В спорах, говорят, рождается истина. Для парламентариев Ямала это утверждение давно уже стало золотым правилом.

Вот и на этот раз споры в Законодательном Собрании Ямала начались уже при утверждении повестки заседания. Поводом послужил законопроект по установлению запрета на розничную продажу алкоголя ещё на два часа — с девяти вечера до одиннадцати утра.

Пить или не пить?

Детальное обсуждение антиалкогольной инициативы состоялось накануне, на заседании профильного комитета. Депутат от ЛДПР Иван Вершинин от лица разработчиков законопроекта постарался убедить коллег, что очередное ограничение позволит сократить уровень бытовой преступности, а также число дорожно-транспортных происшествий и пожаров.

Единоросс Марат Абдрахманов, с подачи которого пару лет назад ямальские депутаты уже ограничили реализацию горячительных напитков на период с 22 до 10 часов, высказал предположение: само по себе ограничение времени не даст положительного эффекта в борьбе с зелёным змием. Напротив, простимулирует развитие теневого сектора экономики. Несмотря на запрет, водку или более дорогостоящие напитки в ночное время можно без особых проблем приобрести из-под прилавка или заказать у таксистов. Естественно, с дополнительной накруткой за риск. Поэтому необходимо рассмотреть целый комплекс мер, в том числе и на федеральном уровне. Например, по ужесточению борьбы с многочисленными нарушителями закона. Сегодня максимум, что им грозит, это штраф в 2000 рублей. Кроме того, ямальцы требуют запретить продажу алкоголя в торговых точках, размещённых в многоквартирных домах. Можно пойти и по пути ряда арабских государств, где алкоголь продают лишь в нескольких специализированных магазинах.

Елена Кукушкина, руководитель фракции КПРФ, первый секретарь окружного комитета партии, поддержала предложение единоросса о разработке комплекса профилактических мер. Психиатры-наркологи, с которыми предварительно проконсультировалась коммунистка, убеждены: ограничение времени не решит существующих проблем. Пострадают лишь законопослушные граждане. Тот же, кто имеет алкогольную зависимость, всегда найдёт чего выпить. В результате возрастёт выпуск суррогата и число отравлений.

По итогам заинтересованного разговора на комитете депутаты единогласно решили направить законопроект на доработку. А прежде во всех муниципалитетах округа провести социологический опрос, выяснив отношение ямальцев к возможным ограничениям не только времени, но и мест продажи алкоголя.

О своём несогласии с подобным решением поспешили заявить на заседании Законодательного Собрания либерал-демократы. По словам Ивана Вершинина, это решение противоречит государственной политике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Александр Голубенко, руководитель фракции ЛДПР, дополняет: законопроект — «важный и нужный» — следует принимать уже сегодня. Хотя бы в первом чтении, урегулировав все спорные моменты ко второму.

— Принятие или непринятие этого закона как раз и покажет, насколько активно мы реализуем политику президента и правительства по борьбе с алкоголизмом, — доказывает Валерий Степанченко, руководитель фракции «Справедливая Россия». — Думаю, было бы правильным рассмотреть этот вопрос сегодня и дать необходимые поручения, тем самым подняв его значимость, а дальше уже проводить различные слушания и опросы.

Сергей Ямкин, председатель Законодательного Собрания Ямала, по настоянию соавторов законопроекта предлагает депутатам проголосовать за его включение в повестку заседания. «За» — трое самих разработчиков. Предложение не проходит. Дорабатывать закон поручено профильному комитету. Совместно с отраслевыми департаментами правительства округа.

Главное — не количество, а качество

После подобной разминки Сергей Ямкин представил увесистый доклад о состоянии законодательства на Ямале. За минувший год региональный парламент принял 125 законов. Но главное, по мнению спикера, не количество законов, а результат, который получают от их реализации северяне. На исполнение социальных обязательств перед ямальцами из бюджета-2016 было направлено более 15,5 миллиарда рублей. В 2017-м эта сумма возросла уже до 19 миллиардов.

Принятие окружного закона о промышленной политике позволило создать основу для модернизации действующих производств и формирования новых отраслей. В частности, по глубокой переработке леса и деревянному домостроению. Разработка законов об оленеводстве и аквакультуре призвана поддержать традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов, а также придать ускорение развитию местного агропрома. Чтобы оленина и рыба наряду с газом и нефтью оставались и впредь визитными карточками Ямала.

