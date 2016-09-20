В минувшую пятницу в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной Думы награждали победителей интернет-конкурса «История российского парламентаризма».

Знатоки истории развития законодательной власти в России и нашем регионе с 20 февраля по 17 апреля отвечали на вопросы, размещенные на официальном портале Тюменской областной Думы. Каждому участнику за 90 минут было предложено ответить на 27 вопросов.

Свои ответы на тесты и открытые задания прислали 764 человека из муниципальных образований Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Во второй раз в конкурсе приняли участие 68 юных жителей области в возрасте до 13 лет. Возрастная категория «13-18 лет» насчитывала около 450 человек, категория «18 лет и старше» — 245 человек.

Члены жюри под председательством заслуженного юриста РФ, заместителя председателя комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимира Ульянова отмечают устойчивый интерес к конкурсу:

— Мы проводим этот конкурс четвертый год подряд, и приятно отметить, что интерес к нему сохраняется высокий. В этом году мы попытались усложнить вопросы, и, просмотрев многие работы, могу с уверенностью сказать: они очень профессиональны, выполнены на достойном уровне.

Самый юный участник конкурса — Андрей Цыбуляк, 8-летний ученик школы № 25 Тюмени, стал победителем в возрастной категории до 13 лет.

Свой диплом он получил из рук члена жюри, начальника управления по обеспечению деятельности депутатов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Евгения Грасмика. Дипломы и ценные подарки победителям в самой многочисленной аудитории участников в возрасте 13-18 лет вручал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин:

— Здорово, что многие участвуют в конкурсе не первый раз и что возраст конкурсантов — от мала до велика, — подчеркнул он. — У нас, таким образом, есть отличная возможность напомнить об уникальности нашего сложно устроенного субъекта, ведь ответы присылают и с юга области, и югорчане, и ямальцы. Причём не только жители крупных городов, но и сельчане, что очень ценно.

В завершение церемонии награждения Владимир Ульянов пообещал: на будущий год тематика вопросов расширится:

— В этот раз вы провели анализ российского парламентаризма, а в следующем году мы вам предложим сравнить с зарубежным парламентаризмом, а также подумать, в каком направлении движется российский парламентаризм.