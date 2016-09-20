Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провёл торжественный приём для ветеранов.

Встреча состоялась в Большом зале правительства региона, на нее были приглашены руководители ветеранских советов со всей области. Это традиционное мероприятие проводилось в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава региона поздравил ветеранов с великим праздником — значимым для каждого из собравшихся. Владимир Владимирович поблагодарил их за огромный труд, который они сделали и продолжают делать для нашего края, для всей страны.

По его словам, лидеры ветеранского движения — люди неравнодушного поколения с активной жизненной позицией. Они всегда активны — помогают пожилым людям, воспитывают молодежь, всегда откликаются на предложения со стороны органов власти и охотно выдвигают свои идеи.

Владимир Якушев напомнил и о таком масштабном проекте, как «Диалог поколений», движущей силой которого стали именно ветераны. Это проект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и повышению родительской ответственности и компетентности в Тюменской области. В его рамках 5 тысяч семей смогли улучшить свои отношения с детьми!

— У вас есть чему учиться. Ваш опыт очень важен в это непростое для нашей страны время, — подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что только так, единой командой, ежедневным системным трудом, можно добиться результатов и решить задачи, стоящие перед регионом в экономике, социальной сфере, патриотическом воспитании.

С ответным словом выступили и ветераны. Председатель областного Совета ветеранов Игорь Шаповалов поблагодарил губернатора Владимира Якушева и правительство Тюменской области за постоянную поддержку. Также Игорь Александрович выразил благодарность своим коллегам, возглавляющим советы на местах за активную и продуктивную работу.

Юрий Луковский, участник Великой Отечественной войны, почетный председатель Совета ветеранов Центрального округа Тюмени, поделился радостью от очередной встречи с друзьями. По его словам, благодаря поддержке ветеранского движения в регионе удается постоянно встречаться, общаться и решать многие вопросы.

После символического бокала шампанского участников торжественного приема ждал музыкальный номер в исполнении юных тюменских артистов.