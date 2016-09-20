Что всё-таки произошло в нашей стране ровно век назад — «попытка уничтожения российской государственности» или, напротив, первый опыт создания демократической, а затем — социалистической республики? Допустимы ли параллели между семнадцатым годом прошлого столетия и годом нынешним? И какие уроки стоило бы извлечь нам — наследникам тех событий? В год 100-летия Российской революции 1917 года эти вопросы задают сегодня на самых различных площадках.

В стенах Тюменской областной Думы тема поднималась уже дважды. О Февральской революции говорили как раз в тот день, когда столетие назад была поставлена точка в истории российской монархии — 3 марта от престола отрекся великий князь Михаил Александрович. А революцию Октябрьскую вспоминали в конце апреля, приурочив встречу ко дню рождения ее идеолога Владимира Ленина.

Февраль: великий или ужасный?

За круглым столом «Февраль 1917 года — основные уроки и современные оценки» дискуссия развернулась не только среди партийцев, но и между политиками и историками. На мероприятие были приглашены представители парламентских фракций, а также ученые, преподаватели и студенты различных вузов Тюмени.

— У каждой партии свое представление о политических процессах, происходивших в России сто лет назад. И наша задача — не перессориться, а дать им оценку и вынести уроки, чтобы не допустить подобного в будущем, — задал тон региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Тюменской областной Думы Александр Крупин.

Представитель партии большинства отметил, что не считает революцию только лишь влиянием внешних сил, хотя полностью этого влияния не исключает. Российский парламент, по мнению Александра Васильевича, оказался в тот момент во власти разрушительных радикальных течений. При этом ключевая причина создавшихся настроений — тяготы Первой мировой и усталость народа. Саму войну он оценивает скорее позитивно, в отличие от революции:

— Россия пыталась закрепить результат 300-летней работы по выходу к морям. И развязывание гражданской войны в условиях войны внешней хорошим делом не назовешь, — заметил Александр Крупин.

Советник депутата Областной Думы от «Справедливой России» Георгий Эргемлидзе убежден в обратном: попытка смены типа власти в стране предпринималась с той целью, «чтобы власть была не выше закона, а находилась в рамках закона». Он подготовил доклад о временном правительстве, которое за свою недолгую работу даровало жителям страны политические права и свободы: отменило в России смертную казнь, наделило женщин избирательным правом…

— К сожалению, крестьянская страна не оценила этих даров: свершилась Октябрьская революция, которая эти права и забрала, — резюмировал Георгий Эргемлидзе.

Его сожаления едва ли разделила лидер фракции КПРФ в областном парламенте Тамара Казанцева. Свое выступление она посвятила Советам как альтернативе «буржуазному» Временному правительству.

— Временное правительство унаследовало аппарат монархической государственности, — заявила лидер тюменских коммунистов. — Советы же, в отличие от подавляющего большинства институтов власти, возникли снизу как форма организации стачек на заводах. Их создание не согласовывалось ни с одной из партий.

Тамара Николаевна также уточнила — для тех, кто не в курсе: царя с трона сместили не большевики, а Временное правительство.

От фракции ЛДПР выступить с историческими оценками никто не рискнул, вместо этого включили запись недавней речи лидера партии Владимира Жириновского в Госдуме РФ. Его эмоциональное выступление сводилось к тому, что Февральская революция — по своей сути «оранжевая», то есть организована на иностранные деньги.

Александр Чепик, депутат Думы Тюмени от КПРФ, отметил с усмешкой: слушая Владимира Вольфовича, почувствовал себя героем Сергея Светлакова из «Нашей Russia», разговаривающего с телевизором.

— А если у кого-то возникнут вопросы — передадут ли их Владимиру Вольфовичу? — поинтересовался Александр Чепик. И предложил в дальнейшем такие выступления не включать в программу круглых столов.

Комментируя доклады партийцев, историк Алексей Верчак заметил, что, несмотря на подготовку, они все же выступали с идеологических позиций: справедливороссы явно отождествляли себя с кадетами, коммунисты — с большевиками, а Владимир Жириновский, вероятно, с монархистом Владимиром Пуришкевичем. Который, между прочим, запомнился современникам хулиганскими выходками во время парламентских заседаний.

— Не ассоциируйте себя с тогдашними политическими силами и настроениями! Вы уходите от фактов в область эмоций, — обратился к политикам Алексей Верчак.

О том, как февраль 1917-го оценивают ученые, рассказал профессор Тюменского госуниверситета Валерий Кружинов. По его словам, люди науки тоже не единодушны. Например, русский философ Иван Ильин называл эти события «безумием», в то же время ряд ученых считают революцию великой.

Он предложил обратиться к фактам, окунувшись в реальность начала прошлого века: в России самый продолжительный в Европе рабочий день и самая низкая зарплата; крестьянское малоземелье; рекорд урожая по сбору зерновых —

7 центнеров с гектара при минимальном в Европе в 14 центнеров; начатые реформы прерваны Первой мировой войной…Объективные и субъективные обстоятельства указывают: Россия шла к революции. Более того, среди историков есть мнение, что предпосылки были и до войны, поскольку ни одна из задач революции 1905-1907 годов не была решена.

