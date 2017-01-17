Идея «Бессмертного полка» обрела поистине всенародный масштаб. И в то же время у многих возникает опасение: не обрастёт ли замечательная в своей основе акция, по сути берущая начало из наших семейных альбомов, привычным формализмом? Не поторопятся ли превратить масштаб — в массовость? Подменить душевный порыв «обязаловкой»? Так ведь доживём, что в школе с каждого ученика начнут требовать, чтобы «явился» уже не с родителями — а портретом прадеда-фронтовика. И поди докажи, что нет в семье такого! Не потеряем ли при таком отношении смысл праздника?

Обсудить эту тему и другие вопросы, которые в последнее время появляются, когда думаешь о предстоящем празднике Победы, мы решили с главным редактором газеты «Тюменский курьер» Рафаэлем Гольдбергом и историком Александром Петрушиным. Написанные ими в тандеме книги — пять томов книги «Запрещенные солдаты», «Неизвестные известные герои» — открывают новые страницы истории Великой Отечественной войны, заполняют ее судьбами конкретных людей… Что ответят они на вопросы?

Александр Антонович:

— Согласен. Я вообще не сторонник помпезных, пафосных мероприятий. Мне по душе другой подход, о нем сказал в коротком четверостишье Геннадий Шпаликов:

«Не пойте песен про войну,

Картины не снимайте.

Стаканом лучше помянуть —

Так чище…»

Мы любим впадать из крайности в крайность. До 1965 года праздник Победы официально вообще не отмечался — это был обычный рабочий день. А еще раньше, с 1 января 1948 года, были отменены все денежные выплаты за ордена и медали, все льготы награжденным. Официальные воспоминания о войне не приветствовались… К этому времени многие фронтовики, что вернулись с войны раненые и искалеченные (у меня отец такой), уже ушли из жизни.

Раскручивание праздника после 1965 года привело к официальной бесчувственности, я считаю. Этому способствовала и наградная система. В 1965 году отчеканили первую юбилейную медаль к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наградили всех, включая военнослужащих по призыву, всего 15 миллионов человек. После этого к каждому юбилею выпускали по знаку и медали. Самый толковый юбилейный знак появился к 25-летию Победы: толковым я его называю, потому что вручили его только фронтовикам. Но остальные обиделись. И, видимо, чтобы обид больше не было, в последующие годы стали награждать всех. Формальность? Безусловно. Это девальвировало всю наградную систему.

И георгиевская ленточка, и «Бессмертный полк» — все эти акции начинались как народные инициативы. Но заставлять детей искать дедушек, прадедушек и выходить на демонстрацию обязательно с портретом, гнаться за большими цифрами… Я тоже не понимаю, зачем это надо. Как не понимаю, зачем нам два Вечных огня — нигде в России, да и в мире, наверное, этого нет.

Ужасно то, что школьники и студенты чувствуют этот формализм. Знаете, к чему приводит такое отношение? Мне горько, обидно и стыдно об этом говорить: недавно был свидетелем мероприятия, связанного с Великой Отечественной войной, пригласили студентов одного из тюменских вузов. Стоят в стороне девчонки, и одна из них говорит о том, как «надоели уже с этой войной» (правда, она употребила более крепкое выражение).

Я думаю, что и отношение к участникам Великой Отечественной войны стоит поменять. Сегодня самому молодому из них 91 год. Не надо их беспокоить: тащить в школу и просить выступать перед детьми… Я, может быть, скажу цинично, но это кощунство. Оставьте их в покое! Окружите вниманием, заботой, окажите почет — без пафоса, без надрыва. Тем более что значительная часть нынешних ветеранов признана участниками Великой Отечественной войны по статье 17 Закона о ветеранах: был мобилизован, но в действующей армии не участвовал.

А нас по-прежнему бросает из стороны в сторону.

Мы много говорим о фальсификации (я как историк прошу обратить внимание: какая может быть фальсификация, если 9 мая красный флаг 150-й мотострелковой Идрицкой дивизии был водружен над рейхстагом?!). Но при этом мало анализируем, какой дорогой, слишком дорогой, ценой досталась нам победа. Ведь больше 27 миллионов погибших! Из них почти 12 миллионов военнослужащих, остальные — гражданское население! А попытки разобраться в том, почему же так произошло, заканчиваются обвинениями: вы пытаетесь принизить значение Победы! Да наоборот! Мы говорим о том, что величие народа в том и состоит, что, несмотря на трудности и поражения 1941 и 1942 годов, нация нашла в себе силы победить! Да, вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции (мы об этом тоже забываем!). Мы были едины.

Рафаэль Соломонович встает из-за стола и идет за фотографией:

— Александр Антонович более эмоционален, а я буду документален. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрите на это фото: 9 мая 1965 года, это кабинет первого секретаря Тюменского обкома партии, куда впервые пригласили Героев Советского Союза — тюменцев. На фото члены бюро обкома, всякие начальники и — Герои Советского Союза. Это уникальная фотография, которую мне удалось обнаружить в семье летчика Болотова.

