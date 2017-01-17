Александра Васильевна УСОВА родилась 4 мая 1922 года в деревне Хизов Гомельской области в Белоруссии.

Александра Васильевна УСОВА родилась 4 мая 1922 года в деревне Хизов Гомельской области в Белоруссии. После окончания в 1940 году Гомельского медицинского училища ей присвоена квалификация фельдшера. Вскоре после начала войны призвана в Красную армию, лейтенант медицинской службы. Служила в ВВСП № 1061 на Юго-Западном фронте, участник Сталинградской битвы. Когда закончилась война, ещё два года служила в Германии. Демобилизовавшись, работала старшей медицинской сестрой терапевтического отделения больницы в городе Татарске Новосибирской области. Переехав в 1981 году в Тюмень, десять лет трудилась в женской консультации № 5. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда» и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.