Празднование Дня Победы, история чудом выжившего в начале Великой Отечественной войны еврейского мальчика, гостеприимство по отношению к выдающемуся ветерану — вот что стало темами для сегодняшнего диалога. Наш собеседник — заместитель директора по сервису и туризму отеля «Восток» Сергей Егоров.

Литературное продолжение

Сергей Иванович по природе своей очень скромный человек. Детство провел во дворе известной пожарной каланчи по улице Осипенко, проблемы которой часто описывались в краеведческих материалах. Отец Сергея Ивановича в те годы был начальником пожарной охраны. Так, жизнь среди героев — спасителей человеческих жизней, командирское воспитание, невероятная доброта сделали Сергея Егорова человеком интеллигентным, целеустремленным и доброжелательным, почитающим собственную историю, подходящим основательно к решению любого вопроса. Не случайно на одном из заседаний краеведческого клуба «Тюменская старина» он был избран его председателем. Находясь на одной из руководящих должностей в тюменском отеле «Восток», он создал в его стенах целый краеведческий музей с библиотекой. Однако на этом руководство отеля останавливаться не собирается…

— Чуть более месяца назад библиотека, находящаяся в фойе на пятом этаже гостиницы, получила свое продолжение. Сергей Иванович, напомните, пожалуйста, читателям, о чем идет речь.

— Сейчас трудно сказать, кому первоначально принадлежала идея. Наверное, все же нашему генеральному директору Алексею Владиславовичу Гоцыку. Это идея тематических, авторских номеров, посвященных известным людям, так или иначе представляющих наш город и его историю.

Опираясь на труды нашего удивительного краеведа Ларисы Георгиевны Беспаловой, мы определили для себя 27 писателей, которым собирались посвятить 27 номеров, находящихся в крыле отеля на 5-м этаже, обставив интерьеры в стиле «героев». Однако произошел некий технический сбой, и из 27 посвящений удалось реализовать лишь 19.

Художественное продолжение

— Логично предположить, что в истории Тюмени было больше 19 человек, которые могли бы претендовать на посвящение им номеров в отеле, который с каждым годом все сильнее стремится к популяризации истории нашего края…

— Конечно! Во-первых, наша библиотека располагает помимо художественной литературы материалами иной творческой направленности. Например, ноты, открытки, атласы, каталоги, посвященные, в частности, нашим художникам. Во-вторых, на пятом этаже осталось еще одно крыло с номерами, ожидающими творческого оформления. И действительно, нами было решено в следующем крыле посвятить номера людям, не вошедшим в первоначальный писательский список, либо представителям иных творческих профессий, прославлявших наш город.

И тогда к нам пришла женщина, представившаяся дочерью художника Гидонаса Лейбовича Барилкиса. Зовут ее Ольга Юрьевна, на самом деле она приходится художнику невесткой, однако душевная привязанность их была настолько сильна, что Гидонас Лейбович называл ее своей дочерью. Как рассказала Ольга Юрьевна, она видела сюжет по телевизору, посвященный открытию литературных номеров, и после небольшой экскурсии, которую я лично провел, она сказала буквально следующее: «Если я принесу материалы, связанные с жизнью и творчеством своего отца, могли бы вы сделать номер, посвященный ему?» Мы персонально сотрудничаем с художником Иваном Станковым, что не просто был знаком с Барилкисом, а их мастерские находились по соседству, в здании над бывшим кафе «Кристалл» на улице Республики. В гости к нам заходят и иные известные представители художественного сообщества Тюмени — Новик, Паромов, Рыбьяков и другие. Иван Иванович Станков, таким образом, согласился помочь нам с оформлением номера, посвященного памяти его творческого соседа.

— Гидонас Барилкис, насколько мне известно, потерял родителей во время войны. В 1957 году, после окончания в Вильнюсе художественного института, он по распределению прибыл в Тюмень, где и провел всю оставшуюся жизнь. Здесь он часто ездил в командировки на Север, где стал писать пейзажи и иные картины, принесшие ему известность.

— Да, северные картины произвели на меня очень сильное впечатление. Стилистически они были совершенно другими, не такими, к которым мы привыкли. Я считаю это новым взглядом на поэзию Севера. Она здесь не прочитана, а написана рукой, без слов, которые в этом случае выглядели бы лишними.

