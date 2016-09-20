Вчера в Доме культуры «Нефтяник» состоялся праздничный приём губернатора Тюменской области, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители областной, районных и первичных отделений ветеранских организаций. Всех присутствующих с грядущим праздником лично поздравил губернатор Владимир Якушев:

— День Победы — святой и дорогой праздник для граждан нашей страны и многих других государств! Великая Отечественная война стала испытанием на прочность, которое наш народ выдержал с честью и достоинством. Современность ставит перед нами новые вызовы, проверяет на стойкость наш моральный дух, умение защищать Родину и отстаивать интересы нашего государства. Преодолевать трудности нам помогает пример наших ветеранов! Память о вашем подвиге живет в наших сердцах и будет жить в сердцах наших детей и внуков. Живите долго! Радуйте нас! И будьте рядом с нами! Мы постараемся быть достойными вас!

Отдельных слов благодарности из уст губернатора в этот день удостоились все представители патриотических и волонтерских движений. «Искренне благодарю тех, кто вспоминает о Великой Отечественной войне не только 9 Мая!» — подчеркнул Владимир Якушев. Также он рассказал о достижениях поисковых отрядов, которые ежегодно с 1987 года ведут вахту памяти на местах былых сражений. За 30 лет своей деятельности они подняли и подготовили к захоронению останки более 9 тысяч бойцов, имена 357 из них были установлены.

По случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор вручил землякам государственные награды. На сей раз благодарности главы региона были вручены коллективам районных и первичных отделений Всероссийской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторических сведений были отмечены Заводоуковская, Уватская и Омутинская районные организации. Получили награды и члены первичных организаций, расположенных в Армизонском, Абатском и Тобольском районах.

Творческим подарком для всех участников торжественного приема стала концертно-театрализованная программа «Победные рельсы войны», подготовленная силами тюменских мастеров искусств. Она рассказала о созданном в годы войны в Тюмени легендарном поезде-бане — 38-м БПДП.