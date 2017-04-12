Мне кажется, что ответ на загадку о тайне русской души как-то связан с гармошкой. Ну почему-то же под неё душа «то разворачивается» — ликует, обнажает радостные чувства, а то «сворачивается» — заставляет печалиться втайне? Гармонь умеет передать «и раздолье удалое, и смертельную тоску». Она искренне смеётся и плачет. И достоверно установлено, что в годы Великой Отечественной гармонь вела бойцов в атаку — вдохновляла на подвиги.

«Вот она и заиграла, аж по сердцу резала…»

Разбередил душу преподаватель ДШИ Тюменского государственного института культуры, руководитель ансамбля «Гармоника» Виталий Семёнович Богданов! На недавнем музыкальном вечере-экскурсии он вместе со своими учениками — юными гармонистами заставил сердце биться в такт с народными мелодиями, с произведениями, посвящёнными Великой Отечественной войне. Во время этого музыкального путешествия по странам, где чествуют русскую двухрядку, собравшиеся познакомились с уникальной коллекцией педагога Богданова — гармошками разных времён, разных мастеров.

Совсем юных зрителей очень впечатлила «черепашка» — гармошка-трёхклапанка величиной в два спичечных коробка. Пальцам явно тесно! Но маэстро Богданов на этой «миниатюрке» мастерски исполнил «Камаринскую». Гармонь-саратовку Виталий Семёнович представил с особым почтением: заслужила, ей не меньше 120 лет. А голос как у молодой! Как будто только что в неё вдохнул жизнь знаменитый мастер из Саратова Артемьев! Знаменитые саратовские страдания звучат на ней оптимистично. И это так по-нашенски, по-русски! Весёлость звучанию придают колокольчики, которые начинают свою партию по «тайному мановению» руки музыканта. «Я не умею, — неожиданно для зрителей признался преподаватель Богданов, — колоколить так, как это умел делать тюменский гармонист Григорий Степанович Федоровский. У него колокольчики переливались — звенели на все лады! Признанием высокого мастерства этого гармониста ещё в довоенные годы стала награда: за игру-игручую, за вдохновение, которое он вселял в людей, Григория премировали отрезом на костюм. По тем временам это был подарок невиданной щедрости».

После смерти Григория Степановича Федоровского его жена передала в руки маэстро Богданова гармонь, на грифе которой начертаны вера и надежда, объединявшие наш народ в годы Великой Отечественной, — «Победа за нами!» Передала не просто на память: родственники гармониста верили в то, что в руках Богданова гармонь голос не потеряет.

Как передать словами то ощущение нахлынувшей жаркой волны, которое довелось испытать на первых тактах «Священной войны» композитора Александрова? Эта песня уже 23 июня 1941-го с Белорусского вокзала столицы провожала бойцов на фронт.

Мелодию на лету подхватывали гармонисты. На этой встрече легендарную песню на гармошке с надписью «Победа за нами!» исполнил Виталий Богданов. Но прежде предупредил:

— Голос у неё хрипловатый, простуженный в боях...

И захотелось встать. И слушать гармонь стоя.

«Из Тюмени на фронт ехали гармошки…»

Вслед за экскурсоводом этого музыкального путешествия — литератором, племянницей Героя Советского Союза Виктора Худякова — Ларисой Богдановой, а для Виталия Семёновича — «просто женой», можно повторить биографии гармошек, пришедших к маэстро Богданову. Открыть для себя, что в мире (в целом мире!) звучит множество гармоник — саратовки, ливенки, русянки, тальянки… Разные «по обличью», параметрам, краске звучания, техническому оснащению, но любимые! Приплюсуйте к ним разновидности баянов и аккордеонов — «детей» гармони… Все они не только будоражат душу, но и заставляют перелистать истории страницы.

И открывается, к примеру, что в первые месяцы войны наши тульские оружейные мастера — братья Шкунаевы и Сизов начали настраивать гармони на победный лад… Не ведаю, как «перековали» они «ружбайки» на гармонь? Впрочем, чему удивляться? Ведь известно, что одной левой туляк и блоху сумел подковать. И шуйские фабрики, выпускавшие лыжи и костыли для инвалидов, начали перестраивать «своё производство с целью выпуска гармошек для наших солдат».

— Возможно, — не скрывает свои предположения тюменский краевед, архивист с многолетним стажем Майя Андреевна Смирнова, — что сам Василий Тёркин — герой Твардовского играл на нашей сибирской гармони. Ну не он, так танкист, от которого «по наследству» в руки весельчака и балагура перешла гармонь. Всё может быть! Вот виртуоз Денис Мацуев, к примеру, во время одной из телевизионных встреч сказал, что постигал азы игры на фортепиано марки «Тюмень». И уже будучи признанным пианистом, перевёз этот инструмент с почётом в Москву… Были в Тюмени Мастера! Начиная с 1942-го, по приказу Уральского военного округа тюменская артель «Бытовик», расположенная на пересечении улиц Республика и Челюскинцев, мастерила и отправляли на фронт ежегодно по 200 гармоней. И в Тобольске, где жили знаменитые гармонисты Слинкины, действовал филиал тюменской артели «Бытовик». И там обретали голос гармошки.

— В среднем каждый год из нашего края, — информирует Лариса Филипповна Богданова, — на фронт уходило по 300 гармошек. На гармонь в годы Великой Отечественной правительство страны возлагало большие надежды.

