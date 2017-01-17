В тюменских лесах работают патрульные и патрульно-манёвренные группы. Их главная задача — эффективная борьба с лесными пожарами.

Как мы уже сообщали ранее, с 20 апреля в Тюменской области был объявлен пожароопасный сезон, а с 28 апреля введен особый режим посещения лесов. Подготовка к опасному периоду велась на протяжении всех последних месяцев, что позволило организовать четкую систему профилактики и борьбы с природными возгораниями.

Как сообщили в областном управлении МЧС, патрульные группы состоят из 2-3 человек и работают во взаимодействии с руководством того или иного населенного пункта. Они наблюдают за обстановкой, проводят разъяснительную работу с населением о мерах безопасности. При обнаружении очага возгорания патруль либо самостоятельно справляется с огнем, либо вызывает на подмогу патрульно-манёвренную группу.

В манёвренной группе специалистов больше — от 15 до 30. Это работники лесхозов, полицейские, пожарные, представители муниципалитетов, добровольные пожарные.

Члены этих формирований имеют навыки тушения возгораний и оснащены для этого необходимыми техническими средствами. Патрульно-манёвренная группа мобильна, автономна и может контролировать территорию, на которой расположены сразу несколько поселений.

Добавим, что в общей сложности создано свыше полусотни патрулей — во всех муниципальных образованиях нашего региона. За прошедшие праздничные дни они обнаружили 9 лесных пожаров и 31 неконтролируемый пал сухой травы.

В МЧС пояснили, что патрульные и патрульно-манёвренные группы стали фактически первым звеном в борьбе с пожарами. На их плечи возложены профилактика, патрулирование, оперативная ликвидация возгорания на начальной стадии развития. Это позволяет не допускать распространение огня на большие площади и населенные пункты.

При этом система будет развиваться и укрепляться дальше, так как первый опыт применения патрулей показал их эффективность. А организация патрульных и патрульно-манёвренных групп — одно из приоритетных направлений, развиваемых Сибирским региональным центром МЧС.