Года три назад мы рассказывали читателям «ТИ» о студентах Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, приехавших к нам из-за рубежа. Сегодня мы решили приурочить знакомство с новыми студентами-иностранцами к празднику 9 Мая. И поэтому обязательно задавали вопрос: «Что вы знаете о Великой Отечественной войне?»

Гебрейоханнс Гуеш Хайлу,

32 года, Эфиопия

— Моя специальность называется «Применение инженерных подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения», по-простому «механик». Государство отправило меня повышать квалификацию. Выбирали из тех, кто очень хорошо работает. У меня на родине остались жена и сын. Жена работает медсестрой, а сыну уже семь лет, он ходит во второй класс. К сожалению, летаю к ним только раз в два года.

Самое удивительное в России — это погода. Прилетел в декабре и, когда увидел впервые снег вживую, то очень удивился. Когда видишь его по телевизору — это не то. Хотя за годы, прожитые в России, ко многому привык. А кое-что и полюбил, например пельмени и блинчики. Хотя и по национальной кухне скучаю, особенно по блюду под название «инзера». Трудно объяснить, как это готовится… но это очень вкусно!

Я очень благодарен ТВВИКУ за знания, которые я здесь получил. Когда я вернусь на родину, это поможет мне в работе и сильно повлияет на зарплату. Еще это уникальный жизненный опыт. Здесь я узнал русских и еще много других национальностей. Если бы не это повышение квалификации, у меня бы не было такой возможности.

Россия — необыкновенная страна, самая большая страна в мире! И история у вас великая. А та война, как и все войны, была тяжелая.

Акпона Тайуво Валерь,

27 лет, Бенин

— Я учусь на втором курсе по той же специальности, что Гуеш Хайлу. Хотя дома я окончил гражданский университет по специальности «агроном». После отслужил два года в армии. По окончании службы я участвовал в общенациональном конкурсе. Заявки подали 500 человек, я занял третье место по количеству баллов, поэтому мне разрешалось самому выбрать страну для обучения. Альтернативой России был Китай. Одной из причин, почему я выбрал Россию, стало то, что мой дядя здесь учился. Он мне рассказывал о России. Сейчас я и сам могу рассказать о вашей стране.

В России удивляет другое отношение к жизни. Все работают, а у нас многие думают, как бы не работать, а отдыхать. У вас многие девушки и женщины работают, а у нас они чаще дома сидят, хозяйство ведут. В России даже в университете большинство преподавателей женщины. У нас в школе еще можно встретить учительницу, но в университете женщины-преподаватели — редкость.

Мы изучали историю России, и я узнал много интересных фактов. Но особенно меня поразила блокада Ленинграда. Честно говоря, мне хотелось плакать, когда рассказывали о том, что пришлось пережить этим людям. Это вообще трудно представить. Недавно смотрел замечательный фильм «28 панфиловцев». Кто-то говорит, что это легенда, но мне кажется, что это правда, даже если какие-то детали выдуманы.

Банзрфгц Валжинням,

23 года, Монголия

— Я сейчас учусь на 4 курсе «Применение, подразделение и эксплуатация инженерных электротехнических средств». После первого курса военного университета я на «отлично» сдал экзамен, и мне предложили обучение за границей. Я мог поехать учиться в Германию, Китай, Корею или Россию. Особо не раздумывал, потому что мой папа в 80-е годы учился в городе Гродно (ныне Белоруссия). Он тоже электрик, только гражданский. Он до сих пор неплохо говорит по-русски. А мой двоюродный брат недавно закончил обучение в Омске на танкиста. Ему тоже очень понравилась Россия!

У меня контракт, согласно которому я после обучения должен отработать 5 лет на государство. В противном случае я должен буду вернуть государству все деньги, потраченные на мое обучение. Я бы не смог остаться работать в России еще и потому, что не могу перевезти сюда всю мою семью. Сейчас я езжу к ним на зимние и летние каникулы — это три дня поездом.

На первом курсе был смешной случай из-за моего незнания языка. Меня назвали «пацан», а я обиделся. Монгольский язык основан на кириллице, и есть много одинаковых слов, например «лампа», «кастрюля» и прочее. Слово «пацан» у нас употребляют, говоря о совсем маленьких и непослушных мальчиках. Это очень пренебрежительное, неуважительное обращение.

Что касается Великой Отечественной войны, то мало кто знает: Монголия во время войны поставляла СССР очень много лошадей и шерсти, из которой делали солдатские шинели. Вот такой факт!