Директива № 220 Главного политуправления Красной армии от 5 сентября 1941-го подчёркивает: «Русская песня, гармонь, пляска — друзья бойца. Они сплачивают людей, помогают легче переносить тяготы боевой жизни, поднимают боеспособность и формируют настроение личного состава. В каждой роте надо иметь запевал, гармонистов и гармонь».

В журнале «Играй, гармонь!» (№ 9, 2002 г., авт. А.К. Ехалов) прочитала про русские психические атаки, которые проводились под гармонь в годы Великой Отечественной. Цитирую: «Полк поднимался во весь рост. С одного фланга шёл гармонист, играя или вологодские переборы «Под драку» или тверскую «Бузу». С другого фланга шёл другой гармонист, играя уральскую «Мамочку». А по центру шли молоденькие красивые санитарки, помахивая платочками. И весь полк издавал при этом традиционное мычание или хорканье, какое обычно издают плясуны, когда дело движется к драке, для устрашения противника. После такой психической атаки немцев можно было брать в окопах голыми руками, они были на грани умственного помешательства».

Представила себе и этих девчушек-санитарочек, идущих в первых рядах… И главную мишень для врага — гармонистов, которые, быть может, в последний раз отчаянно рвали меха. Не секрет и то, что в первые месяцы войны многим защитникам Родины довелось сражаться с врагом голыми руками. Или делить одну винтовку с товарищами… И вырисовывается «не грань» умственного помешательства врага (отлично подготовленного к войне, закалённого и физически, и психологически!), а отчаянная картина героизма защитников нашей Родины.

Старожилы рассказывали, что на фронт сибиряков отправляли под частушки-новодел, адресованные конкретному врагу. Звучали они «ответочкой», мол, разъязвил, так получай. Наиболее известная — такая:

Лезет Гитлер на берёзу,

А берёза гнётся.

Я поддерживать не буду,

Пускайна...(вер)нётся.

А в бой солдаты шли и под старые частушки, испытанные в народных драках. Под вологодские переборы участники психической атаки могли, к примеру, спеть:

Мы нигде не пропадали,

И теперь не пропадём.

А нашей маленькой партеечкой

Большую зашибём.

«Массовый героизм, — читаю признание фронтовика Ехалова, — проявленный нашими ребятами на всех фронтах, объясняется вовсе не заградотрядами, про которые всё пытаются рассказать нам правдолюбцы, а дерзновенной внутренней энергией народа, которую растерять нам никоим образом нельзя».

Наша гармошка умеет всё говорить, не тая…

Вы замечали, что одно и то же произведение может звучать по-разному? Сам маэстро Богданов на этой встрече признался, что, будучи студентом Тюменского музыкального училища, сыграл отцу-печнику «Степь до степь кругом». По нотам, с вариациями (а не по слуху, как импровизировал вслед за своим отцом на хромке Семён Захарович). «Не так играешь, — поставил печник оценку без пяти минут музыканту, — не чувственно». «О том, как надо играть, — признался Виталий Семёнович, — я понял, когда отца не стало. Память — тоска продиктовала…» На этом вечере в «манере» деда Захара Виталий Семёнович сыграл на «семейной» гармошке (где для левой руки — мужской — басовой партии отведено всего-то 6 кнопочек) наигрыш «Под окном черёмуха колышется». Голос любви, который едва слышится за рекой, отчётливо улавливали пришедшие на встречу.

«В игре надо выделку сделать, — вспомнилось вдруг из интервью, которое брала в конце семидесятых годов уже прошлого столетия у всенародно любимого гармониста Геннадия Заволокина, — чтобы люди каждой своей нервной клеточкой на звук откликнулись. …Гармошка не философствовать призвана, а пробуждать чувства».

Оставшись наедине с собой, попробуйте спеть задорную «Катюшу» или торжественную «День Победы» Давида Тухманова. На первых тактах начнут душить слёзы. Это заговорит память о тех, кого не дождалась с войны ваша семья. Легче оплакивать их в общем хоре, под пронзительную гармошку. В репертуаре воспитанников педагога Богданова особое место занимает блок произведений, посвященных войне, — теме, что болит в каждом из нас. На этой встрече они прозвучали в исполнении семейных ансамблей Абрамовых (парафраз на две песни военных лет Матвея Блантера «Моя любимая» и Анатолия Новикова «Смуглянка»), брата и сестры Генерозовых, задушевно напомнивших «В землянке» Константина Листова, семейного ансамбля Константиновых, исполнивших под аккомпанемент двух баянов (а баян — дитя гармошки) «в три голоса» казачью песню «Когда мы были на войне…» Вслед за этими песнями прозвучала мечта гармониста Богданова. Когда-то Виталий Семёнович задумал соединить воедино наиболее любимые народом произведения. В его «Русскую мозаику» вошли «вкрапления» из «Вечернего звона», «Калинки», раздолье «милой сторонки», степи широкой и молодецкой удали «Коробочки»… Мечта прозвучала в исполнении учеников педагога Богданова, многие из которых лауреаты фестивалей всероссийского уровня. Жива гармошка! Рассказывает-поёт — за душу берёт.

... Я забыла, что пришла на концерт. Достала блокнот и записала фамилию: «Комлевы». Год назад пятилетний Павел на чердаке бабушкиного дома случайно обнаружил забытую всеми гармонь. Заявил родителям: «Хочу научиться на ней играть». Услышав это, его семилетний брат Максим сказал: «Тогда я буду играть на балалайке». «Барыня» в исполнении братьев Комлевых сбросила с плеч груз житейских забот, распрямила их. Заставила душу развернуться…