровень взаимодействия профессиональных пожарных, членов добровольных пожарных дружин, персонала линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС). Отработать план пожаротушения (тяжело в учении — легко в бою). Увидеть, насколько готов дежурный караул пожарной части № 22, расположенный прямо на территории предприятия нефтепроводчиков, к работе с пожарной техникой.

— Организация взаимодействия всех служб и технических средств представляет определённую сложность, — объясняет главный инженер Тюменского УМН Максим Белкин. — При возникновении ЧП должны грамотно отреагировать службы главного энергетика, главного механика, диспетчерская, члены добровольной пожарной дружины, дежурный караул пожарной части, расположенной на территории станции.

Именно это они и сделали в рамках учений. А чтобы не всё шло как по маслу, организаторы «сломали» один гидрант, и мощная струя воды, сорвав пожарный рукав, потребовала от помощников пожарных дополнительных действий.

Штаб учений возглавил многоопытный пожарный — начальник федерального казенного учреждения «4 ОФПС ГПС по Тюменской области» Александр Брыксин. Он вместе с Виктором Вазенмиллером, заместителем начальника отряда, знает, что такое горящий резервуар с нефтью в реальности: в июле 1979 года они тушили горящую нефть именно здесь, на ЛПДС «Торгили», где из-за грозового разряда произошёл пожар. И это был ад, победили который профессионалы.

Тогда, 38 лет назад, молодой Александр Брыксин повёл людей на крышу резервуара. По легенде нынешних учений крышу резервуара сорвало, и нефть воспламенилась по всей площади ёмкости. Но никто на штурм не пошёл. После первой пенной атаки (горящую нефть тушат пеной) в борьбу вступила специальная техника — коленчатый пеноподъёмник. Вытянув длинную «руку» и подняв её над «горящим» объектом, машина направила сверху струю пены, которая используется при тушении.

Одновременно с пенными атаками на пламя спасатели поливали из брандспойтов водой рядом стоящие резервуары с нефтью — их перегрева нельзя допустить, иначе загореться могут и они.

На помощь местной пожарной части для тушения условного пожара прибыли силы и средства Тюменского гарнизона — это отделения пожарной части пос. Каскара, 8, 40, 67 ПЧ и специальной пожарной части, созданной для тушения крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Тюменской области.

— Сегодня всё отработало в штатном режиме, — докладывает Евгений Плесовских, начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть — Сибирь». — Помимо учений на станции, как и во всех филиалах нашего предприятия, ежедневно ведётся профилактическая работа. Отчасти ею занимаются и члены добровольной пожарной дружины, в состав которой входят 1089 человек, это десятая часть всего коллектива.

Проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом различных подразделений и служб — это важная составляющая в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах АО «Транснефть — Сибирь». Предприятие, обеспечивающее транспорт нефти, осознаёт потенциальную опасность своего технологически сложного производства.

— Мы проверяли степень готовности пожарной части, находящейся на территории станции, и отрабатывали взаимодействие пожарных с персоналом ЛПДС, — подводит итог заместитель начальника пожарного отряда № 4 Управления МЧС РФ по Тюменской области Виктор Вазенмиллер. — По итогам учений могу сказать, что схема собрана полностью, участки отработали правильно, две пенные атаки проведены, «пожар» ликвидирован, цель учений достигнута.

…Если честно, нам, журналистам, показалось, что спасатели не очень-то и спешили, без суеты исполняли отработанные годами действия. Но потом я увидела двоих пожарных, которые сняли светоотражающие серебристые костюмы и сели прямо на землю. В их реальную усталость нельзя было не поверить.