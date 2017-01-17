«Вспомните Ванюшу из Тюмени…» Идея «Бессмертного полка» обрела поистине всенародный масштаб. И в то же время у многих возникает опасение: не обрастёт ли замечательная в своей основе акция, по сути берущая начало из наших семейных альбомов, привычным формализмом? Не поторопятся ли превратить масштаб — в массовость? Подменить душевный порыв «обязаловкой»? Так ведь доживём, что в школе с каждого ученика начнут требовать, чтобы «явился» уже не с родителями — а портретом прадеда-фронтовика. И поди докажи, что нет в семье такого! Не потеряем ли при таком отношении смысл праздника?

«Передайте, что честь школы не подведу!» Отправляя письмо с фронта любимой учительнице школы № 1 Антонине Карповой, тюменец Всеволод Глумов наверняка не мог предположить, что пожелтевший от времени треугольничек сохранится до наших дней. Сохранится, чтобы еще раз напомнить о бессмертном подвиге миллионов юношей и девушек, отдавших свою жизнь в кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны.

Станет светлее — в доме и на душе Накануне Дня великой Победы о ветеранах не забывают. Для них стараются найти самые тёплые и нужные слова, выбрать полезные подарки, развлечь стихами и песнями. А вот найти того, кто поможет заслуженным пенсионерам по хозяйству, с уборкой, гораздо сложнее. Отыскать таких добровольцев среди тюменских волонтёрских организаций — дело нелёгкое…