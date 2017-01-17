С 3 мая на территории Тюменской области введён режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Об этом объявил губернатор Владимир Якушев на заседании областного оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Теперь в регионе помимо усиления контроля за пожароопасной обстановкой вводится также круглосуточное дежурство руководителей, должностных лиц органов управления и сил подсистемы на стационарных пунктах управления. Кроме того, организованы сбор, обработка и передача данных об угрозах возникновения ЧС вследствие пожаров и информирование жителей.

С начала пожароопасного сезона в области зарегистрирован 71 лесной пожар, общая площадь, пройденная огнем, — 378 га. Чаще всего горел лес в Тюменском районе — 14 возгораний, 12 — в Нижнетавдинском, 9 — в Заводоуковском. Реже пожары случались в районах с небольшой рекреационной нагрузкой. Все возгорания были ликвидированы в день их обнаружения.