Поэтому у меня двоякое отношение к тому, что школьника могут заставить искать портрет деда или прадеда. Однажды пришла ко мне женщина и принесла фотографию своей мамы, а про дядю говорит: его карточки нет. А у меня тогда появилась сумасшедшая идея: показать солдат такими, какими они были на войне — молодыми! Я ей говорю: поищите, пожалуйста, фото. Она: не знаю, мама куда-то все задевала… А я настаиваю: ищите! Мама — ваша, дядя — ваш! Она заплакала и ушла. Я остался со скверным настроением: обидел человека… Но эта женщина через час пришла счастливая: нашла фотографию!

Вот еще история: в 2011 году откопали солдатский медальон, в 2016 году его с трудом прочли: Гриша Куваев. Я пошел искать этого парня. С помощью ЗАГСа, БТИ — с трудом нашли. А потом отыскали и его фото на семейном снимке — вытащили из какого-то грязного мешка… Искать надо! Иначе все пропадет, исчезнет! Пусть это иногда формальный, насильственный, всякий поиск… Но пока есть возможность собрать удивительную фототеку, это надо делать. Меняются поколения, что-то выбрасывается…

Поэтому я не могу осуждать такой подход. Сейчас спорят, кто был инициатором «Бессмертного полка»… Но какая мне лично разница? Какая разница им, кто смотрит с обложки нашей книги «Бессмертный тюменский полк»? Как бы то ни было, шествие «Бессмертного полка», когда тысячи людей идут с портретами воинов, производит впечатление, меня это потрясает, хотя я занимаюсь военной темой уже 48 лет.

Я не очень согласен с Александром Антоновичем и когда он говорит, что надо оставить в покое ветеранов. Думаю, они рады тому, что мы зовем их в школы, просим проводить беседы. Они воспринимают это как внимание. Да, им трудно говорить, они вообще не очень-то любят вспоминать войну… Может, потому что они убивали живых людей…

Но я стараюсь относиться к этому терпимо. Меня больше возмущает другое — надписи на машинах «На Берлин!»… Тем более я лично знал тех, кто брал Берлин, дружил с ними: Пустовалов остался без руки. Мочалов стрелял из пушки из «дома Гиммлера» по рейхстагу. Василий Андреевич Рыжков ползком через площадь пробирался… У них было необыкновенное чувство братства: Дмитрий Васильевич Юдин (он был сильно ранен под Ригой, это отец художника Юрия Юдина) всегда старался собрать вокруг себя всех, кто был в Берлине.

А у нынешних молодых людей, изображающих воинственность и храбрость, нет чувства меры и вкуса. В песне Городницкого точно сказано:

«Все кажется: война — игрушки

В стране, не видевшей войны».

— А почему 9 Мая нельзя обойтись без военных парадов в 28 городах и еще в 37 городах с прохождением личного состава, который уже тренируют целый месяц? 10 единиц тяжелой техники! Для чего?

— Я думаю, что нашим властям кажется, что нам не хватает боевого духа.

— В странах Западной Европы пройдут более скромные парады…

— Может быть, нашим властям не хватает собственного чувства? Поэтому они пытаются закрыть этот недостаток чувства громыханием музыки и топотом сапог по мостовой. Чтобы показать, что мы самые сильные. Показать нам самим, какие мы великие. Может, не хватает ощущения величия, а? Отсюда и пафос.

— А не правильнее ли изучать документы, работать спокойно, по-деловому и, я бы сказал, гордо? А вот эта трескотня ненужная, фанфары…

— Но это же проще делать: больше шума.

— Мне обидно, что историю Второй мировой, Великой Отечественной войны, ее судьбоносные битвы лучше исследуют западные историки. Мы что — не можем? Можем! Но у нас или нет документов, или они закрыты, или мы просто боимся. Может быть, находимся в плену привычных представлений? Хорошо, что мы с Рафаэлем Соломоновичем успели написать пять томов «Запрещенных солдат» — вот подлинная история войны! Прочитаешь эти пять томов и поймешь, какой была война в действительности. Но документы, по которым мы собирали истории солдат, сегодня вновь закрыты.

— В книге «Запрещенные солдаты» мы рассказывали о солдатах поименно, про каждого отдельно. Потому что война состоит из частных случаев. Когда говорят — много, это значит нисколько! Мы не называли цифр. Кто-то сказал, что одна смерть — трагедия, а много — статистика. Сегодня у нас статистики больше, чем трагедий…

— Вот и по работе отрядов поискового движения (ребята выезжают на места сражений более 25 лет) тоже составляются статистические отчеты. Однажды на выставке поисковых отрядов УрФО мы с Рафаэлем Соломоновичем не поленились и подсчитали: на одной территории, хоть и немаленькой по площади, обнаружено 150 тысяч останков солдат! Больше, чем армия. Это сознательное увеличение цифр по принципу: чем больше, тем лучше? Или мы действительно столько человек потеряли? Тогда надо понять — почему? У нас до сих пор неизвестны места захоронения и обстоятельства гибели 44 генералов! Если уж генералов найти не можем, что уж говорить о простых солдатах, которых ищет Гольдберг.

