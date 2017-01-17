Приближается один из самых главных наших праздников — День Победы. Пройдут торжественные парады, прозвучат тёплые благодарные слова, обращённые к тем, кто спас нашу Родину от фашистской чумы. История Великой Отечественной войны хранит в себе немало загадок. Некоторые тайны не раскрыты до сих пор, несмотря на снятие «грифа секретности» с архивов. Знают ли наши читатели о белых пятнах военной истории? Хранят ли «семейные альбомы», на страницах которых память о воевавших родных? И что, наконец, нужно сделать, какой предмет ввести в школьную программу, каким языком говорить с молодыми, чтобы они — будущее России! — никогда не забывали о тех, кто подарил нам мирное небо?

Александр Пахарев,

инженер-проектировщик:

— Я люблю читать историческую литературу. Оказывается, много было неизвестных моментов. Но, боюсь, мы никогда не узнаем, собирался ли Сталин первым нанести Гитлеру удар, почему фюрер, покорив всю Европу, не завоевал Швейцарию, как получилось, что конвой PQ-17 был оставлен без сопровождения эсминцев? Мой дед воевал в составе Третьего Белорусского фронта, в 1944 году был демобилизован из-за ранения. В этом году мы с женой и детьми впервые идём на парад в колонне «Бессмертный полк» с портретами моих дедушек и бабушек. Второй мой дедушка на фронт не попал, был сталеваром, одна бабушка работала на военном заводе в Казани, другая — на фабрике в Иркутске, шила одежду. Мои дети ещё ходят в садик, и я считаю, лучшая «воспитательная работа» — это совместный семейный поход на парад.

Алёна Темнокурова,

филолог-литературовед:

— Мои две бабушки — участницы трудового фронта, работали на Ямале, заготавливали рыбу. Дедушка моего мужа прошёл всю войну, имел боевые награды, но вот какая случилась ситуация. Он был ранен, его выходила медсестра. Солдат выздоровел и… влюбился. Да так сильно, что прислал домой жене письмо с просьбой о разводе. Создал новую семью. С тех пор бабушка моего супруга никаких отношений с бывшим спутником жизни не поддерживала.

Наталья Казаченко,

менеджер в сфере культуры:

— Многое в истории так и останется неясным. Почему мы так поспешно оставили Крым? Мой дедушка, врач-офтальмолог по специальности, был военным хирургом. И его, раненого, вывезли из Севастополя на корабле при отступлении… Позже дедушка был захвачен в плен, но ему удалось бежать… Моя бабушка, медсестра полевого госпиталя, была направлена на Северо-Западный фронт. Вспоминала, как со своими коллегами-сестричками прятались в болотах от немецких овчарок. Всё же попали в плен. На их счастье, у немецкого офицера было, видимо, хорошее настроение и обошёлся он с пленницами вежливо. При первой же возможности бабушка с другими медсёстрами из плена удрали. Что самое важное — и бабушка, и дедушка часто делились подробными воспоминаниями о военной службе, о плене, о побеге, но ни тот, ни другая никогда ни единым словом не упоминали о том периоде, когда они из плена добрались до своих. Тайна так и осталась тайной… Зато бабушка рассказывала анекдотичный случай. Возле её медсанчасти стоял грузовик со снарядами. Внезапно в него попала вражеская зажигательная бомба. Казалось бы, взрыв неминуем, но… Кто-то ловко подскочил к машине и столкнул вниз эту бомбу: и взрыва не произошло, и человек этот остался невредим. О таком факте узнало высокое командование и велело представить героя к награде. Так вызвалось аж 27 человек, кто признался в этом подвиге! Приписал себе эту заслугу даже санитар, которого в тот момент и поблизости-то не видно было…

Екатерина Милова,

помощник руководителя:

— Историю нужно знать, чтобы не повторять ошибок прошлого. Знания удерживают от военных авантюр. Например, в сегодняшней Германии пресекается любая попытка проявления нацизма, даже если это порой идёт вразрез с интересами страны. Хотя попытки переиначить очевидные факты время от времени предпринимаются. Выпущен американский мультфильм о том, как разбила гитлеровцев армия США, а вовсе не Советского Союза. Я полагаю, за подобные подлоги нужно подавать иск в международный суд. А по поводу расхожих версий, «модных» исследований, что, допустим, «Молодой гвардии» на самом деле не существовало… Я думаю, они скорее лживы, чем правдивы. Можно предположить, что «Молодая гвардия» не имела такой чёткой организации, как в романе писателя Александра Фадеева, но подвиг молодых людей в Краснодоне был! Его нельзя отрицать.

