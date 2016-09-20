«Самая главная награда, которой Родина может наградить своих героев, — не ордена и медали. А народная память».

С такими словами, рождёнными прямо на сцене Тюменского драматического театра, где проходил торжественный приём, посвящённый 72-й годовщине Победы, обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и труда председатель Тюменской городской Думы Дмитрий Еремеев.

Дмитрий Владимирович признался, что в такие минуты ему вспоминаются стихи Роберта Рождественского: «Помните! Через века, через года, — помните! О тех, кто уже не придёт никогда, — помните!»

— Этот призыв поэта современники услышали. Народная память жива, и живы в наших сердцах герои, отстоявшие независимость Родины. В этом убеждаюсь, когда наблюдаю, как в эти майские дни горожане отдают дань памяти, отправляясь в поисковые экспедиции, участвуя в параде, вливаясь в строй Бессмертного полка…

Конечно же, слова благодарности в этот день прозвучали и от губернатора Тюменской области Владимира Якушева:

— Вы одолели сильного противника, остановили чуму фашизма. А потом совершили еще один подвиг — восстановили разрушенную войной страну. Через 16 лет после победного мая 1945 года гражданин Советского Союза первым покорил космос. Вашим трудом в Тюменской области создан уникальный топливно-энергетический комплекс, который и по сей день вносит огромный вклад в экономику России. Огромное вам спасибо! За активность и целеустремленность, за то, что передаете свой опыт молодым поколениям и показываете, как нужно жить во имя Родины.

От имени депутатов регионального парламента участников приема поздравил Андрей Артюхов, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы:

— В нашей стране нет ни одной семьи, которая бы не испытала горечь утраты, не ощутила бы гордость за победу в Великой Отечественной войне. Мы помним тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто трудился в тылу. Помним о цене, которую заплатили за нашу победу. Это была трудная победа.

Глава администрации города Тюмени Александр Моор обратился к собравшимся с поклоном:

— Пусть в наших сердцах, в сердцах наших детей, внуков и пра-внуков живет память о Великой Отечественной войне и гордость за победу в ней. Слова огромной благодарности и низкий поклон за наше настоящее и будущее!

Благодарственным письмом председателя Тюменской городской Думы в этот день наградили Ивана Арсентьевича Афанасьева — участника Великой Отечественной войны, полковника внутренней службы, кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени. А также Валентину Федоровну Пальянову — ветерана труда, члена секции «Милосердие» тюменского городского клуба ветеранов.

Благодарственное письмо администрации города Тюмени получили Николай Дмитриевич Бушин, участник Великой Отечественной войны, Зинаида Петровна Малинина, ветеран Великой Отечественной войны, член тюменского городского клуба ветеранов, Анна Викторовна Белоусова, старшая медсестра медицинской санитарной части МВД России по Тюменской области, Сергей Васильевич Крамаренко, преподаватель-организатор Тюменского президентского кадетского училища.