Был ли шанс сохранить монархию? Ряд историков считают, что да. Монархия пала прежде всего потому, что «видела перед собой только одну цель — сохранить самодержавие».

— Вопрос о Февральской революции политизирован, и, обсуждая его, важно не разжигать страсти, а, наоборот, сделать шаг навстречу друг другу, — подчеркнул Валерий Кружинов.

Участникам круглого стола это, кажется, удалось в оценке уроков февраля 1917-го. Большинство согласились: мораль истории в том, что государство не должно отдаляться от интересов человека.

— Власть должна слышать свой народ, — выразил убеждение Александр Крупин. — И сегодня многое в этом отношении делается.

— Власть должна в той или иной мере сливаться с интересами масс, знать о его потребностях и реагировать на них, — согласился Валерий Кружинов. — Во-вторых, необходима своевременная модернизация экономики, которая сейчас, как и сто лет назад, остается сырьевой. В-третьих, нужно менять общественное сознание и начать — с хороших учебников истории.

Профессор Тюменского госуниверситета Александр Ярков, говоря об исторических уроках, разбавил серьезный тон в преддверии Международного женского дня:

— В Февральской революции виноваты женщины! Все началось 8 марта 1917 года и закончилось ровно через 9 месяцев — Октябрьской революцией. Как говорят акушеры: молодая мама находилась без наблюдения. Чтобы этого больше не произошло, мы все время должны держать руку на пульсе, живо реагировать на то, что происходит в обществе.

Октябрь: эпоха не закончилась?

На апрельском круглом столе «Великий октябрь и современность» не было столь оживленной дискуссии, как на предыдущем, ведь собрались единомышленники — представители партии КПРФ и ученые «социалистической ориентации». Впрочем, его участники ставили похожие задачи: понять, что произошло, а также попытаться применить прошлый опыт к сегодняшнему дню. С предыдущим мероприятием его роднило и незримое присутствие Владимира Жириновского: по телевизору его не показывали, зато не раз упоминали в докладах как главного идейного противника.

Открыл заседание круглого стола депутат Государственной Думы РФ, секретарь ЦК КПРФ Павел Дорохин: «Нам важно разобраться, где мы находились тогда, а где — сейчас, и что делать, чтобы восстановить тот величайший подвиг партии и Ленина».

Депутат подчеркнул, что события столетней давности вошли в анналы мировой истории, и привел красноречивый пример: в середине 1970-х глава правительства Индии Морарджи Десаи, прилетев в Москву, прямо с трапа самолета заявил: «Октябрьская революция — величайшее событие ХХ века!». А он, между прочим, был политиком правого толка.

Другая иллюстрация, уже современная: в российской Госдуме нынче напечатали перекладные календари, в которых отметили дни рождения выдающихся личностей, а напротив даты 22 апреля — пусто. По мнению Павла Дорохина, авторы календаря продемонстрировали к Ленину такое же отношение, как если бы американцы вдруг решили, что Джордж Вашингтон не является основателем США.

— Роль этого человека оценена во всем мире. Плохо, что в нашей стране в последние годы она занижается, — посетовал коммунист.

Доктор философских наук, профессор Тюменского госуниверситета Сергей Халин поддержал предыдущего выступающего: «Морарджи Десаи называл революцию величайшим событием ХХ века, но, по-моему, масштаб шире — это величайшее событие всех времен!»

Ученый, впрочем, предложил взглянуть на историю по-философски: хоть Октябрьская революция — событие выдающееся, но прошло в рамках целой эпохи — великой революционной эпохи. А началась она, по мнению Сергея Халина, с революции 1905-1907 годов. Затем был 1917 год, гражданская война, коллективизация, индустриализация, урбанизация, Вторая мировая, послевоенное строительство…

— И где конец этой эпохи? Я считаю, она пока не закончилась, — уверен Сергей Михайлович.

Строительство социализма идет во всем мире. Об этом, по его словам, говорят социальные достижения Европы и Америки, деятельность государственных компаний… А неудачи коммунистов в нашей стране он объясняет ослабеванием их теоретической базы.

Сегодня, по убеждению Сергея Халина, Коммунистической партии РФ нужна обновленная концепция строительства социализма.

— Такая программа у нас есть! — ответила Сергею Халину депутат Тюменской областной Думы, первый секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, — это «Апрельские тезисы» Владимира Ленина, они по-прежнему злободневны и актуальны. Политическую ситуацию в современной России, по ее мнению, можно сравнить с той, что была сто лет назад: жить по-старому невозможно, по-новому — еще нельзя.

— Стабильность президентского трона обеспечивается лишь медийной составляющей. Западные партнеры сдавливают узду. Оппозиция разных мастей накачивает мышцы! — так охарактеризовала сегодняшний день Тамара Николаевна.

Она уверена: в современных условиях применим каждый из десяти пунктов ленинской программы, в том числе о смене парламентской республики советской, национализации земель, слиянии всех банков, контроле за общественным производством и распределением продуктов…

Подведение итогов этого круглого стола, а может быть, и новая дискуссия еще впереди — 13 мая в обкоме КПРФ состоится второе его заседание. А первую сессию завершили на торжественной ноте: нескольким докладчикам были вручены памятные медали, выпущенные партией в честь столетия Октябрьской революции.