Дмитрий Жаромских

председатель комитета Законодательного Собрания Ямала по промышленности, природопользованию и экологии:

— Дополняя закон о промышленной политике, мы намерены поддержать создание мусороперерабатывающих заводов и комплексов по переработке вторичного сырья. Эта работа должна привести к сокращению отходов, поступающих на полигоны и загрязняющих окружающую среду.

Не доводить до отчаяния

Прокуратура округа подкрепила традиционный доклад спикера информацией о состоянии законности в регионе. Проблем хватает. И со своевременным предоставлением жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И с выплатой заработной платы, просроченная задолженность по которой за прошлый год возросла с 205 до 426 миллионов рублей. Несмотря на то, что благодаря вмешательству прокуратуры почти семи тысячам ямальцев вернули всё-таки 825 миллионов рублей. Уже в наступившем году выявлено около тысячи нарушений закона об оплате труда, в суды направлено 467 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате. Доведённые до отчаяния люди выходят на забастовки.

Владимир Сысоев, представляющий ямальских и югорских сторонников ЛДПР в Государственной Думе РФ, заявил о массовых жалобах с Ямала на трудовую инспекцию. Северяне буквально завалили письмами Федеральное Собрание и администрацию президента. По мнению депутата, пора бы уже перед вышестоящим руководством ставить вопрос о соответствии занимаемой должности начальника региональной инспекции.

Иосиф Минеев, заместитель прокурора Ямала, заверил парламентария: деятельность государственной инспекции труда находится под постоянным надзором. К сожалению, обращения граждан нередко рассматриваются фиктивно или вообще игнорируются, инспекторы уклоняются от проведения проверок, а ответы заявителям даются необоснованные. Прокуратура не­однократно выносила в адрес трудовой инспекции представления об устранении нарушений, привлекая виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Правда, руководители здесь долго не задерживаются, с начала этого года они сменились несколько раз.

«Где же посадки?»

Владимир Свидлов, председатель Счётной палаты Ямала, предельно кратко проинформировал законодателей об итогах 2016 года. Руководитель назвал лишь количество контрольных мероприятий (их провели 32) и «охваченных мероприятиями» объектов (121), а также долю выявленных нарушений финансово-бюджетного законодательства (19 процентов в общем объёме проверенных бюджетных средств). Докладчик отметил значительное увеличение незаконных расходов. И обратился ко всем распорядителям бюджетных средств с призывом «усилить меры внутреннего контроля».

Елена Кукушкина попросила назвать наиболее злостных нарушителей поимённо. И Владимир Свидлов назвал для начала «Ямалкан». Здесь аудиторы выявили незаконное и нецелевое использование 130 и 245 миллионов рублей соответственно. Субсидия, выделенная на строительство комплекса, должна была привести к развитию туризма и экстремальных видов спорта в регионе. По факту же за бюджетный счёт построили дорогое увеселительное заведение с пунктом аренды снегоходов и квадроциклов.

— По нашему предложению окружной департамент обратился в суд, мы участвовали во всех заседаниях, — информирует глава Счётной палаты. — Последняя инстанция состоялась 30 марта в Омске, мы выиграли. Сейчас имущественный комплекс подлежит возврату в собственность автономного округа. Строятся планы, что там будет.

«Ямалкан» — не единичный случай. Как подчеркнул Владимир Свидлов, незаконных трат много. Недостроенный полигон твёрдых бытовых отходов в Губкинском, например, обошёлся ямальским налогоплательщикам в 162 миллиона рублей.

— А где же посадки? — ставит перед докладчиком вопрос ребром Валерий Степанченко. — И какую сумму удалось взыскать с нерадивых руководителей?

Про «посадки» Владимир Свидлов промолчал. А по поводу возврата бюджетных средств лишь заметил, что Счётная палата заставляет исполнительные органы власти и заказчиков «доводить дело до конца». Вот только далеко не всегда это возможно. В том же Губкинском, Ноябрьске, Пуровском районе подрядчики уже обанкротились. И с них вряд ли удастся что-либо взыскать.

