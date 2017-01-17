Бессмертный полк
Майский город затаил дыхание. Даже птичий хор на время смолк. Под одним на всех Победным знаменем Шёл, чеканя шаг, Бессмертный полк.
Майский город затаил дыхание.
Даже птичий хор на время смолк.
Под одним на всех Победным знаменем
Шёл, чеканя шаг, Бессмертный полк.
Рядовые гвардии и маршалы
Шли плечом к плечу в одном строю,
Выжившие в той войне и павшие
За Отчизну милую свою.
Лица в строгих рамках неулыбчивы,
Прямо в душу смотрят их глаза.
Тишину такую необычную
Их не потревожат голоса.
Шли они, оставшиеся в памяти
Тех, кто ждал их, верил и любил,
Кто простые эти фотографии
Трепетно и бережно хранил.
Мир огромный затаил дыхание,
И на миг оркестр военный смолк.
Под одним на всех Победным знаменем
Прямо в вечность шёл Бессмертный полк.