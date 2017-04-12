Обменные гастроли двух театров кукол — тюменского и пермского — завершились.

Наши кукольники вернулись домой довольные поездкой. Они познакомили пермяков с двумя спектаклями: «Загадки природы» и «Как на Машу зубки обиделись».

Тюменские постановки, которые можно было посмотреть в малом зале Пермского театра кукол, проходили с большим успехом. Актриса Мария Филоненко рассказала о том, что зрители выходили со спектаклей со счастливыми лицами. А руководитель литературно-драматической части Тюменского театра кукол Любовь Чмутина отметила, что такая работа принесла удовлетворение и публике, и исполнителям. На тюменских спектаклях побывало 850 человек. Кстати, гостеприимные пермяки не давали приезжим артистам скучать и после работы — развлекали их экскурсиями, интересными встречами.

Тюмень как принимающая сторона тоже не ударила в грязь лицом. Визитёрам показали городские достопримечательности. Артисты Пермского театра кукол также работали в малом зале. Они представляли оригинальную программу «Цветные истории», в которой каждый «эпизод» — развивающая игра, индивидуальное общение с самыми юными зрителями и одновременно мастер-класс для родителей. К сожалению, из-за болезни заслуженной артистки РФ Ларисы Нагогиной пришлось отменить спектакль «Сказки из чемодана». Но и одна постановка пермяков привлекла за три дня 500 зрителей. В будние дни актёры играли по два, в выходной — три спектакля.