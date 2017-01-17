Агитационный поезд «Армия Победы — 2017» 4 мая сделал остановку в Тюмени. На несколько часов…

Несмотря на капризы погоды, на железнодорожном вокзале собрались сотни горожан. Чтобы рассмотреть вблизи и сфотографироваться рядом с легендарным танком Т-34, самоходкой СУ-100, гаубицей М-30, зенитной пулемётной установкой… Образцы военной техники времен Великой Отечественной и современные были представлены на открытых платформах.

А ещё горожанам предложили послушать солдатские песни в исполнении творческих коллективов и, конечно, заглянуть в вагончик-теплушку и… блиндаж.

Эту выставку подготовили сотрудники музея истории военного округа, расположенного в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона. Всего здесь было представлено более 200 уникальных экспонатов из фондов музея. Среди них портрет Саши Матросова — карандашный рисунок, сделанный однополчанином героя за пять дней до подвига; хордоугломер, циркуль-измеритель военных лет Героя Советского Союза Ивана Донских. Личные вещи Героев Советского Союза Виктора Уса и Ефима Гриценко: выцветшая от времени тельняшка и письма родным с фронта — пожелтевшие треугольники с такими дорогими сердцу строчками.

В левой части вагона, в блиндаже, на стене красовалось знамя «Смерть немецким оккупантам!», оружие Победы — пистолеты-пулемёты Шпагина и Судаева. В углу — небольшой аккуратный столик с железными кружками, полевой телефон, топчан, печка-буржуйка…

— Мы постарались воссоздать атмосферу того времени. Думаю, это удалось, — рассуждал начальник вагона-музея агитпоезда Пётр Рабчук. — В каждом городе, где останавливались, встречали нас очень тепло и радушно. Количество посетителей, их интерес к нашей экспозиции порадовали!

Ветеранам, а они с удовольствием сюда заглядывали, в блиндаже предлагали для согрева горячий чай и фронтовые сто граммов с тушёнкой. И… беседу по душам. Музейщики — слушатели благодарные.

— Ветераны заходят сюда, чтобы вспомнить своё боевое прошлое и подержать в руках то самое оружие, с которым шли на Берлин, — отметил Пётр Рабчук. — Некоторые из них вспоминали, что в запасе был 71 патрон, целиться нужно было точно, стрелять метко.

— Я бывший курсант 1-го Тюменского пехотного училища. Готовили нас, автоматчиков, на шестимесячных курсах — и отправляли на фронт… — рассказывал, не в силах скрыть волнения, Василий Кулаков. Навернувшиеся слёзы мешали ветерану долго говорить. Только и смог добавить: — Победу встретил в Берлине… 9 Мая для меня — самый главный праздник!

Приветствуя собравшихся, глава администрации города Тюмени Александр Моор отметил: поезд «Армия Победы» движется по нашей стране как символ мужества и гордости за подвиги наших дедов и прадедов.

— Тюмень не случайно попала в маршрут движения этого поезда. За годы войны на фронт ушли почти 300 тысяч наших земляков, и лишь половина из них вернулась домой. В годы войны в Тюмени работали эвакуированные заводы. «Все для фронта, все для Победы!» — под таким лозунгом прошли в Тюмени тяжёлые военные годы. Память о подвигах нашего народа бессмертна. Я желаю ветеранам здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа. Чтобы такие агитпоезда ходили только по мирным рельсам! С наступающим праздником, с Днём Победы! — поздравил всех Александр Моор и вручил организаторам акции сувенир — книгу о наших земляках.

Герман Смирнов, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, напомнил, что в 1941 году со станции «Тюмень», с этих самых путей, на запад уходили эшелоны с личным составом и оборудованием. Тюменские железнодорожники участвовали в перевозке более 200 предприятий с запада на восток. Благодаря этому эвакуированные предприятия развернули свою работу и помогали фронту.

Напомним: по стране проехали два поезда Победы. Этот, номер один, отправился 29 апреля из Иркутска. Останавливался в Красноярске, Новосибирске, Омске, Тайге и Тюмени. Второй поезд выехал из Пензы, двигался через Самару, Уфу, Челябинск. 5 мая оба агитпоезда встретились в Екатеринбурге. Эту масштабную акцию, которая охватила несколько городов страны, организовало Министерство обороны.