— В Белоярске на строительство полигона бытовых отходов выделили 56 миллионов рублей, — продолжает Валерий Степанченко. — Деньги ушли, предприятие признали банкротом. Я там был: всё растащили, включая плиты. Возвращать уже нечего. Просил бы, чтобы наша Счётная палата занимала в таких вещах более жёсткую позицию!

Владимир Сысоев порекомендовал прокурору взять ситуацию со строительством полигонов бытовых отходов «в свои твёрдые руки». А заодно поинтересовался у председателя Счётной палаты слабыми местами в работе фонда обязательного медицинского страхования.

— Если вы хотите заняться формированием бюджета фонда обязательного страхования, то готовы вам помочь, — вступила в разговор единоросс Елена Зленко, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. — Применяемые Федерацией коэффициенты совершенно не покрывают затрат на содержание районных больниц, а тем более фельдшерско-акушерских пунктов на удалённых территориях арктической зоны. Федеральный ФОМС этого просто не видит. Если к нашим усилиям вы как депутат Государственной Думы РФ добавите ещё и свои возможности, то сообща мы наверняка сможем добиться увеличения финансирования здравоохранения, чтобы оно действительно учитывало особенности Арктики.

При подведении итогов затянувшейся дискуссии Валерий Степанченко призвал коллег дополнить постановление, предписывающее принять отчёт к сведению, ещё одним пунктом. И тут же на ходу поспешил сформулировать его: «Счётной палате активизировать работу по достижению результативности устранения нарушений расходования бюджетных средств, привлекая прокуратуру для выявления лиц, допустивших незапланированные и нецелевые расходы бюджета».

Владимир Свидлов заметил, что Счётная палата и так активно взаимодействует с правоохранительными органами, направляя им материалы проверок. А Виктор Казарин, первый вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам, руководитель фракции «Единая Россия», предложил обсудить возможности и конкретные шаги усиления взаимодействия в «рабочем порядке». Сам призыв к активизации ровным счётом ничего не изменит.

Тем не менее Сергей Ямкин в соответствии с регламентом предлагает проголосовать за дополнительный пункт от Валерия Степанченко. Идею поддержали только четверо, ещё двое воздержались. Отчёт подавляющим большинством голосов просто принят к сведению. Впрочем, в протоколе заседания осталась запись о необходимости активизации работы.

Валерий Степанченко

руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ямала:

— А где же посадки? Кто ответил за нецелевое использование средств? В том же Белоярске на строительство полигона бытовых отходов выделили 56 миллионов рублей. Деньги ушли, предприятие признали банкротом. Я там был, всё растащили, включая плиты. Возвращать уже нечего.

Доходы из отходов

Что касается злополучных полигонов по утилизации отходов, то эту тему обсуждали недавно в Ноябрьске на выездном заседании комитета по промышленности, природопользованию и экологии. Проблема не из простых. Ежегодно в автономном округе образуется свыше 600 тысяч тонн отходов, преимущественно от добывающей промышленности. Используется и обезвреживается немногим более половины всей этой массы. Значительная часть мусора складируется на свалках, зачастую несанкционированных.

Ямал одним их первых в стране разработал территориальную схему обращения с отходами, рассчитанную до 2025 года. Теперь предстоит выбрать регионального оператора, который сможет выстроить всю технологическую цепочку — от контейнерной площадки до полигона.

Но уже сейчас депутаты оперативно подготовили поправки в окружной закон о промышленной политике. Перечень приоритетных направлений решено дополнить деятельностью по обращению с отходами производства и потребления.

— Это позволит задействовать весь арсенал инструментов поддержки промышленности для вновь создающихся в регионе предприятий по переработке отходов, — убеждён единоросс Дмитрий Жаромских, председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии. — Соответствующие предприятия уже есть в Ноябрьске и Тарко-Сале, скоро откроется в Надыме. Предприниматели вкладываются в эту сферу, им нужна наша помощь. В законе мы прописали возможность создания в регионе индустриальных экотехнопарков, где будут внедряться наилучшие доступные технологии по охране окружающей среды и утилизации отходов. Могут быть заключены и специальные инвестиционные контракты. Мы стимулируем создание мусороперерабатывающих заводов и комплексов по переработке вторичного сырья.

Все эти поправки в закон депутаты поддержали единогласно.

