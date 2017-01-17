Василий Иванович Шевчук, ветеран Великой Отечественной войны, в Казанском районе личность известная. Глядя на него, не скажешь, что этому человеку 25 марта исполнился 91 год.

В своём почтенном возрасте Василий Иванович строен, всегда по-военному подтянут, энергичен. Его часто можно видеть на митингах, посвящённых различным родам войск и знаковым памятным датам, в образовательных учреждениях района. Он частый гость в учебных заведениях, у ветеранов боевых действий Афганистана и Северного Кавказа. Накануне Дня Победы без его участия не обошлась и посадка деревьев на территории парка в центре села Казанского, вблизи памятника Солдату и Матросу.

На этот раз мы встретились с ветераном, чтобы поговорить еще об одном историческом событии, которое произошло 25 апреля 1945 года. Да, именно в этот день в районе города Торгау на реке Эльбе состоялась легендарная встреча советских и американских войск, участником которой стал и наш земляк Василий Шевчук.

Долгим и трудным был путь советского солдата к этой, ставшей исторической, встрече. Василий Иванович рассказал мне о том, как в далёком 1943 году его с братом Сергеем в возрасте семнадцати лет призвали в армию.

— Отправили нас в Омский пункт подготовки для бойцов Красной армии. Условия были ужасные: голодно, холодно. Там я получил серьёзное заболевание лёгких, после чего меня списали и отправили домой, а Сергея впоследствии — на фронт. Дома мама выходила меня, лечила настоями из трав, молоком. Спустя два месяца я вновь получил повестку в армию. Был направлен в Челябинск. Там делали танки «ИC» — Иосиф Сталин. Танки были очень тяжёлые. Чтобы управлять ими, в то время требовалось образование не менее 7 классов и знание техники. У меня, конечно, не было ни того ни другого. Прошёл шестимесячные курсы по подготовке механиков-водителей, и нас направили на фронт. Это был уже 44-й год, и война шла уже в Европе. Так, например, в Польше, на одной из железнодорожных станций, наш эшелон с новыми танками, стоящими на платформе, был подвергнут налёту вражеской авиации. Началась бомбёжка. Механики-водители, забравшись в танки и развернув их прямо на платформе, прыгали на землю. Таким манёврам на курсах не учили, учила сама жизнь… Страшновато было, но выбора у нас не было: или прыгать, или гибнуть под бомбами! Так мы сохранили машины. С боями продвигались вперёд. И чем дальше, тем сильнее, тем отчаяннее было сопротивление фашистов. Форсировали реки Вислу вброд, а Одер — под огнём по понтонной переправе.

Не выдерживаю, спрашиваю Василия Ивановича:

— Как же проходила встреча на реке Эльбе с американцами? Какие ощущения были?

— Мы радовались этой встрече. Несмотря на языковой барьер, мы в то время понимали друг друга. Обнимались, обменивались разными вещицами. В ход шли обрезанные с гимнастёрок пуговицы, бинокли, звёздочки… Встреча с союзниками была лучшим свидетельством боевой дружбы. Все понимали: война подходит к завершению, и радости не было предела. Ждали и надеялись, что вот-вот война закончится и мы вернёмся домой. Эта надежда давала нам силы — дойти до победы.

— В свое время в разных источниках проходила информация, что союзники не доверяли советским войскам, что были случаи обстрелов наших войск. Как это происходило на самом деле?

— Нет. Может, по ошибке где-то и бывали такие случаи, но на нашем участке фронта этого не было.

Долго говорили мы с Шевчуком. Вспоминал он о том, как с боями дошли они до Потсдама. До Берлина оставалось 70 километров… и тут бойцы получили известие об окончании войны. Впрочем, домой Василий Иванович Шевчук вернулся лишь спустя 8 лет. Молодых ребят 1926-1928 годов рождения оставили служить в Германии.

— Мы продолжали нести службу, как обычно в армии, — продолжает вспоминать ветеран. — Ходили в наряды, оттачивали боевые навыки, участвовали в учениях, учили молодых. С местным населением конфликтов не возникало. Короче, жизнь продолжалась.

В декабре 1950 года он вернулся домой. На новогоднем празднике встретил молодую девушку Александру Плесовских. Вскоре они поженились. И вот уже 65 лет вместе: как говорит Шевчук, и в горе и в радости. Спрашиваю: как удалось на столь долгие годы сохранить любовь и уважение друг к другу? Вторая половинка Шевчука отвечает:

— Некогда нам было ссориться. Василий Иванович 40 лет отработал на автотранспортном предприятии, постоянно в командировках, а я его ждала. Приедет домой, отдохнёт немного и снова в путь. Так и жили — всегда рядом.

В.И. Шевчук имеет немало государственных наград: орден Отечественной войны, медали «За освобождение Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», многочисленные юбилейные медали. За многолетний добросовестный труд награждён орденом «Знак Почёта», а за заслуги в развитии района ему присвоено высокое звание «Почётный гражданин Казанского района».

Когда настал момент прощания, Василий Иванович предложил отвезти меня домой на своей «Ниве», стоящей во дворе их уютного дворика. Удивилась: до сих пор сам управляет автомобилем? Он улыбнулся:

— А без него как на рыбалку ездить?!

Что мне хотелось пожелать моему замечательному земляку и его супруге? Чтобы они ещё прожили долго-долго и вместе ещё не один раз отметили День Победы.