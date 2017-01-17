9 Мая они шли в колонне Парада Победы. И очень часто совсем не в ногу. Но всё равно были одними из главных героев великого для России праздника. Участники Великой Отечественной войны, не дожившие до 72-й годовщины Победы, вышли на главную улицу Тюмени в колонне «Бессмертного полка».

9 Мая, в святой для всех россиян праздник, в Тюмени прошел торжественный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции он состоялся на улице Республики в районе Центральной площади.

За несколько дней до праздника здесь были установлены сцена для VIP-гостей и многочисленные трибуны для главных героев торжества — ветеранов Великой Отечественной войны.

Старт мероприятию по традиции был дан в 10 часов. Перед торжественным прохождением парадных расчетов собравшихся поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Лично пожав руки десяткам ветеранов, сидящих в первом ряду, он обратился с трибуны ко всем участникам праздника. К слову сказать, в этом году все происходившее на Центральной площади слышали не только пришедшие сюда горожане, но и тюменцы, расположившиеся вдоль главной улицы города.

— Чем дальше уходит в прошлое май 1945 года, тем ярче становится понимание глобальности этого события, — подчеркнул Владимир Якушев. — Это была великая победа справедливости над злом и насилием. Мы преклоняемся перед стойкостью и мужеством фронтовиков, отдаем дань тем, кто ковал победу в тылу и кто поднимал страну из руин и пепла. Россия хорошо усвоила уроки войны, чего нельзя сказать о ряде других стран, пытающихся переписать историю в угоду своих геополитических интересов. Данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории. Советский народ одолел коварного и жестокого врага ценой больших жертв, удивительного терпения, самоотверженного труда. Наш долг — сохранить эту память на века!

Открыли парад участники Великой Отечественной войны. Они расположились в колонне автомобилей фронтовых времен. Уже не первый год в головной машине со Знаменем Победы ехал Михаил Андреевич Никишин, участник Парада Победы в Москве 1945 года.

В колонне прошла и настоящая фронтовая военная техника. Бренча металлическими траками, проследовал гусеничный артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец». Этот экспонат 1937 года на время парада прибыл в Тюмень из Свердловского музея военной техники. В 40-е годы он использовался для перемещения пушек. Вот и сейчас он вел за собой противотанковое орудие 45-миллиметрового калибра 1942 года.

Вслед за ветеранами дорогу дали будущему поколению российской армии — курсантам Тюменского президентского кадетского училища. Его воспитанники бодро чеканили шаг, стараясь быть достойными своих предшественников.

В колонне курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по традиции были не только наши соотечественники, но и представители зарубежных стран. Каждый из них нес в руках флаг своего государства. Затем проследовали парадные расчеты региональных управлений Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы судебных приставов, Прокуратуры РФ, Следственного комитета Следственного управления. Всего в военной части парада приняло участие около 2 тысяч человек.

А после этого на главную улицу Тюмени вышел «Бессмерт­ный полк». Огромное людское море… И портреты фронтовых годов. Сыны несли на руках отцов, а внуки — дедов. В этом году акция, родившаяся в Тюмени, отметила десятилетие и побила новый рекорд. В 2007 году автор идеи Геннадий Иванов был одним из немногих, кто вышел на улицы города с портретами родственников-фронтовиков. В нынешнем году участниками шествия стали 75 тысяч тюменцев. По сравнению с прошлогодним результатом — 45 тысяч человек — это намного больше.

Идею вновь поддержали известные люди области и города. С портретами родственников на парад вышли губернатор Владимир Якушев, глава администрации Тюмени Александр Моор, член Совета Федерации РФ Степан Киричук. Правда, самого Геннадия Иванова в колонне не было. Как сопредседатель общероссийского движения «Бессмертный полк России» он в этот момент находился в Москве и спустя несколько часов прошёл в составе «полка» по Красной площади — плечом к плечу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.