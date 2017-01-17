В выходные и праздничные дни в Ишиме напряжённо работали специалисты — из-за подъёма воды обострилась ситуация с паводком.

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. 8 мая в Ишиме губернатор Владимир Якушев провел заседание оперативного штаба. К тому моменту в самом Ишиме были затоплены 33 жилых дома, а в Ишимском районе — 44. В пункты временного размещения доставлены 32 жителя города и 57 жителей района.

Глава региона, по сообщению его пресс-службы, поручил создать все условия для эвакуации людей и их имущества. Необходимо организовать работу транспорта и грузчиков, которые оперативно помогут вывезти вещи людей из зоны ЧС, а также подготовить склады и обеспечить их качественную охрану.

10 мая Владимир Якушев вновь собрал специалистов в рамках заседания оперативного штаба — на этот раз в формате видеосвязи.

Было принято решение продлить до 22 часов 12 мая ограничение движения по региональной автомобильной дороге Ишим — Маслянское — Сладково на участке от города Ишима до села Плешково.

Через полотно дороги сейчас идет перелив воды, поэтому движение там было ограничено еще 8 мая. Длина участка составляет 650 метров. Высота воды над асфальтом превышает 5-15 сантиметров.

Участок дороги полностью закрыт для легкового транспорта. По поручению губернатора здесь сможет двигаться спецтранспорт повышенной проходимости для доставки медикаментов и продуктов. Он же поможет школьникам добраться до учебного заведения, чтобы не прерывать образовательный процесс.

Движение для легковушек между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную трассу Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск.

Отметим, что уровень воды в реке Ишим после резкого подъема начал падать. Но к утру 10 мая вновь немного вырос.

Коммунальные службы города завершили сооружение земляной насыпи вдоль ряда улиц. Продолжается подсыпка и уплотнение дамбы в районе садоводческих товариществ «Локомотив-2», «Мебельщик», «Железнодорожник». А развитие паводковой ситуации находится на контроле областного правительства и городских служб.

— Продолжаем работу по извещению населения о возможности эвакуации имущества из зоны возможного подтопления, держим ситуацию на контроле, — заявил Владимир Якушев.