Мы вообще легко оперируем цифрами: миллион сюда, миллион — туда. Например, в Тюменской области мобилизовано около 200 тысяч человек. По переписи 1939 года на территории проживало немногим более 900 тысяч человек. И вот более 103 тысяч не вернулось. Почему война шла с такими потерями?

— А по Карельскому фронту: официально считается, что там погибло 150 тысяч человек, но историки считают, что 250 тысяч! Ничего себе размах! Помните лозунг: «Никто не забыт, ничто не забыто!» На деле это не так. Может, «Бессмертный полк» изменит эту ситуацию? Может быть, эти имена проживут еще одно поколение? Ведь осталось еще немного времени, и некому будет вспоминать.

— Странно получается: сами мы небрежно относимся к памяти (даже минута молчания на самом деле — не минута. Это уже давно заметил Артур Ольховский, руководитель поискового движения Тюменской области). Но при этом ревностно следим за другими. Сейчас очень популярны разговоры о том, как принижается роль советского солдата в Победе, о том, что нашу Победу хотят украсть… Откуда появились такие темы, еще недавно их не было?

Р.С.: — Если бы мы знали свою собственную историю, меньше бы боялись, что ее кто-нибудь украдет.

А.А.: — Почему мы обижаемся? Говорим, что мы — великая Россия, великий народ. А обида у нас как у мелкой нации. Стоит ли обижаться, когда следует вести себя солидно и спокойно, толково и уверенно?!

Вот еще пример из истории Великой Отечественной войны: школьница из города Буффало собрала деньги среди сверстников и подарила нашим летчикам американский истребитель Белл P-39 (аэрокобра) — на нем всю войну воевал Александр Покрышкин — трижды Герой Советского Союза. Я уверен: День Победы нам надо использовать для мира, для сотрудничества! Как в песне «Воспоминание об эскадрилье Нормандия-Неман»:

«В небесах мы летали одних,

Мы теряли друзей боевых,

Ну, а тем, кому выпало жить,

Надо помнить о них и дружить».

Кстати, 11 мая исполняется ровно 75 лет, как в Тюменской области мобилизовали спецпоселенцев. За один день сформировали 75-ю отдельную стрелковую бригаду. И тут же отправили в Черемушки в Омск. Сформировали шестой сибирский добровольческий стрелковый корпус — и на Калининский фронт. В апреле 1943 года этот корпус стал 19-м гвардейским сибирским стрелковым корпусом. У меня вопрос: а эти солдаты что, не герои? За что они воевали? Их ограбили, репрессировали, выслали, лишили всех прав, многих заморили голодом… А когда прижало, о них вспомнили. Два призыва зеков, почти 1 миллион человек. И Герой Советского Союза Александр Матросов — тоже бывший заключенный. В учебниках истории пишут: подвиг Александра Матросова повторили более 200 советских воинов. Матросов — Герой Советского Союза. А почему остальные по-другому были награждены?

Или история Валерии Осиповны Гнаровской — ей бы не дали Героя Советского Союза. Подумаешь, спасала раненых! Так нажали на то, что она спасала штаб, а там — знамя полка. Хорошо, мы нашли это донесение оперуполномоченного. Война во многом тоже была за символы.

— Выходит, и победу сейчас празднуем символами…

Р.С.: — Все время смешиваются разные пласты: ответственных, чиновников, военных и простых людей, у которых война унесла их родных… Я помню 9 мая 1985 года, в тот день ходил с магнитофоном к Вечному огню в Тюмени и записывал рассказы людей, которые туда приходили. Сделал тогда 35 интервью. Люди плакали, мне приходилось все время останавливать магнитофон. И не было никакой помпы… Живые голоса людей.

— Когда же мы признаем все стороны войны, настоящую цену Победы? Примем, может быть, покаемся?

А.А.: — Это заключение психологов: после 100 лет исторические события из общественной памяти уходят. Их невозможно удержать. Они останутся для узкого круга исследователей и чудаков. Например, в свое время мы пытались разбудить интерес к Первой мировой войне. Ничего не получилось. Сто лет прошло. Но там люди тоже воевали за Отечество, какие люди погибали… Впереди 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, а потом придет другое поколение…

Р.С.: — Вспоминаю старую фразу: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Я четыре месяца потратил на поиски информации об одном младшем лейтенанте, очерк называется «Просто младший лейтенант». Было сложно искать: он числился в двух полках, воевал якобы на двух фронтах… Такие учеты были ужасные… Но я написал о нем очерк. А в конце нашего разговора процитирую прекрасные строки Юлиуса Фучика:

«Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!»

Поэтому я ищу фото, ищу информацию, пишу очерки…

— А я процитирую Юрия Визбора:

«Когда же вы в молчании

склонитесь на колени

К солдату неизвестному,

к бессмертному огню,

То вспомните, пожалуйста,

Ванюшу из Тюмени,

Который пал за Родину

под Юхновом в бою».