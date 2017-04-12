Праздничные шествия начнутся в девять часов утра и продолжатся велопробегом, «победным» заплывом моржей в Туре, выступлением местных творческих коллективов, мастер-классами… В разных районах города будут работать тематические фотозоны и полевые кухни. Для того чтобы вам не затеряться в многообразии праздничных мероприятий, мы подготовили афишу событий и мероприятий, которые пройдут в этот важный день.

Уже в утренние часы Дня Победы тюменцы начнут собираться на улицах города, чтобы принять участие в праздничном шествии и прохождении войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа». В 10-00 горожане пройдут по главной улице Тюмени с портретами своих родственников-фронтовиков в рядах «Бессмертного полка». Колонна «Бессмертного полка» будет формироваться с 9 до 10 часов по улицам Республики, Челюскинцев и Перекопской.

В 12-30 от площади перед зданием Тюменского индустриального университета (бывший строительный университет) на улице Луначарского, 2 стартует традиционная городская велогонка, посвященная Герою Советского Союза Марите Мельникайте.

В 13-00 у здания музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) на старт выйдут команды школьников, студентов профессиональных образовательных организаций, учреждений высшего профессионального образования, коллективы предприятий и организаций города, спортивных клубов и общественных организаций для участия в традиционной легкоатлетической эстафете. К слову, эта эстафета проходит на улицах Тюмени каждый май, начиная с 1945 года.

В 14-00 с моста Влюблённых можно будет понаблюдать за «победным» заплывом тюменских «моржей» — представителей тюменских клубов закаливания и зимнего плавания «Родник», «Полюс», «Кристалл», «АкВайСпорт», а также гостей из Заводоуковска.

В 14-00 начнутся праздничные концертные программы в разных уголках города. Так, у технопарка (ул. Республики, 142) будут работать выставка военной техники и полевая кухня. Интересной концертной программой всех присутствующих поздравят творческие коллективы Центра культуры и творчества «Тюмень»: духовой оркестр, ансамбль русских народных инструментов «Ваталинка», ансамбль эстрадной песни. В сквере Комсомольском на улице Зои Космодемьянской гостям праздника покажут фотовыставку «Герои на все времена», на которой — фотопортреты тюменцев — героев Великой Отечественной войны.

Для любителей песен и танцев будут работать площадки «Место встречи — танцплощадка» и «Играй, тальяночка». Кинологический клуб Тюмени продемонстрирует мастерство дрессуры служебных собак. Также все гости праздника смогут угоститься традиционной солдатской кашей и сделать своими руками памятный сувенир с символикой праздника

Победы.

На площади у «Современника» (ул. Олимпийская, 9) будет работать выставка специализированной пожарно-спасательной техники МЧС по Тюменской области. Об интересных фактах из жизни города в годы войны можно будет узнать благодаря информационному стенду «Они сражались за Родину».

Рядом, в сквере Депутатов, на сцене выступят профессиональные и самодеятельные артисты Тюмени. Здесь же горожанам предлагают поддержать всероссийскую акцию #ПесниПобеды72. Для этого нужно массово и дружно в 14 часов исполнить песню «День Победы».

Во время мероприятия «Победный май» на Цветном бульваре можно будет побывать на военно-полевой кухне, стать участником тематических площадок. Настоящим подарком станет выступление Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Леонида Беззубова. Также гостям праздничной программы предложат разукрасить огромную картину в стиле арт-перформанс с говорящим названием «Победный май!»

Завершится эта насыщенная программа всероссийской акцией: собравшиеся почтут минутой молчания всех людей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кульминацией праздника станет традиционный фейерверк «Салют Победы», запуск которого пройдет в 23-00 на территории фанерного комбината (ул. Береговая, 109), между мостом Влюбленных и мостом по ул. Челюскинцев. Горожане смогут полюбоваться салютом с тюменской набережной.