Тюменская областная Дума в своей деятельности придаёт особое значение гласности и открытости в обсуждении принимаемых ею проектов нормативных правовых актов.

Примером этого является проведение публичных слушаний по проекту Закона Тюменской области об исполнении областного бюджета за 2016 год.

В соответствии с федеральным законодательством 28 апреля текущего года текст указанного законопроекта и пояснительная записка к нему были размещены для всеобщего обсуждения на официальном портале областной Думы.

Каждый житель Тюменской области имеет право принять участие в обсуждении законопроекта, высказать свои предложения и быть услышанным.

Вопросы, которые обычно поступают в ходе публичных слушаний по проекту закона об исполнении областного бюджета за истекший финансовый год, касаются практически всех сфер жизнедеятельности населения, отметил председатель бюджетного комитета областной Думы Дмитрий Горицкий. «Большинство вопросов имеют социальную направленность: реализация жилищных программ, предоставление земельных участков многодетным семьям, реализация мер социальной поддержки населения», — подчеркнул депутат.

Все обращения будут рассмотрены на майском заседании комитета Тюменской област­ной Думы по бюджету, налогам и финансам, заявителям будут направлены ответы.

Завершатся публичные слушания 5 мая 2017 года.