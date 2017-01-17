Всё ближе дата 9 Мая. Дата великой скорби и великой Победы. Дата, изменившая страну и сплотившая народ. Дата, давшая великих победителей и несколько поколений наследников той великой Победы. Но всё меньше и меньше среди нас тех, кто совершил этот великий подвиг и кто всем своим сердцем прочувствовал горечь утрат и счастье Победы.

Большое счастье, что есть еще те, кто может собраться на общий праздник 9 Мая, как 27 апреля собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители первичных ветеранских организаций Центрального административного округа на встрече с депутатом Тюменской областной Думы Валерием Фальковым.

С первых же минут встречи стало понятно: несмотря на возраст, герои-победители по-прежнему бодры духом и не поддаются тяготам времени.

«Что касается нас, мы сейчас старики, но нам не стыдно за прожитую жизнь ни перед кем: ни перед страной, ни перед родственниками. Душой мы многих моложе. Не грусти, ветеран, будь счастлив, не надо хныкать, унывать, надо в старости быть красивым и по городу Тюмени гордо шагать. Давайте все вместе идти по широким тюменским дорогам, высоко ветеранскую марку нести, покуда ходят ноги», — эти слова произнес ветеран Великой Отечественной войны, ветеран пограничных войск Мин Яковлевич Серков.

Именно эти слова задали весь настрой встречи. Было много воспоминаний о тех далеких и памятных годах, о нынешнем положении дел в стране и регионе, о планах на будущее. А в будущее наши ветераны смотрят с позиции житейской мудрости и опыта, с уверенностью и верой в будущее поколение.

Сегодняшнее поколение, одним из представителей которого является депутат Валерий Фальков, понимает всю свою ответственность как поколения наследников победителей: «Вы совершили один из самых главных подвигов в истории человечества. 9 Мая — это веха, изменившая мир, это событие общечеловеческого, планетарного масштаба. И сколько бы времени ни прошло с этого дня, мы будем чтить и помнить подвиг советского народа. Мы будем помнить о том, чего это стоило нашей стране, нашему региону и каждому человеку. Задача нынешнего и будущего поколения — помнить об этой великой Победе, хранить эту память, передавать последующим поколениям».

Символичным знаком соединения поколений стало вручение юбилейной медали «30 лет Тюменской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» Валерию Фалькову. Неожиданно ставший «орденоносцем» депутат Валерий Фальков с благодарностью отметил, что это его первая медаль и он искренне рад.

Помимо торжественной части, как и на любом торжестве, в честь великой Победы звучали поздравления, перед гостями выступили творческие коллективы Центра русской культуры и Тюменского государственного университета.

Ветераны были не только зрителями, но и активными участниками песенной и танцевальной программы, а ведь у многих из них возраст приближается к столетнему. Так, на мероприятии присутствовали Юрий Маркович Луковский 1921 года рождения, Мефодий Гаврилович Гаврилов 1925 г. р., Василий Петрович Кулаков 1924 г. р., Валерий Иванович Туриков 1925 г. р., Иван Матвеевич Поярков 1926 г. р., Анатолий Федорович Костылев 1923 г. р., Геннадий Евгеньевич Еремин 1926 г. р., Василий Николаевич Шамов 1926 г. р.

Присутствующие на встрече представители молодого поколения были поражены и восхищены жизнерадостностью, внутренней силой старшего поколения.

Преклоняемся перед вами, ветераны. Чтим ваш подвиг, гордимся вами.