Прокурор против

Также единогласно был принят протест заместителя прокурора Ямала на окружной закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Депутаты разделяют опасение Иосифа Минеева по поводу действующей системы сбора взносов на капремонт. Сегодня они поступают на счета различных платёжных агентов, не отличающихся зачастую высокой надёжностью. В случае их банкротства деньги собственников жилья могут быть утеряны, так и не дойдя до регионального оператора.

— Прокуратура заботится о том, чтобы в случае каких-либо потрясений не пропало ни одного нашего рубля, — замечает Елена Зленко. — Замена платёжного агента произошла уже в Новом Уренгое, аналогичные ситуации возникают и в других регионах. Мы прорабатываем схему, чтобы деньги зачислялись сразу же на счёт регионального оператора. Сбербанк дал нам пока отрицательное заключение. Если не удастся найти устраивающий всех вариант самостоятельно, то направим запрос в Минстрой, поскольку это проблема всей страны. Сообща мы должны продумать такую норму закона, чтобы надёжно защитить права людей и по максимуму обеспечить сбор взносов.

Елена Кукушкина

руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ямала:

— Ну почему мы, депутаты, выступая в роли воспитателей, не спросим у обычных граждан, которые независимы от спиртного, а хотят ли они очередного ограничения времени продажи алкоголя? Ведь пострадают именно обычные граждане. Тот же, кто имеет алкогольную зависимость, всегда найдёт чего выпить. В результате возрастёт выпуск суррогата и число отравлений.

Помощник умнее депутата?

А вот при корректировке положения о помощнике депутата Законодательного Собрания Ямала не обошлось без дискуссий. Валерий Степанченко выступил категорически против снижения квалификационных требований. В случае их принятия помощник не обязан будет иметь высшее образование.

Сергей Ямкин, в свою очередь, привёл лишь один пример. Оленевод, глубоко разбирающийся в традиционном хозяйствовании коренных народов и пользующийся уважением у земляков, мог бы стать ценным помощником любого депутата. Однако он просто не может им быть, не имея высшего образования. В результате страдает дело.

Елена Кукушкина, окончившая Уральскую юридическую академию, целиком поддерживает спикера, подчёркивая: наличие высшего образования не обязательно даже для самого депутата. Да и во многих законодательных собраниях страны таких требований к помощникам не предъявляют. В результате ограничений народная избранница вынуждена устраивать нужных ей людей со средним образованием помощниками к депутатам Государственной Думы РФ.

В результате обновлённое положение принимают при одном голосе против и двух воздержавшихся.

«Люди желают знать»

Ещё один жаркий спор разгорелся при утверждении протоколов согласий Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Елена Кукушкина обратила внимание на отчёт «Тюменских известий». Коммунистка посчитала слишком крупным взнос в 7 миллионов рублей, который в прошлом году Ямал выделил на издание парламентской газеты, учреждённой в самом начале 1990-х законодательными собраниями сразу трёх наших регионов. И привела в пример собственную газету, которая обходится окружкому КПРФ всего лишь в 350 тысяч рублей. Коллегу поддержал Валерий Степанченко, призвавший посмотреть отдачу от «Тюменских известий».

Елена Зленко, входящая в правление «Тюменских известий», попросила представить конкретные предложения по оптимизации расходов. За последние пять лет редакция и так сократила их более чем вдвое — при существенном росте тарифов на печать, стоимости бумаги, почтовых и прочих услуг. Про повышение зарплат журналисты все эти годы даже не мечтают. К тому же, сравнивая расходы на издание двух газет — областной общественно-политической и окружной партийной — следует учитывать их объём и периодичность выпуска. «Тюменские известия» выходят ежедневно, а «Правда Ямала» — раз в месяц на четырёх небольших полосках. Разница в объёмах исчисляется более чем двумя сотнями раз. При этом вся информация — в том числе и о жизни арктического края! — размещается не только на страницах газеты, но и в интернете — на официальном сайте и в социальных сетях.

— Все мы прекрасно понимаем, насколько сильны интеграционные связи между нашими тремя регионами, — встаёт на защиту парламентской газеты Владимир Сысоев. — Люди желают знать, что происходит у соседей. «Тюменские известия» делают это очень скрупулёзно и профессионально, не забывая оперативно и объективно рассказывать о деятельности депутатов.

При утверждении протоколов согласий лишь один депутат воздержался.