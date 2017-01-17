Накануне Дня великой Победы о ветеранах не забывают. Для них стараются найти самые тёплые и нужные слова, выбрать полезные подарки, развлечь стихами и песнями. А вот найти того, кто поможет заслуженным пенсионерам по хозяйству, с уборкой, гораздо сложнее. Отыскать таких добровольцев среди тюменских волонтёрских организаций — дело нелёгкое…

Чистота кругом

Участник трудового фронта, ветеран труда Зоя Ивановна Дубровина не ожидала увидеть необычных гостей. Впервые молодые люди пришли к ней, чтобы мыть и чистить. Региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» уже не первый год собирает добровольцев на генеральную уборку в квартирах одиноких ветеранов, которые находятся под опекой областного геронтологического центра.

Несмотря на свои 93 года, Зоя Ивановна уборку делает всегда сама. По ухоженной квартире сразу видно, что хозяйка любит аккуратность. Однако возраст берет свое: недавно перенесла инфаркт, руки не слушаются, ноги отекают и болят. Пожилая женщина совсем перестала выходить из дома.

Увидев бабу Зою, первокурсники Тюменского колледжа экономики, управления и права были растроганы до глубины души. Они убедились, что пришли не зря. Максим Лаута первым делом почистил и наладил пылесос и вынес мешок с мусором. А потом помогал Кате Лушниковой, которая весело начала работу с чистки ковров и мытья пола. «Сразу заметно, что бабушка хорошая, – заметила Екатерина. – А поддерживать таких людей – особое удовольствие!»

Представители тюменской клининговой компании «Clean with love» («Уборка с любовью») взяли на себя мытье окон. Наталья Корзнева ловко выбралась в форточку, чтобы помыть снаружи застекленную лоджию. Наблюдая за такими «акробатическими этюдами», Зоя Ивановна только вздохнула: «Теперь я так точно не смогу сделать…» Компания появилась около четырех лет назад и сразу стала принимать участие в добрых делах. «Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, – заметила менеджер Ирина Киселева. – И когда к нам поступает заявка, конечно, стараемся помочь. Ежегодно работники благотворительно налаживают быт более десяти тюменским ветеранам».

Валентина Долгих, руководитель одного из участков отделения социального обслуживания на дому, вручила подопечной коробку, которую тюменские школьники оформили в стиле посылки военных лет, а спонсоры наполнили консервами и сладостями к чаю. Растроганной пожилой женщине захотелось поговорить. Вспомнить было о чем, ведь жизнь преподнесла много сюрпризов. Война застала Зою студенткой педагогического училища. И пришлось ей, жительнице Вагайского района, не учиться, а в самые трудные, холодные и голодные годы трудиться на колхозных полях, растить для страны хлеб и лен. Позже было медицинское училище и двадцать лет, проведенных в качестве медсестры в Магадане. Зоя Ивановна вынянчила и подняла на ноги десятки чужих детей. А вот свои родные так и не появились…

В чистой квартире стало легче дышать. Сюда наконец заглянуло солнце. «Вы меня сегодня прямо взбодрили, – улыбнулась Зоя Ивановна. – Так приятно увидеть молодые лица и поговорить!»

Новые «тимуровцы»

В волонтерских организациях, которые действуют сегодня в каждом учебном заведении региона, можно найти подростков и молодых людей, желающих физически поработать, чтобы помочь пожилым людям. Скажем честно: их немного. Но они есть! Многие «тимуровцы» сегодня – члены «Российского движения школьников» – организации, созданной по указу президента страны.

К примеру, в селе Покровском Ярковского района местное отделение «РДШ» тесно сотрудничает с сельским советом и советом ветеранов села. Под опекой ребят – более 30 ветеранов войны и труда. Как нам рассказала Наталья Косенцева, директор Покровской школы имени В.П. Соколова, ученики оказывают конкретную помощь ветеранам не только в преддверии Дня Победы, но и в течение всего учебного года. За каждым классом закреплена отдельная улица села, которая называется «Зона забот». Ребята помогают пожилым убрать снег, сложить дрова, сделать уборку в квартире или на прилегающей к дому территории. Иногда ветераны обращаются за помощью, но зачастую дети сами отслеживают, кому какая помощь и когда необходима.

В течение года Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов собирает заявки пожилых граждан, которым требуется помощь в уборке квартир. В конце прошлого года добровольцев, желающих потрудиться, было предостаточно. Но вот ближе к майским праздникам энтузиазм волонтеров из разных учебных заведений почему-то иссяк. А просьбы остались. Однако, как заверил Тимур Нигматуллин, организатор проекта «Социальный десант», руководитель регионального движения молодых инвалидов «Вдохновение», генеральные уборки будут идти круглый год.

Сохранить память

Год назад тюменские ветераны обратили особое внимание: нельзя забывать имена тех, кого уже нет в строю. Под особую опеку было решено взять могилы Героев Советского Союза. И очень кстати в Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратились активисты регионального движения молодых инвалидов «Вдохновение» и предложили свою помощь. Молодые люди решили отправить «социальный десант» на Червишевское кладбище, где находятся 14 могил Героев Советского Союза.

Более двадцати тюменских добровольцев побывали на кладбище за неделю до Дня Победы. Юноши и девушки разделились на группы и привели в порядок мемориалы участников войны. Инициатор патриотической акции Тимур Нигматуллин уверен, что такое мероприятие поможет узнать историю Отечества и сохранить связь поколений. Ведь молодые люди не только орудовали тряпками и граблями, но и слушали рассказы о жизни и подвигах.

К примеру, активистам «Вдохновения» и парням из студенческого стройотряда «Зодчий» Тюменского индустриального университета выпала честь приводить в порядок могилу Героя Советского Союза Тамерлана Каримовича Ишмухамедова. Он ушел на фронт из Ялуторовского района. Воевал на Белорусском и Украинском фронтах. К концу войны совершил сто восемьдесят восемь успешных боевых вылетов. В мирное время получил высшее образование и работал в Тюменском индустриальном институте. Очень символично, что на его могиле побывали студенты вуза, которому педагог посвятил жизнь.

Планируется, что патриотическая акция продолжится и молодёжь будет посещать могилы героев ежегодно.