— По официальным данным тюменской библиотечной системы, как и Союза художников, после потери родителей Барилкис воспитывался в детском доме для одаренных детей…

— История, которую рассказала Ольга Юрьевна, несколько разнится с этой информацией, хотя, признаться, обе эти точки зрения выглядят правдиво, более того, они, вероятно, могут сосуществовать. Прежде мне бы хотелось процитировать своего любимого писателя Льва Николаевича Толстого. В самом начале повести «Хаджи-Мурат» есть такие слова, совпадающие с моим пониманием как жизни, так и творчества Барилкиса: «И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая…»

Это история о маленьком еврейском мальчике, с явной еврейской наружностью, родители которого, вероятно, пострадали в 1941 году, после того, как фашистская Германия оккупировала Литву и стала зачищать ее территорию от евреев, высылая их в концлагеря. 15 процентов населения Литвы в то время было еврейским. И тогда одна литовская семья приютила 10-летнего Гидонаса, дав ему свою фамилию, и выдавала, по всей видимости, его за своего сына все время, пока Литва была в оккупации. Таким образом Барилкис остался жив. Уже тогда он свободно мог говорить на иврите и воспитание получал на трех отличных друг от друга языках — литовском, русском и иврите.

Позднее Гидонас Лейбович неоднократно ездил в Израиль, где нашел своих родственников. Они также стали приезжать сюда и посещают наш город по сей день. Одной из целей создания именного номера как раз является то, чтоб на время пребывания в Тюмени родственников Барилкиса номер напоминал им о художнике. Ольга Юрьевна рассказала мне, что недавно она рассказала об этом вслух, находясь у могилы отца.

— Мы можем говорить о примерных сроках открытия номера Барилкиса?

— Да, планируется завершить все работы в течение месяца, к первому июня…

Гостеприимное продолжение

— Сергей Иванович, я полагаю, в преддверии 9 Мая отель хлопочет над приемом гостей — ветеранов и их родственников?

— Напротив, праздничные дни для нас наименее загружены. Есть, однако, один едва ли не ежегодный гость, выдающийся ветеран, бомбардировщик Моисей Исаакович Ефремович. Он участвовал в нанесении ночных бомбовых ударов в тылу противника при освобождении Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши, а также при разгроме фашистов на территории Германии. В 1990-е годы Моисей Исаакович работал нотариусом в Упорово. В те же годы он имел тесное знакомство с легендарной разведчицей Александрой Михайловной Галенковой, которая передала ему свои личные архивные материалы и попросила издать на их основе книгу.

Так, в 2010 году, в год 65-летнего юбилея Победы и, к сожалению, кончины Александры, «Сашеньки», как называли ее сослуживцы, Галенковой, наш отель предоставил Моисею Исааковичу на время работы над изданием и поиска спонсоров, что происходили в Тюмени, апартаменты и питание, за счет гостиницы. Я был официально представлен к нему сопровождающим лицом, и мы ежедневно общались с прославленным ветераном. В 2011 году в издательстве «Истина» в Тюмени вышла в свет книга «Они боролись с фашизмом. Люди из легенды». Это потрясающая воображение история разведчицы и ее боевого окружения, среди которого встречались истинно выдающиеся личности, как, например, Александр Уэрнер, праправнук самого Александра Сергеевича Пушкина.

С тех пор Моисей Исаакович едва ли не ежегодно посещает наш отель. Теперь он работает над вторым, дополненным изданием книги, также принимая приглашение на празднование Дня Победы от тюменской ветеранской организации нотариусов, почетным членом которой он является. Человек очень светлый и общительный, мы рады принимать его у нас в гостях.

— У отеля или лично у вас есть особенные планы по празднованию Дня Победы в этом году?

— Особых планов нет, но мы обязательно выйдем на парад. С бодрым состоянием души, с радостью, охватывающей каждого человека в этот день. У нас есть установка — пройти парадом, не менее 50 человек, по центральной улице нашего города, приветствуя всех горожан, которые придут, чтобы вместе с нами разделить это действительно неподдельное счастье.

Г.Л. Барликис, «Портрет Героя Советского Союза Т.К. Иммухамедова» (1986 г.).