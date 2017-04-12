Амёба всегда победит многоклеточный организм, а допервобытные методы выживания — постнаучные, уверен Сергей Гольцов, главный врач медцентра «NEO-Clinic», кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и путешественник. В этом мнении он окончательно утвердился, побывав в международной научной экспедиции «Кон-Тики II» в прошлом году.

В память о дружбе норвежца и русского

Сергей Викторович приводит ясный пример: верёвки, изготовленные из натуральных материалов по технологии древних инков (ими были скреплены бальсевые брёвна плотов, на которых плыли отважные исследователи), выдержали испытание Тихим океаном. А синтетические, созданные с использованием современных технологий, порвались.

О трудностях, ярких впечатлениях и счастливых моментах незабываемого путешествия Гольцов рассказал в книге «Путь домой». Увесистый томик со множеством красочных фотографий был презентован в ГТРК «Регион-Тюмень», чьи сотрудники широко и последовательно освещали одиссею тюменского доктора.

Напомним, экспедиция «Кон-Тики II», стартовавшая в конце 2015 года, была посвящена 100-летию легендарного норвежского путешественника Тура Хейердала. Её организовал тоже норвежец — журналист Торгейр Хиграфф, который ещё в начале 2000-х вместе с единомышленниками повторил маршрут своего знаменитого земляка, пройдя за 31 день на бальсовом плоту Тангароа путь от берегов Южной Америки до полинезийских островов. Сам Тур Хейердал вместе с пятью друзьями в 1947 году пересёк Тихий океан за 101 день.

Хиграфф не остановился на достигнутом и снарядил ещё одну экспедицию, чтобы показать транспортные схемы инков в океане, перейдя не только из Перу до Полинезии, но и обратно при помощи гуаров (выдвижных килей) и западного ветра. Во второй части путешествия (как оказалось, самой опасной и непредсказуемой) и принял участие Сергей Гольцов.

Он был счастлив, когда Хиграфф включил его в состав команды «Кон-Тики II» наряду с московским врачом-анестезиологом Борисом Романовым, который должен был следить за здоровьем путников в первой части плавания. Два российских доктора — это не сов-падение. Торгейр искал именно русских врачей — в память о дружбе Тура Хейердала с Юрием Сенкевичем и их совместном путешествии на папирусной лодке «Ра».

Кстати, Борис Романов «заглянул» на презентацию книги тюменского коллеги, воспользовавшись интернет-связью. Он заявил, что считает ребят из второй команды экспедиции истинными героями, ведь в «поединке» с самым большим океаном планеты им пришлось по-настоящему хлебнуть!

— Они шли к Южной Америке при чудовищных погодных условиях, — подчеркнул Романов. — На этом фоне наша часть путешествия выглядит туристической прогулкой.

Встречу с Сергеем Гольцовым он считает подарком судьбы. Врачи сдружились на острове Пасха, где финишировала первая команда путешественников и откуда начал свой путь домой тюменский доктор.

В поисках истинных ценностей

В название книги Гольцов заложил глубокое, многослойное значение. Это и в прямом смысле путь домой, и метафора. Тюменец преодолел десятки тысяч километров, добираясь разными видами транспорта, включая чилийский военный самолёт, до острова Пасхи. Ступив на плот, который шёл на восток, он осознал, что теперь возвращается.

— Но если копнуть глубже, моя работа повествует о пути от западной технократии и современных технологий к природе и древним смыслам, о которых люди стали забывать, — поясняет сам автор.

Книга состоит из трёх частей. Первая называется «Остров». По задумке Сергея Гольцова речь в ней идёт не столько о конкретном острове Пасхи, сколько о «некой данности природы, которую унаследовало человечество». В основе второй части — «Океан» — заложен символ выбора и размышления о предназначении человека. Кто-то довольствуется уютом домашнего очага, а кого-то, как Гольцова, манит горизонт и опасность. В третьей части, озаглавленной «Плот», автор рассказывает о переходе через Тихий океан на плоту Раити Тан и об опыте, который он извлёк из плавания.

— Эта книга о том, как человек, получив предназначение, делает волевой выбор и в конце концов понимает, в чём заключаются истинные ценности его жизни, — резюмирует путешественник.

74 дня длилось их странствие по волнам. К берегам Южной Америки шли два плота: Раити Тан и Тупак Юпанки. На каждом экипаж из семи человек. Но если на Тупак Юпанки были только мужчины, то на Раити Тан находились три представительницы прекрасного пола. Старинному поверью о том, что женщина в морской команде приносит несчастье, покорители Тихого океана значения не придавали. Напротив, Сергей Гольцов отметил преимущества женского общества:

— Раити Тан был красивым, ухоженным и от него вкусно пахло. Не знаю, вдруг как раз поэтому мы первыми поймали на обед рыбу? Только наш экипаж видел кита, и именно наш плот сопровождали акулы. С нами постоянно происходили удивительные вещи, которые, как мне кажется, возможны только в присутствии женщин. А на Тупак Юпанки царил любимый мужчинами гусарский беспорядок. Ребята могли прыгать в воду голышом. Может, потому там не было вокруг акул? Распугали…

Кстати, капитаном Раити Тан была женщина (!) — Сигне Мелинг, сильная и смелая барышня (28 лет от роду), которая однажды в одиночку переплыла Атлантический океан. А её коллега 64-летняя Лив Арнесен также без сопровождения покорила Южный полюс.

