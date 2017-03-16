Женский ватерпольный клуб «Югра» завоевал серебряные награды Кубка России по водному поло, едва не остановив 15-летнюю гегемонию сильнейшего клуба страны.

Финал Кубка России стартовал в Ханты-Мансийске 2 мая. Его участниками стали 7 команд, в том числе и местная «Югра». На первом этапе соперники были разбиты на две подгруппы, в каждой из которых прошел однокруговой турнир.

Ханты-мансийские ватерполистки стартовали с разгрома над питерской «Дианой» — 16:4. Во втором туре наши спортсменки встретились с самым сложным соперником — клубом «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области. Он уже 15 лет не уступает пальму первенства ни одному из соперников в чемпионате России. Увы, и для «Югры» в домашнем бассейне он стал непроходимым. Наши девушки потерпели сокрушительное поражение со счетом 3:18. Завершал групповой турнир поединок с фарм-клубом чемпиона — «Кинеф-2». Здесь была одержана уверенная победа — 14:8.

Со второго места в группе «Югра» вышла в четвертьфинал. Ей в соперники достался «Буревестник-ННГУ». Нижегородские соперницы были биты со счетом 21:9. Куда более осторожным и небогатым на голы оказался полуфинал с московским «СКИФом», где было зафиксировано лишь пять взятий ворот. В первой четверти югорчанки забили дважды и повели с минимальным счетом. Во втором периоде столичные спортсменки сравняли результат. Ну, а после третьей безголевой четверти в заключительной десятиминутке наши ватерполистки все-таки смогли забить победный мяч и во второй раз в истории выйти в финал — 3:2.

Решающий поединок состоялся 7 мая. В него ожидаемо вышел «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». От «Югры», конечно, хотелось ожидать реванша за обидное поражение на групповом этапе. Однако современные реалии российского водного поло отменить было сложно. Более сильный конкурент вновь взял верх, но уже с менее крупным счетом — 13:6. Клуб из Ленинградской области в десятый раз в истории взял Кубок России, а команда Ханты-Мансийского автономного округа во второй раз примерила серебряные медали.

— Считаю, что команда отлично провела этот турнир, — оценила итоги капитан «Югры» Анна Тимофеева. — Мы во второй раз в истории стали серебряными призерами Кубка России. В эмоциональном плане, конечно, тяжело каждый раз проигрывать «КИНЕФ-Сургутнефтегазу». Но у них давно есть своя сильная школа, в которой воспитывается подрастающее поколение. Вторая команда также участвует в чемпионате России, где и обкатывается молодежь. Все это, конечно же, влияет на конкуренцию и высокий уровень клуба.