В школе нам часто говорили, что мы должны помнить о подвиге тех, кто встал на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны. Что совсем скоро будет трудно найти хотя бы одного ветерана и некому будет выразить чувство признательности и благодарности.

Дома я стала задавать вопросы. И узнала: мой прадед по отцовской линии Владимир Иванович Эсипов прошёл всю войну. Сегодня я этим горжусь. Если раньше я просто бессмысленно листала семейные альбомы, перебирая страничку за страничкой, то теперь вижу всё увиденное и прочитанное по-новому. И особенно стараюсь слушать и записывать рассказы своих бабушек.

Прадеда уже нет с нами. Он умер 28 февраля 2005 года, прожив 80 лет. Сказалось ранение, трудное детство и, конечно же, четыре долгих года войны.

Владимир Иванович Эсипов родился на родине Тургенева, в городе Мценск Орловской губернии в 1925 году. Закончив 7 классов, Володя поступил в политехнический техникум, но, проучившись год, перешёл в медицинский техникум на фармацевтический факультет.

Когда началась война, в 1941 году в Орле формируется 190-я стрелковая дивизия, в которую входил 22-й медико-санитарный батальон — в него прадедушка и попал. Дивизия принимала участие в сражениях на 1-м Белорусском фронте, участвовала во взятии Кенигсберга, где прадед был тяжело ранен в левую ногу. Долго лежал в госпитале, там за ним ухаживала сестричка Верочка, они подружились, полюбили друг друга, а расписались уже после войны в 1946 году в Берлине.

После войны прадед с семьёй вернулся в родной Мценск, но жена Верочка очень скучала по Тобольску, поэтому всем семейством они отправились в Сибирь. В Тобольске Владимир Иванович начинает свою трудовую деятельность. Бабушка рассказывала: он всегда был на ответственных постах. Его приглашают в управление рыбной промышленности, на должность начальника отдела, затем он возглавляет ПМК-18. Несколько раз Владимира Ивановича избирают депутатом городского Совета. На пенсии прадеду не сиделось дома, он всегда находил себе работу.

В сохранившихся документах есть много орденов и медалей прадеда:

орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медаль «За взятие Берлина»,

медаль «За взятие Кенигсберга»,

медаль «За взятие Германии».

Я думаю, ордена и медали говорят о многом. Мой прадед — настоящий герой, он не прятался за спины друзей. Но и говорить о войне не любил. Очень скуп был на воспоминания. И всегда чувствовалась его боль за потерянных друзей. А ночами ныли раны в ноге, и он плохо спал. А во сне вновь и вновь видел ужасные картины боёв.

Прадед Володя остался вечным примером для меня, и я очень хочу побывать на его родине в Мценске. А еще больше — съездить в те места, где он сражался.

Арина Эсипова,

6 класс, лицей им.Лицмана,

Тобольск