— Природа наградила женский род избыточностью энергетики, начиная с клеточного уровня, — авторитетно замечает доктор Гольцов. — Вдумайтесь, яйцеклетка способна восстановить до 70 процентов генетических поломок сперматозоида! И я думаю, в том, что наш плот уцелел в океане, заслуга именно женщин. Парус, мачта и брёвна у нас находились в рабочем состоянии. Мы были готовы продолжать экспедицию.

Есть такое искусство — терпение

Однако экспедицию пришлось прервать. Сигнал бедствия подала команда Тупак Юпанки. Этот плот сильно потрепал шторм. К тому же подошли к концу запасы продуктов, пресной воды и газа. Позади оставались 2,5 тысячи морских миль, впереди — ещё 900.

— Пока мы ждали помощи, я понял, что наступил момент, когда наша нужность в океане потеряла значимость даже для нас самих, — делится Сергей Викторович. — И стало страшно: а что дальше?

Это был не тот страх, который заставлял крестить грудь, когда штормы следовали один за другим, а волны вздымались на высоту 10 метров. Это было отчаяние от того, что событие осталось незавершённым. Гольцов поставил в нём точку, написав книгу и сделав выводы.

— Я понял, что самым сложным в нашем путешествии было обрести терпение, — признаётся судовой врач. — Этим искусством обладали древние инки, которые пересекали Тихий океан как в западном, так и в восточном направлении. Увы, современные люди теряют способность терпеть. Они постоянно торопятся, чтобы получить результат. Не могут жить процессом. Из-за этого мы и совершили в экспедиции серьёзную стратегическую ошибку. Вместо того чтобы, выйдя с острова Пасхи, лечь в дрейф и ждать попутного ветра, мы подняли паруса (нам же надо срочно успеть!) и стали обходить остров с севера. Тогда это решение казалось обоснованным, логичным и единственно верным. Мы надеялись, что, обойдя остров, резко спустимся к сороковым широтам и, приняв западные ветра, дойдём до Южной Америки. Спустя месяц мы оказались почти в той же самой точке, с которой начинали. Зато повстречались с холодом, штормами и были изрядно вымотаны. А могли бы неделю отдохнуть, насладиться созерцанием природы и потом, поймав нужный ветер, достичь желаемого результата. Да, потратили бы так же месяц, но зашли бы в «ревущие сороковые» широты, будучи подготовленными к ним.

Океан — живой, а люди — паразиты

Несмотря на то, что командам «Кон-Тики II» не удалось достичь берегов Чили самостоятельно, экспедицию неудачной они не считают. Ведь стремились не только доказать, что древние инки путешествовали на плотах по Тихому океану и заселяли острова (хотя учёные уже установили, что коренные южноамериканцы и полинезийцы — родственники), но и ставили перед собой другие цели: оценить степень загрязнённости океана, изучить возможности бальсовых плотов и внести свою лепту в популяризацию науки. Лидер экспедиции Торгейр Хиграфф после возвращения домой приступил к работе над документальным фильмом о проблеме огромного скопления пластика в больших океанических водоворотах. Он сообщил в прессе: «Мы собирали мельчайшие детали пластика практически каждый день, используя несколько научных методов. Меня шокирует то, что люди медленно уничтожают океаны. Скопление пластика — огромная угроза нашему общему будущему, которая может быть предотвращена только благодаря образованию и международному сотрудничеству. Пришло время навести порядок».

Сергей Гольцов согласен с Хиграффом: океан — живая субстанция, а люди паразитируют на ней. И, к сожалению, извлекая для себя пользу, наносят её экологической системе существенный вред. Этим современные земляне и отличаются от древних жителей планеты, которые умели жить в гармонии с природой.

Президент ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук, который вёл презентацию книги врача-путешественника в прямом эфире, подтвердил ту же мысль словами Акиры Куросавы: «Люди до нас были совершеннее нас». От себя он добавил, что экспедиция «Кон-Тики II» стала возвращением к естественному началу в человеке.

Гольцов извлёк из знакомства с Тихим океаном главное: он проверил себя на прочность, нашёл новых друзей и написал книгу, с первых же страниц увлекающую читателя легкостью повествования, богатым иллюстративным материалом и духом настоящих приключений.

P.S. На презентации книги «Путь домой» главный редактор парламентской газеты «Тюменские известия» Анатолий Костров и директор ООО «Радио Тюмени» Владимир Богомолов по итогам прошлого года вручили Сергею Гольцову награду от «Клуба 7» — почётный знак «Характер года».