К патриотическому воспитанию следует подходить аккуратно, без принуждения. Главное — не переусердствовать. Нельзя читать нотацию ученику, если он перед праздником явился в школу без георгиевской ленточки; нелепо клеить на немецкую иномарку значок «На Берлин!». В то же время можно вместе с сыном или дочкой — подростками посмотреть какой-нибудь замечательный фильм на военную тему: «А зори здесь тихие», «Батальоны просят огня» или «Летят журавли». Нужно суметь заинтересовать ребёнка, направить его внимание в нужное русло.

Сергей Козлов,

писатель, историк, профессор Тюменского государственного университета:

— В истории всегда есть белые пятна. И всегда будут. Не только потому, что какая-то часть может быть ещё не исследована, но и потому, что некоторые пласты пытались скрыть по тем или иным причинам. Так, например, долгое время замалчивались неудачное наступление Советской армии под Харьковом, тяжёлые бои подо Ржевом. В силу объективных и понятных причин разведка по сей день не рассекретила некоторые интересные данные… Кроме того, мы можем до сих пор ничего не знать о неизвестных героях, погибших в застенках Абвера или Гестапо.

О новых открытиях скажу осторожно. Чаще всего они призваны для того, чтобы развеять якобы мифы советской историо-графии, принизить подвиг того или иного героя, того или иного сражения. Так называемые «либеральные» историки «доисследовались» до того, что будто бы подвиг Зои Космодемьянской и подвигом-то не был. Читать эту дурь абсолютную просто противно! Или другое «открытие»: героев-панфиловцев было не двадцать восемь, а целая рота. Подобных глупостей хватает, включая суждения о том, что Сталин собирался напасть на Германию первым. И это полная чушь: завоёвывать Германию нам было ни к чему, ибо к 1939 году мы вернули себе все территории, за исключением только Финляндии.

...Кто у нас дома занимался семейным альбомом? Мой отец Сергей Павлович. Он увлекался фотографией. Благодаря ему есть пара альбомов. Два моих дяди, Борис Соловьёв и Павел Голубцов, дошли от Сталинграда до Берлина, а бабушка Ксения Павловна была награждена сталинской медалью за доблестный труд во время войны. Мама же, Галина Арвасьевна, пережила оккупацию. Её схватили бандеровцы и чуть не расстреляли. Спасли девчонку соседские мальчишки: прибежали, крича, что Галя носит не украинскую фамилию Карпенко, а немецкую — Кох… Такая вот история…

Александр Крупин,

депутат Тюменской областной Думы, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», член координационного совета по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе:

— Белых пятен в военной истории много: их ещё предстоит раскрыть. И если в советские годы нам предоставлялись версии произошедших событий в несколько причёсанном виде, то сегодня мы узнаём ранее не публиковавшиеся факты. Например, становится ясным, какую роль играли так называемые «заградительные отряды». Был отдан приказ Сталина «Ни шагу назад!» — за попытку отступления предусматривалась самая суровая мера наказания, вплоть до высшей. Однако ни в коем случае не следует понимать таким образом, что солдаты просто боялись отступать: как показывает мировая военная практика, подобные меры применялись и в армиях других государств.

Для меня самым необъяснимым моментом во всей Великой Отечественной войне был 1941 год. С одной стороны — более чем пятимиллионная армия противника у наших границ, а с другой — наша полная неготовность отразить удар. Численность войск, танки, самолеты, артиллерия — все было… Ожесточенное сопротивление, самопожертвование, героизм… и массовое отступление. В то же время как объяснить победу в Сталинградской битве? Узкий кусочек земли, постоянно обстреливающийся врагом, сзади Волга… И ведь смогли же не только выстоять, но и разгромить противника. Просто чудо!

Вы спрашиваете, кто в моей семье защищал Родину? Мой отец, Василий Савельевич Крупин, прошёл всю войну, в бой вступил уже 23 июня 1941 года. Он по профессии был водителем, возил гаубицы, затем — «катюши». Дошел до Берлина, был награждён. Мой дядя, брат мамы, Михаил Семёнович Дубровин, охранял советские рубежи на Дальнем Востоке. Мама, Августа Семёновна Крупина (сейчас ей 96-й год), трудилась в тылу, работала в госпитале.

Опрос подготовила

Наталья Ковалёва