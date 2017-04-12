В областной столице установили памятник народному артисту РСФСР Георгию Дьяконову-Дьяченкову. Актёр, который прослужил в Тюменском драматическом театре более 30 лет, вернулся в город в образе, воплощённом скульптором Геннадием Вострецовым.

Честь представить публике скульптурную композицию, которую разместили у драмтеатра, в сквере имени Дьяконова-Дьяченкова, выпала Евгению Заболотному, заместителю губернатора Тюменской области, Сергею Корепанову, председателю Тюменской областной Думы, Владимиру Орлу, народному артисту России, председателю регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, и Сергею Дьяконову-Дьяченкову, почётному работнику культуры и искусства Тюменской области. Все они поздравили горожан с наступающим праздником Великой Победы и отметили неслучайность открытия памятника накануне этого дня.

В 1942 году будущий актёр Георгий Дьяконов-Дьяченков стал солдатом. Ему было 18 лет. Он сражался на Белорусском фронте, участвовал в освобождении Вены, дважды был ранен, получил медали «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги». Уже после войны Георгий Иванович окончил театральное училище в городе Чкалове, а потом перебрался в Тюмень, где стал ведущим артистом «драмы» и приобрёл огромное количество поклонников своего таланта.

Напомним, идея увековечить в бронзе память о знаменитом земляке появилась давно. Не один год она витала в воздухе, но никак не могла обрести материальные черты. Инициатором выступил Владимир Орёл. С его подачи был объявлен сбор средств на возведение памятника под девизом «Народному от народа». К благородному делу подключились Тюменский драматический театр, молодёжный театр «Ангажемент», Тюменский театр кукол и Тобольский драматический театр. Они провели благотворительные спектакли. Кроме того, в Тюмени были установлены урны для сбора средств и открыт благотворительный счёт.

Общественность собрала 236 тысяч рублей. Увы, этих денег не хватило на претворение идеи в жизнь. Тогда к народному проекту подключилась фракция партии «Единая Россия» в Тюменской областной Думе. В итоге замысел удалось осуществить в том виде, в каком и не мечталось.

Владимир Орёл поблагодарил театральное братство и депутатов-единороссов за то, что вместе им удалось справиться с задачей и в преддверии святого для России дня открыть памятник защитнику Отечества и прекрасному артисту.

Геннадий Вострецов, которому в своё время довелось общаться с Дьяконовым-Дьяченковым, работал над скульптурной композицией около трёх лет. Благодаря партийной поддержке он получил возможность тщательно проработать архитектурный облик будущего памятника нашему замечательному артисту. На торжественной церемонии Геннадий Петрович поблагодарил Андрея Артюхова, секретаря Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», который контролировал весь процесс реализации проекта от начала до конца.

О герое своего произведения Вострецов сказал однажды: «Георгий Иванович — личность с удивительной энергетикой. Об этом говорят его черты лица, волосы, взгляд… Человек-комета! Его след на земле будет заметен ещё долгое время…»

— Мне посчастливилось бывать на спектаклях с участием Дьяконова-Дьяченкова. И это были минуты счастья, минуты общения с великим человеком, — признался Евгений Заболотный.

1,5 тонны весит скульптурная композиция, посвящённая народному артисту РСФСР Георгию Дьяконову-Дьяченкову.

Сергей Корепанов назвал установку скульптурной композиции событием в культурной жизни региона. Он обратил внимание:

— В последнее время мы чаще открываем памятники геологам, нефтяникам, строителям. А я уверен, что памятник артисту и этот сквер его имени будут любимым местом не только ценителей театрального искусства, но и всех жителей города.

Новая композиция представляет собой фигуру артиста, сидящего на скамейке. Рядом — голубь. И фонарь «под старину». Памятник изготовлен в литейной мастерской Геннадия Вострецова в селе Новоалексеевское Свердловской области. Он весит 1,5 тонны и стоит на камне XIX века, который обнаружили под асфальтом при реконструкции улицы Комсомольской в исторической части Тюмени.

Сын народного артиста РСФСР Сергей Дьяконов-Дьяченков поблагодарил всех, кто поддержал проект. Он исполнил песню, посвящённую отцу. А внук Георгия Ивановича Алексей прочёл отрывок из повести «Тарас Бульба».

справка «ТИ»

В реализации народного проекта приняли участие семеро депутатов-единороссов Тюменской областной Думы:

Сергей Корепанов, Андрей Артюхов, Дмитрий Горицкий, Владимир Столяров, Ольга Швецова, Алексей Салмин

и Валерий Фальков. Ещё один представитель партии «Единая Россия», депутат Тобольской городской Думы Юрий Ронжин взял на себя изготовление фонаря «под старину», который делает образ скульптурной композиции завершённым.