Отправляя письмо с фронта любимой учительнице школы № 1 Антонине Карповой, тюменец Всеволод Глумов наверняка не мог предположить, что пожелтевший от времени треугольничек сохранится до наших дней. Сохранится, чтобы еще раз напомнить о бессмертном подвиге миллионов юношей и девушек, отдавших свою жизнь в кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны.

«Вернусь с Победой!»

Имя Всеволода Глумова навсегда увековечено на пилонах памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны. Есть о нем информация и в знаковой для Тюмени книге «Навек остались молодыми». Однако бесценное для нашего времени письмо с фронта в книгу не вошло, поскольку было найдено в семейных архивах семьи Карповых-Сметаниных лишь совсем недавно.

— Разбирая семейные архивы, оставшиеся от моей бабушки, Антонины Алексеевны Карповой, в девичестве Постниковой, я нашла уникальные документы, — рассказывает внучка Карповой Лариса Сметанина. — Среди них — письмо выпускника школы, в которой работала бабушка. В минуты смертельной опасности юный тюменец переносится в своих воспоминаниях в мирное время, в те мгновения мирного счастья, которые мы далеко не всегда ценим в обычной жизни. Опубликуйте его, пожалуйста! Считаю, что патриотическое воспитание — это не просто «беседы и лекции». Это живые человеческие документы, личные заметки, с помощью которых подрастающее поколение может узнать об атмосфере военной поры, понять, насколько тяжело давалась советскому народу победа.

…Да, этот выцветший от времени блокнотный листок — действительно документ. Крохотный осколок общей народной памяти о войне. В нем — не только ностальгия по мирному времени, но и гражданская позиция. Уже не мальчика, а мужчины, стремительно возмужавшего в боях за Родину:

«2.8.42. Действующая Армия. Здравствуйте, дорогая Антонина Алексеевна! Вы наверное будете удивлены, что вам пишет какой-то бывший и плохонький ученик. Да, что было, то было, …но время учебы никогда не забудется. Как-то раз у меня всплыло все, стало жаль проведенное зря время. Сейчас я бы с удовольствием сел за парту и прослушал Imperfekt.

…Теперь война, фронт. Недавно окончил Московское Краснознаменное училище, получил звание лейтенанта, учился в Москве 8 месяцев. Являюсь минометчиком. Воюю на славу, мщу фрицам за смерть моих товарищей по школе. Но многие также на фронте, бьют фашистов. Вот сейчас пишу Вам письмо, а кругом треск невероятный.

Прошу Вас, передайте привет всем моим преподавателям и скажите, а особенно Петру Ульяновичу, что Всеволод Глумов не подведет честь 1-й школы, а если будет жив, то вернется домой только с Победой! Учите, Антонина Алексеевна, еще лучше своих питомцев немецкому языку, так как он здорово сгодится многим на фронте.

Привет всем. Ваш воспитанник, выпускник 1-й школы, лейтенант Глумов».

И в тылу война

Интересен в истории с внезапно обнаружимся письмом и другой аспект: личность адресата.

Антонина Алексеевна в школу пришла по призванию, закончив в 1912 году Ишимскую женскую гимназию под фамилией Постникова. Сохранившийся в том же семейном архиве аттестат поражает не только форматом в страницу нашей газеты, но и содержанием.

Перечислены изучаемые предметы: Закон Божий, русский язык с церковно-славянским и словесностью, естественная история, история всеобщая и русская, физика и космография, педагогика, рисование. Подводится итог: «из всех сих предметов получила в общем среднем выводе четыре целых и одну треть. Сверх того, из необязательных предметов обучалась немецкому и французскому языку».

Немецкий язык, как отмечал в письме Глумов, Антонина Алексеевна преподавала с большой любовью, обучая своих учеников не только грамотному произношению, но и грамматике — на уровне сегодняшних вузовских программ.

— Мама не раз вспоминала, что великолепное знание именно немецкого языка было постоянным поводом для переживаний за бабушку, — рассказывает Лариса Николаевна. — Война ведь на многое заставляла смотреть иначе. Так и прожили все военные годы в вечном страхе, что однажды учительница может домой не вернуться. Но обошлось.

После занятий, как потом выяснилось, учителя вместе с учениками шли в расположенный поблизости от школы госпиталь. Ухаживали за ранеными, писали письма за тех, кто не мог сам писать, решали другие бытовые вопросы. Но главной заботой была стирка бинтов: не то что марли — обыкновенной ткани для бинтования ран остро не хватало. Вот и спасали учителя вместе со школьниками — стирали перевязочный материал ежедневно и помногу.

Сельхозработы в годы войны тоже были обязанностью школьников и учителей. В архиве Карповой хранится тетрадь, в которой с преподавательской скрупулезностью зафиксированы трудовые будни в полях. «1941. С 12 сентября до первых чисел октября в дер. Патрушевой Тюменского района — уборка гороха, картофеля… 1942. С половины июля до октября работали на Красноярской ферме Омутинского района: уборка конопли, провеивание пшеницы, подвоз зерна на быках к ферме (сменили Кочкину и Гончар). 1943. С начала июня — на подсобном хозяйстве мотоциклетного завода, поливка, прополка и общий уход за овощами… 1944 год. …Участвовала в распиловке дров, в погрузке и выгрузке барж на реке Тура, в перетаскивании и укладке в штабеля теса и плах на дерево-обделовочном комбинате (названия и орфография автора сохранены. — Т.П.) вместе с учителями Контановой, Гончар, Аксариной, Хайновским и другими…»

За самоотверженный труд во время войны А. Карпова не раз награждалась высокими правительственными наградами, но самой почетной наградой, по мнению ее внучки, были отзывы учеников и их родителей за стиль преподавания, за душевный контакт с учащимися.

Потому, видимо, и помнили о Карповой ее ученики всегда, даже на войне, под свинцовыми пулями…

Из книги Ольги Плохих «Навек остались молодыми»

Глумов Всеволод

14 сентября 1922 – 13 марта 1943

«…За полноту и тройной подбородок его еще в детстве прозвали «булочкой». Волька не обижался. Невозмутимо спокойный, ходил он вразвалочку, любил вылазки на природу, иногда за компанию выбирался на охоту. Отец его работал на водном транспорте и какое-то время был директором судоверфи.

В год окончания школы началась армейская жизнь Всеволода. 31 августа 1942 года лейтенант Глумов направлен на Волховский фронт. Вместе с другом — Женей Герасимовым, попали в одну часть, в 313-й стрелковый полк. Всеволод — 50 мм, Женя — на 82 мм минометы. Они — воины «болотной» 54-й армии. С ноября 1942 года Всеволод — старший лейтенант. Его фронтовые будни — огненно-морозные дни и ночи, беспрерывные боевые действия.

Весной 1943 года старшего лейтенанта Глумова направили на курсы усовершенствования, но он опоздал на два дня и был отправлен обратно в свой полк. Его место командира минометного взвода было уже занято. Всеволода перевели на пулеметную точку, расположенную на болоте, на плоту. В это время немцы вели разведку боем. Объектом их атаки и стала эта пулеметная точка. Всеволод был ранен в живот.

Узнав, что друг находится в санитарной роте, Женя бросился туда. Но было уже поздно…

Братская могила в далекой Ленинградской области. На страницах мраморной книги — фамилии павших смертью храбрых. Один из них — наш земляк старший лейтенант Глумов — смелый и самоотверженный офицер».