Проекты «Память.рф» и «Оружие Победы» тюменцам хорошо известны. Депутаты Тюменской областной Думы уверены: вместе они будут успешно развиваться. Подключиться к созданию видеоархива предложили студентам Тюменского госуниверситета.

— Материалов о Великой Отечественной войне много. Но читают их в основном люди старшего поколения. Важно увлечь, заинтересовать и молодёжь, — рассуждал заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. — В этом суть проектов.

И «Оружие Победы», и «Память.рф» появились не так давно. Но, заверили на круглом столе депутаты Андрей Артюхов и Алексей Салмин, рассчитаны на долгосрочную перспективу. Помочь молодым людям в сборе информации, подготовке видеороликов готовы и преподаватели университета, и сотрудники государственного архива Тюменской области.

— Принять участие в проекте «Память.рф» может любой желающий, — настаивал автор идеи Андрей Пшеничников. — Что для этого нужно? Прийти в гости к ветерану, поговорить с ним о войне, записать этот рассказ на видео и отправить на наш сайт. Важна каждая история, чтобы не растерять драгоценную память о великом времени!

Принять участие в проекте «Память.рф» может любой желающий.

Андрей Пшеничников рассказал также, что накануне 9 Мая 2016 года он снял короткометражный фильм «Память». В нем показаны истории двух ветеранов: кадры сегодняшней жизни, наложенные на воспоминания прошлых лет.

— Когда фильм был готов, я понял, что это начало большой истории, — признался автор. — На этом не должно все заканчиваться. Так родилась идея сайта, на который такие истории о ветеранах могут присылать люди вне зависимости от того, в какой точке мира они находятся.

Уже сейчас на сайте собран 61 сюжет. Откликнулись 20 регионов страны.

Чтобы записать рассказ ветерана или его родных, достаточно иметь при себе любой гаджет: телефон с камерой, фотоаппарат… Загрузить видео на сайт проекта можно, заполнив простую форму на сайте.

Конкретизировать идею предложил координатор проекта партии «Единая Россия» «Оружие Победы» Алексей Салмин:

— Почему бы студентам не снять истории, посвященные именно тем людям, которые работали на оборонных предприятиях Тюмени в годы войны?

— Наших ветеранов осталось совсем мало. Это очень хорошая идея — запечатлеть их воспоминания из первых уст. Таким образом два проекта объединятся общей идеей — сохранить историческую память, — подчеркнул Андрей Артюхов.

На круглом столе предложили также сделать изучение истории модным трендом. Для чего, уверен Андрей Пшеничников, надо говорить с молодежью на ее языке, что организаторы и намерены делать в проекте...